Anti estafas: las principales entidades bancarias argentinas lanzaron una campaña contra los engaños digitales

Las principales entidades lanzaron una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios recomendaciones de seguridad a través de sus canales

Este miércoles, las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lanzaron una campaña conjunta a fin de hacerle llegar a los usuarios recomendaciones de seguridad a través de sus canales de comunicación, con la finalidad de prevenir estafas a los mismos.

Con el objetivo de advertir a la sociedad ante nuevas modalidades delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la fecha y por las próximas tres semanas una campaña de ciberseguridad para difundir mensajes simples a toda la población: No compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de los canales oficiales de atención de los bancos.

Todos los bancos del sistema financiero difundirán las publicaciones en diferentes medios digitales, con un concepto creativo simple y una estética unificada. Para redes sociales los hashtags serán #CuidateDeLasEstafas y #ProtegeTuInformacion.

Los bancos se unen para dar recomendaciones de seguridad

Las recomendaciones

"Para el conjunto de entidades resulta imprescindible que todas las personas recuerden que no deben compartir información personal y financiera en redes sociales", indicaron en un comunicado. En ese sentido, reiteraron las recomendaciones anteriormente difundidas:

Nunca un empleado de un banco va a solicitar:

– Nombre de usuario.

– Contraseña de homebanking o cajero automático.

– Número de token de seguridad.

– Transferencias de efectivo a cambio de un beneficio.

Los bancos nunca solicitarán por mails, SMS, whatsapp, teléfono o por redes sociales:

– Claves bancarias.

– Número de tarjeta de crédito.

– Token de seguridad.

– Tarjeta de coordenadas.

– Número de cuenta bancaria CBU o Alias.

Desde las entidades advirtieron que no se debe compartir nunca el nombre de usuario, clave o número de token. No importa el motivo que le argumenten. No se debe acceder a las páginas de los bancos por buscadores de internet.

Además, señalaron que si el mensaje que recibe por redes sociales, teléfono o correo electrónico genera dudas, no se debe responder por ese medio.