Argentina Fintech Forum: luego del QR, las entidades apuntan a consolidar los pagos NFC en el país

Bajo el título de "Pagos Digitales: Tendencias en LATAM", responsables de BBVA, Naranja X, Mastercard y Lyra dialogaron sobre la actualidad del sector

La segunda jornada del Argentina Fintech Forum fue el escenario para una de las mesas redondas más importantes del evento anual que nuclea a la industria financiera local.

Bajo el título de "Pagos Digitales: Tendencias en LATAM", responsables de BBVA, Naranja X, Mastercard y Lyra Networks dialogaron sobre la actualidad del sector y destacaron los desafíos que enfrenta la digitalización de los medios de pago en la región.

Juan Fantoni, director de Fintech & Digital Partnerships para Argentina y Uruguay de Mastercard, señaló que en 2020 el 40% de los usuarios utilizó nuevos medios de pago. Asimismo, los datos de la empresa revelan que las transacciones ya se dividen en 50% digitales y 50% en físico, un número que estimaban recién para 2020 pero que se adelanto producto de la coyuntura.

El ejecutivo destacó además como el contexto obligó a acelerar el paso en materia de transformación digital. En ese sentido subrayó los cambios en la emisión de tarjetas, que no solo mejoraron sus tiempos de entrega, sino que además avanzaron en la disponibilidad de de tarjetas virtuales, una tendencia que adoptó toda la industria.

Santiago Benvenuto, gerente de Medios de Pago de BBVA, explicó por su parte que la pandemia y la aceleración en la adopción de soluciones digitales permitió achicar la brecha entre fintech y bancos, una tendencia que ya se había comenzado a manifestar en 2019.

Al mismo tiempo, reveló que la banca tradicional comenzó a invertir fuerte en tecnología, no solo cambiando estructuras internas, sino también generando nuevas propuestas de valor para clientes y empleados.

También se refirió a MODO, la llamada "fintech de los bancos" que esta semana salió al mercado y que contribuirá, según Benvenuto "a la digitalización y la mejora de la experiencia de pago, y permitirá tener más herramientas para crecer en inclusión financiera".

Desde el lado de las fintech, Hernán Corral, CPO de Naranja X, agregó que 2020 aceleró la demanda de servicios digitales. "La cantidad de uso nos sorprende, incluso ya registramos un promedio de un millón de transacciones por mes con nuestra tarjeta prepaga", señaló el ejecutivo.

Corral también se refirió al token y los links de pago, que permitió a los pequeños comercios ofrecer soluciones digitales de cobro durante la pandemia. Estos no solo registraron un importante salto en su uso desde abril, sino que incluyó en el ecosistema digital a negocios que tradicionalmente no aceptaban tarjetas cómo elemento de pago.

"La gente y los comerciantes ya lo entienden. Hoy, no ofrecer pagos digitales es perder ventas", advirtió el CPO de Naranja X, y añadió: "Quién digitaliza su dinero no vuelve atrás y eso es algo nuevo. Vamos por el buen camino hacia el uso de menos efectivo y el contexto fue un empuje fuerte".

QR y NFC

Otro de los tópicos de la charla fue el uso de tecnologías como el QR y NFC a la hora de efectuar pagos.

Fantoni de Mastercard sostuvo en ese sentido que se va hacia un "futuro multi-rail, con muchos rieles de pago que competirán entre sí". En esa línea, agregó que "en América Latina, el 80% de los pagos todavía son en efectivo, por lo que queda muchísimo lugar para crecer".

Benvenuto destacó que, en el caso de BBVA, la entidad tiene experiencia en ambas plataformas. "La tecnología NFC está traccionando muy bien en países desarrollados, mientras que el QR está siendo muy efectivo en materia de inclusión financiera".

El ejecutivo subrayó además el caso de Go, la app de BBVA que fue de las primeras en ofrecer NFC en Argentina y que, de la mano de MODO, sumará pagos QR para los usuarios locales.

"Es una construcción donde hay muchos jugadores y donde hay que apuntarle al verdadero enemigo que es el efectivo. El cliente va a elegir la opción que mejor experiencia le brinde", sostuvo Benvenuto respecto de la diconomía QR/NFC.

Los pagos QR se consolidaron en 2020

Para Corral de Naranja X, la tecnología contactless del NFC es "superadora, más rápida y ágil" y agregó que los países que avanzaron fuerte en su uso lo han hecho en base a una red de POS moderna que permite este tipo de transacciones.

En esa línea, el ejecutivo agregó que en Argentina todavía se observa una barrera plantada desde el lado de las costumbres y de viejas reglamentaciones, como es el hecho de darle la tarjeta al vendedor a la hora de realizar una compra.

La solución es poner el POS "de cara a clientes", por lo que el último lanzamiento de la fintech de Naranja fue su propia solución a este problema: su nuevo POS fue diseñado para tal fin, e, incluso, dispone de un soporte para poder ubicarlo en el mostrador, frente al cliente.

Fantoni agregó en este punto que, si bien el NFC requiere de mayor infraestructura para funcionar, ya existen soluciones como las de Naranja que por "apenas 4 dólares ya permiten ofrecen pagos inalámbricos".

Colaboración y regulación, con la mira en las Bigtech

Respecto de la relación entre bancos, Bigtech y fintech, Valeria Rodriguez, Directora para Argentina de Lyra Networks sostuvo que el desafío hoy es hacer que el ecosistema "siga creciendo de forma segura. La clave estará es mejorar los estándares de seguridad y replicar protocolos internacionales efectivos, como los europeos".

Benvenuto señaló que lo que se viene son más colaboraciones entre los distintos actores de la industria, con bancos focalizados cada vez más en brindar servicios financieros y jugadores como las bigtech orientados a mejorar las experiencias de pago.

En relación al crecimiento de las bigtech en el segmento financiero, Fantoni reveló que soluciones como las de Whatsapp, que ya implementó sus pagos en Brasil, corren con soluciones de Mastercard, al igual que las ofertas de Apple y Google, que utilizan su tecnología de tokenización, por lo que la sinergia es constante.

Para Corral las bigtech ven un negocio rentable en el segmento financiero, y agregó: "Es una cuestión de foco, ya que vienen con otro core de negocio. Sin embargo, van a ser un jugador más del mercado, sin dudas".

Además, sostuvo que al ser una industria en auge, todavía queda mucho mercado para conquistar en el segmento fintech. "De acá a 10 años no se va a utilizar más papel, por lo que es un mercado con todo por ganar".

Por último, consideró que la consolidación del mercado será similar a la industria financiera tradicional y no será un "winner takes it all".

"Seguramente haya un grupo de grandes fintech, un segundo tier de empresa y luego los players de nicho", concluyó Corral.