Un nuevo empleo para ganar con el boom de Bitcoin: ¿cuál es el perfil de los asesores de finanzas cripto?

Ya sea impartiendo cursos o brindando asesoramiento online, buscan la forma de ayudar y profesionalizarse en el mundo de las finanzas digitales.

La mayoría tienen una base tecnológica en su formación. Muchos son autodidactas, o emprendedores que se interesan por bucear en el mundo de las cripto. A algunos les demora meses, otros en cambio, dicen que se trata de una aprendizaje constante. Falta regulación pero sobran ganas.

Pueden ser: agentes de seguros, brokers, agentes Inmobiliarios o economista. De las profesiones más diversas pero todos concluyen que saber cómo operar con criptomonedas, en especial Bitcoin, es la parte de entender la economía del futuro.

Tener una base tecnológica y financiera es fundamental

Empresas

"Nosotros empezamos a capacitar brokens independientes porque hay una barrera muy grande de entrada al mundo de las criptomonedas. Tal vez, el crecimiento venga de la mano a tener un amigo, una persona idónea del empezar a manejar carteras propias o de terceros", indica a iProUP Alberto Juárez Araoz CEO & Co-founder at Bitcofy.

Y añade: "Para ser un broker tenés que tener un conocimiento en finanzas y derecho, porque nadie te va a dar 5.000 dólares si no confía en tu idoneidad. No es para cualquiera porque el mercado te va pedir que sepas", dice.

Manuel Couso, experto en Finanzas e Inversiones, es otro profesional que se dedica a asesorar personas que quieren incursionar en criptomonedas.

"Me consultan cuestiones operativas. ¿Cómo abrir una cuenta? ¿Cómo fondearla? Los asesoramos en comprar y vender. Tenemos de todas las edades. Nos abonan de manera mensual, y nosotros ofrecemos un acompañamiento diario, sobre cómo invertir y le incluimos un curso", confía a iProUP.

Couso se diplomó en Finanzas y fue investigando de manera autodidáctica. "Tarde cerca de dos años en aprender criptomonedas. Para mí lo interesante es la tecnología que hay detrás", asegura.

Millenias, los más interesados

"Hace dos años aprendí qué era Bitcoin y me fascinó el concepto. Sobre todo por su vínculo por el sistema monetario tradicional. Me puse a estudiar estos dos temas y a partir de ahí me surgió la posibilidad de comenzar a asesorar a aquellos interesados, que por ahí leyeron en el diario sobre Bitcoin. También, doy clases a particulares para explicarles de qué se trata", asegura a iProUP el asesor Gonzalo Mosquera.

Mosquera detalla que últimamente lo consultan de fondos de Inversión y clientes millenials."Empecé por los particulares y ahora comencé asesorar a empresas. Por otro lado, también hay gente que quiere invertir y saber cómo ganar intereses o trasferir dinero, pero en este último punto siempre hay que consultar con un abogado y un contador".

Cada vez hay más asesores de inversiones cripto por el boom del Bitcoin

Por otra parte, Santiago Molins, jefe de IT en Athena Bitcoin Argentina cuenta que en el rubro hay muchas personas autodidácticas porque la mayoría de las carreras no incluyen estos temas. "Desde ya que si uno los quiere entender con cierta profundidad es fundamental tener una base de analítica, de matemática. AI iniciarse primero habría que empezar con Bitcoin y probar con poco dinero por si perdés los fondos, pero no debería pasar. Hay mucha gente que dice que comienza en serio y apuesta todo".

Miguel Schweizer, cofundador de Quantia Capital dice: "Hoy no tenés un título que te convierta en asesor de criptomonedas. Yo estoy desde el 2013, estudié actuario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tengo un background técnico financiero y tuve la suerte de llegar temprano al mercado".

Quantia Capital administra más de u$s120 millones en critpomonedas. "Hoy hay mucho material en internet, que puede ser una ventaja y una desventaja. Mucha gente hace videos sin tener los conocimientos técnicos necesarios para opinar y desapareen de un día para el otro. Hay que entender toda la parte técnica y el funcionamiento del mercado para asesorar a las personas que quieran invertir. Son dos caminos muy distintos", asegura.

El experto remarca que la "parte técnica puede ser autodidacta pero la financiera depende qué tan profundo quiere ir uno, y eso se puede volver complejo a punto de tener que hacer una maestría en finanzas".

Y concluye: "Difícilmente uno se pueda dedicar solo a asesorar sobre criptomonedas, pero si hay asesores financieros que incursionan en las cripto porque es algo que todo el mundo les consulta".