Tiembla el mercado de tarjetas: Visa lanza en el país su primer plástico no bancario, de la mano de Nubi

La fintech argentina está apurando el lanzamiento de una billetera digital y tarjeta prepaga para aprovechar la digitalización que impone la pandemia

"Toda crisis es una oportunidad", reza el antiguo proverbio. Y esa es la premisa que parece estar guiando al mundo fintech en estos momentos.

El actual escenario, marcado por el avance del coronavirus, dio lugar a nuevas formas de comportamiento que, todo indica, llegaron para quedarse. Uno de ellos es el uso de los medios electrónicos o digitales de pago, sin necesidad de usar billetes y ni siquiera contar con cuentas bancarias.

Según pudo saber iProUP, ya está más que avanzado el ambicioso proyecto de Nubi para lanzar una tarjeta prepaga Visa –al mejor estilo de la Mastercard de Ualá– y apuntar a un mercado objetivo de 13 millones de no bancarizados.





Se trata, en efecto, del desembarco de la Visa prepaga no bancaria en Argentina. "Estamos acelerando el desarrollo de la cuenta digital", se entusiasman en Nubi, reconociendo que "pusieron sexta" para apurar la salida tras la cuarentena obligatoria. Y remarcan: "Este proyecto es de alta prioridad".

Si bien el plástico estará disponible para todos, la estrategia es apuntar al público no bancarizado, que comprende al 50% de la población económicamente activia. La tarjeta funcionará mediante una app que estará disponible en una primera etapa para teléfonos Android y posteriormente llegará al iPhone. Las principales características serán las siguientes:

1. - Será gratuita

2. - Operará en toda la red Visa

3. - El plástico será compatible con contactless, la tecnología que permite pagar compras acercando la tarjeta al terminal

4. - Se podrán enviar y recibir transferencias vía CVU (Clave Virtual Uniforme), el número que identifica la cuenta virtual y es el equivalente fintech del CBU

5. - Estas operaciones se podrán realizar entre otros usuarios de Nubi, cuentas bancarias y tarjetas prepagas de otras empresas

"Es un paso más que importante e interesante del ecosistema fintech", destaca a iProUP Ignacio E. Carballo, Director de Ecosistema de Programas en Fintech & Digital Banking de la UCA. En realidad, se trata de una propuesta que surgió a fines del año pasado y se venía trabajando sin mayores prioridades. Pero todo cambió con el coronavirus y el aislamiento obligatorio.

Ahora, la idea de Nubi es sacar el producto cuanto antes con un formato "básico" y luego ir añadiendo funciones, como la recarga de la tarjeta SUBE y la opción para abonar servicios. Asimismo, según pudo saber iProUP, la firma está negociando acuerdos con empresas complementarias para ofrecer promos exclusivas a todos los usuarios de la tarjeta prepaga.

"La idea es desarrollar un plan de beneficios que agregue valor sobre la mayor cantidad de población posible", señalan desde la fintech, que, en principio, irá por el target de usuarios de mediana edad (a diferencia de Ualá que apunta un público bastante más joven).

Este mercado objetivo está enmarcado por personas de entre 15 y 49 años sub-bancarizadas. Es decir, quienes utilizan muy poco el sistema bancario o directamente no acceden. En la compañía están trabajando contrarreloj: mayo es el mes que se comenta en los pasillos de la compañía.

"Si fuera por nosotros, arrancamos ya", señalan desde la gerencia de Nubi, aunque reconocen: "Hay cosas que no dependen de la empresa". En efecto, está gestionando acuerdos y homologaciones con una amplia variedad de compañías y organizaciones del sector, desde Prisma y First Data hasta la Unidad de Información Financiera (UIF) y la cámara compensadora COELSA.

Según fuentes consultadas por iProUP, ya dio inicio a la fase de testeo entre empleados en vistas al puntapié inicial. "Si no encontramos nada que lleve demasiado tiempo arreglarlo, pasaremos al segundo segmento", apuntan desde la fintech. Este se conoce como Friends and Family, es decir, un círculo íntimo pero un poco más amplio.

Alianza

Nubi es una compañía de capitales locales relativamente joven (3 años) cuya principal función, hasta el momento, es oficiar de procesadora de pagos para Paypal. Es decir, vincula a la plataforma internacional de transferencias con una cuenta bancaria argentina.



La compañía, además, trabaja junto a Transferwise, gigante digital de remesas europeo. Si bien estas fintech aún no son tan populares, lo cierto es que ganaron mucho terreno en la Argentina y proyectan un escenario de crecimiento sostenido.

"Lo más interesante de este proyecto es que es la primera vez que Visa emitirá una tarjeta por fuera de una entidad bancaria en la Argentina", se entusiasma Sebastián Böttcher, CEO de Nubi.

Además, fuentes de la empresa confirman a iProUP que el nuevo plástico contará con servicios vinculados a Paypal y Transferwise, aunque probablemente no estén habilitados desde el mismo lanzamiento. "Uno podría pensar que ahí habría dos ventajas comparativas en referencia a lo que hay en el mercado", proyecta el economista especializado en fintech Ignacio Carballo a iProUP.

En este sentido, desde Nubi destacan que el desarrollo tecnológico logrado a partir de alianzas con gigantes globales ha sido una de las razones por las que Visa eligió trabajar con esta organización. No obstante, espera sellar alianzas con el resto de las marcas de tarjetas. "Es una decisión estratégica de nuestra compañía", asegura a iProUP Mariela Sandroni, Chief Marketing Officer de Nubi.

