Bitcoin llegó a los u$s13.000 y no parece parar: ¿por qué se disparó su precio?

Si bien existen varias razones técnicas detrás de este repentino repunte, fueron tres factores claves los que impulsaron la suba de la criptomoneda

El 21 de octubre, el precio de Bitcoin (BTC) superó la marca de los u$s 13,000 para llegar a u$s 13,217 luego de que los traders eliminaron niveles de resistencia clave en los u$s 11,900, u$s 12,000 y u$s 12,500 en las últimas 48 horas.

Si bien existen varias razones técnicas detrás de este repentino repunte, fueron tres factores claves los que impulsaron la suba de la criptomoneda

Los tres catalizadores son una estructura técnica favorable, PayPal permitiendo la compra de criptomonedas y la creciente tasa de dominio de Bitcoin.

El empujón de PayPal

A tempranas horas del día de ayer, PayPal anunció oficialmente que permitirá a sus usuarios comprar y vender criptomonedas, entre ellas Bitcoin.

A lo largo del año pasado, las especulaciones sobre la posible integración de la criptomoneda a PayPal se intensificaron continuamente luego de que varias noticias afirmaran que la compañía estaba trabajando para hacerlo posible.

Tras el anuncio de PayPal, el precio de Bitcoin aumentó inmediatamente de alrededor de u$s 12,300 a un máximo anual de u$s 12,900.

En un comunicado oficial, Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal, confirmó la integración de la criptomoneda.

La publicación: "Estamos ansiosos por trabajar con los bancos centrales y los reguladores de todo el mundo para ofrecer nuestro apoyo y contribuir de manera significativa a dar forma al papel que desempeñarán las monedas digitales en el futuro del comercio y las finanzas del mundo".

Tras el anuncio de PayPal, el precio de Bitcoin aumentó inmediatamente de alrededor de u$s 12,300 a un máximo anual de u$s 12,900.

Por su parte, Sui Chung, CEO de CF Benchmarks, una subsidiaria del exchange Kraken, le dijo a Cointelegraph que es posible que el sentimiento alcista regrese al mercado de las criptomonedas.

Chung afirmó que: "bitcoin superando los u$s 13,000 el día hoy, un máximo de 16 meses, demuestra que esta tendencia solo está acelerando. El hecho de que PayPal, un nombre familiar, haya recibido una BitLicense condicional probablemente esté impulsando el sentimiento alcista"

ADemás agregó que: "el día de hoy es un indicador importante para una mayor apreciación del precio en el futuro, el punto en el que los medios de comunicación convencionales y los inversores minoristas 'familiares' pronto pueden comenzar a mostrar interés en el activo, como lo hicieron a finales de 2017".

La dominio de BTC está aumentando

Por otro lado, la semana pasada, Bitcoin superó a las altcoins, los tokens de las finanzas descentralizadas (DeFi) y Ethereum.

Josh Olszewicz, un analista técnico de criptomonedas, dijo que el dominio de BTC está por encima de una media móvil clave. Técnicamente, esto sugiere que Bitcoin podría seguir superando a las altcoins a corto plazo.

"El dominio de BTC está de nuevo por encima de la media móvil de 200 días", señaló Olszewicz.

Olszewicz afirmó que: "el dominio de BTC está de nuevo por encima de la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo, King Corn ha vuelto".

BTC muestra una estructura alcista mantenida

A lo largo del mes de octubre, los traders han identificado una estructura técnica favorable de Bitcoin en los marcos temporales más largos.

El gráfico semanal de Bitcoin, en particular, muestra una ruptura y cómo se superó el máximo local anterior alcanzado a mediados de agosto.

Hace dos meses, BTC alcanzó los u$s 12,468 en Binance y bajó a menos de u$s 10,000.

Hace dos meses, BTC alcanzó los u$s 12,468 en Binance y bajó a menos de u$s 10,000. Como se mencionó anteriormente, el aumento del volumen de hoy llevó el precio a un nuevo máximo anual de u$s 13,217, que está muy por encima del máximo local anterior.

A corto plazo, los traders esperan que el mercado se enfríe luego de un movimiento tan fuerte.

Por otro lado, Flood, un trader seudónimo de futuros de criptomonedas, dijo: "creo que estamos bastante sobreextendidos en $BTC por ahora. Me imagino que veremos un poco de retroceso donde trataremos de encontrar soporte en el rango de u$s 12,200 a 12,000. No digo que no podamos llegos más lejos, pero sí cubrirnos un poco aquí", publicó el sitio CoinTelegraph