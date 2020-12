El QR también llega a los posnets: este referente suma la opción sin contacto a sus terminales

Esta opción novedosa beneficia tanto a las distintas empresas como a sus clientes ya que permite los pagos de forma contactless

Fiserv (ex First Data), el proveedor global líder de soluciones de tecnología para servicios financieros, lanzó su solución que permite pagos con códigos QR a través de las terminales Posnet.

Esta modalidad beneficia a los comercios porque les permite agregar una nueva forma de pago sin contacto y reduce la necesidad de desinfectar terminales de pago después de cada operación, así como también beneficia a sus clientes porque les ofrece una opción de pago rápida y segura.

La opción de pago con código QR de Fiserv funciona con cualquier tipo de billetera electrónica. De esta forma, las personas podrán realizar pagos, de forma inmediata, desde sus billeteras con sus cuentas bancarias o virtuales.

El comercio tendrá el importe de las ventas con QR depositadas de inmediato, en su cuenta bancaria, lo que le permite vender de manera rápida, segura y sin contacto, cuidando a sus clientes y sus empleados.

Adicionalmente, esta solución de pago inmediato, que opera actualmente con la billetera Cuenta del Banco Provincia y la billetera BNA + del Banco Nación Argentina, tiene beneficios como cargos más bajos y su abono en la cuenta bancaria, de manera inmediata.

Pago inmediato y seguro

Para realizar el pago, el comercio debe seleccionar en su terminal Posnet la opción "pagos con QR", luego ingresa el monto de la transacción para que el código QR aparezca en la pantalla del terminal y luego el cliente deberá escanear el código, desde su teléfono inteligente, hasta que la confirmación de la aprobación del pago se exhibida en la pantalla.

Los comercios podrán habilitar este servicio de manera sencilla, habilitando la opción en su Posnet, y luego podrán realizar pagos bajo transferencias inmediatas a través de la lectura de códigos QR que exhiban las terminales Posnet que tengan conectividad WIFI, ethernet o GPRS.

En caso de consultas, o solicitudes de autorizaciones de este servicio, habrá un asesor comercial de Fiserv a disposición de las empresas.

El cambio

Hasta hace un tiempo, mucha gente ignoraba la trama y los alcances del negocio de los medios de pago que involucraban a los bancos emisores de las tarjetas en todos los eslabones, desde el alquiler del posnet a la rendición de cuentas al comercio.

No obstante, todo esto tomó relevancia cuando Defensa de la Competencia obligó a los bancos a replegarse. Al principio se resistieron bastante con la medida, pero tuvieron que vender una parte de Prisma.

Todo este acontecimiento sucedió en el gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, en aquel interín, First Data creció y con esto se despertó el interés de nuevos jugadores.

El terreno era nuevo, cambiaron las reglas del juego en ese segmento, ya que Prisma y First Data, a partir de ahora tendrían un nuevo competidor en la batalla.

Esta nuevo jugador fue creado bajo la alianza de dos empresas nacionales, Pay per tic y + simple para el procesamiento de las operaciones. Sin embargo, este desembarco es solo un recordatorio de que vendrán más.

Prisma y First Data, a partir de ahora tendrán un nuevo competidor.

Por lo pronto, la compañía que se llama Pay per Tic es + simple, y combina una solución tecnológica como Pay per tic para la recaudación y pago automático con + simple que es una plataforma abierta para manejo medios de cobro y pagos.

Por su parte, la CEO será la ex Citibank y ex First Data, Patricia Guarnes. Fabián Barros Requeijo, fundador y presidente de Pay per Tic, se dedicará a los acuerdos estratégicos.

Pero además, Sebastián Lancman, CEO y fundador de + simple será director de esta nueva alianza estratégica.