Hasta el momento, todas las fintech argentinas que venían emitiendo tarjetas prepagas lo hacían con Mastercard, pionera en el mercado no bancarizado. Su competidor quedó aferrada al sector bancario, pero cambió su estrategia tras el crecimiento exponencial de este sector.

"Visa también quería poner un pie en las fintech", reconocen desde Nubi. De hecho, ofrece prepagas no bancarias en los EE.UU. y en países europeos. En Latinoamérica, en donde más avanzó fue en México.

El papel de Visa como líder es evidente. Desde Nubi resaltan que los principales beneficios diferenciales que aportará desde el comienzo son dos: su extensa cobertura y sus correspondientes descuentos y beneficios.

La pregunta del millón es si Visa alcanzará a Mastercard en el ámbito no bancario. Según Carballo, si bien "arranca dos casilleros atrás, aún existe mucho margen", ya que el mercado argentino no bancarizado es muy grande y las fintech todavía no lo han cubierto.

Boom de billeteras virtuales: oportunidades y desafíos

Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, confirma que existen actualmente 6,5 millones de cuentas virtuales, cuatro veces más que hace un año.



La proyección es sumamente favorable, sobre todo en el marco de la cuarentena, que llevó a que el sector y el Gobierno acuerden, entre otras iniciativas, que los beneficiarios de la ayuda estatal extraordinaria cobren a través de billeteras virtuales.

Teniendo en cuenta que los 11 millones de argentinos que se anotaron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pueden rápidamente crear una CV, Plaza estima que hacia fin de año podría haber hasta 15 millones de cuentas, aunque podrían ser más si el sistema se estimula.

Esa es la razón del trabajo contrarreloj de Nubi. "Cada día que pasa es tirar una oportunidad", dice Böttcher. Hoy, cuenta con más de 200.000 clientes y espera llegar a los 500.000 usuarios en los 12 meses posteriores al lanzamiento de la tarjeta.



"Ualá nos demostró que ese número es posible. Vemos que hay mercado incluso para muchas fintech más", añaden desde la firma, aunque la opinión de los especialistas no es unánime sobre este alcance. Ariel Setton, economista especializado en medios de pago coincide con la visión de Nubi. "Es definitivamente viable, en particular cuando vemos productos comparables como Ualá", afirma.

Carballo es más cauto. Asegura que si bien los actuales usuarios de Paypal representan "una demanda cautiva para empezar a crecer", ciertamente la meta de la empresa luce algo ambiciosa. "Me parece muy jugado hacer una proyección de este tipo en el actual contexto", apunta, en el marco de un escenario económico y financiero extremadamente incierto en Argentina y el mundo.

Por lo pronto, la tarjeta de Nubi y Visa enfrentará otro desafío: la fidelización de usuarios. Las barreras de entrada de las billeteras virtuales son muy bajas, es decir, casi cualquiera desde su móvil puede tener una cuenta virtual en cuestión de minutos.

El problema radica en los servicios a los que luego pueden acceder los usuarios, si son lo suficientemente atractivos para fidelizarlos y que vuelvan a recargar la tarjeta de manera periódica.



En el caso puntual de Nubi, una gran mayoría de los 200.000 usuarios abrió una cuenta para recibir dinero del exterior a través de PayPal. Es decir, no son clientes que utilicen el servicio de manera habitual.



Se trata de un problema que afecta a casi todas las fintech. Según pudo saber iProUP, Ualá, con más de 2 millones de prepagas en el país posee un índice de activación bajo, alrededor de entre un 8% y un 10%. Es decir, solo uno de cada 10 usa habitualmente la tarjeta.

"Ese valor de activación nosotros lo miramos mucho, no son todos usuarios activos los que tenemos, por supuesto", se defiende una fuente de Ualá. Esto significa que si bien la gente accede fácilmente a una tarjeta prepaga y la usa al principio para aprovechar un beneficio puntual, luego puede dejarla a "dormir" en un cajón.

En este punto, tanto empresas como especialistas coinciden que el foco del sector está puesto en la inclusión y la educación financiera, ya que el público en la Argentina está acostumbrado al efectivo.

"Es mucho más que una estrategia comunicacional, es casi nuestra razón de ser. El gran desafío es cultural", apunta Böttcher. Desde Ualá apuntan que no ven a la Visa prepaga como competencia.

"No inventamos la tarjeta prepaga, pero la masificamos y después llegaron otros jugadores. En Argentina, 50% de la población no tiene acceso a un canal de pago que no sea efectivo. La oportunidad es enorme y estamos convencidos de que hay lugar para todos, y que cuántos más seamos más alta estará la vara, lo que le dará más opciones al usuario", señalan de la compañía.

"Todo esto de la cuarentena y el distanciamiento social no hace más que incrementar las necesidades y el pedido de la gente de disponer de un servicio como este", agrega el CEO de Nubi, en referencia a la billetera digital y el plástico contacless.



Es por eso que la base de la propuesta de Nubi es impulsar el uso y la adopción de la app como un hábito y que la gente "de a poquito deje de usar el cash", asegura Sandroni. "El efectivo es nuestro competidor principal", apunta. Probablemente, no esté equivocada.