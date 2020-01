Santander se viste de fintech: confirmó que lanzará su sistema de pagos electrónicos en Argentina y México

Asimismo, la entidad montará en Suramérica una unidad de "inteligencia artificial" destinada a captar clientes con menos recursos

Santander implantará este año en México y en Argentina su sistema electrónico de pagos y procesamiento de transacciones Getnet, con el que lidera el mercado brasileño, afirmó este miércoles el presidente ejecutivo del Santander Brasil, Sérgio Rial, según reveló la agencia EFE.



El ejecutivo, que es responsable por los negocios del Santander en todo el Cono Sur, reveló igualmente que la entidad montará en Suramérica una unidad de "inteligencia artificial" destinada a captar clientes con menos recursos.



"Lanzamos Getnet en Chile hace dos meses y esa es un realidad que debe de ser diseminada. Vamos a lanzarla en Argentina a final de 2020 y en México entre junio y julio de este año", afirmó Rial en la rueda de prensa en la que comentó el fuerte aumento de las ganancias del Santander Brasil el año pasado.



Getnet, inicialmente una empresa de tecnología brasileña para desarrollar soluciones de pago cuyo control fue adquirido por el Santander Brasil en 2014, se convirtió en una plataforma global de pagos para comercios.



La plataforma, de la que el Santander Brasil adquirió la totalidad de las acciones el año pasado, ofrece el procesamiento de transacciones electrónicas y pagos con tarjetas y opera una gigantesca red de terminales físicas (máquinas) que realizan este tipo de operaciones principalmente para pequeños comercios.



Rial dijo igualmente que el Santander lanzará en Argentina, en fecha que no divulgó, el Prospera, un producto por el que el Santander Brasil ofrece créditos a pequeños y micro emprendedores y que ha convertido a la entidad en el banco privado con mayor participación en este segmento en Brasil.



Al referirse a la búsqueda de clientes de escasos recursos no bancarizados en toda América Latina, afirmó que el Santander "va a crear una unidad que, mediante "inteligencia artificial", estará dedicada a la ampliación de la base de la pirámide con un cariz regional".



Para ello, agregó, el Santander fichó como responsable de riesgos a Roberto Jabali, procedente de la mexicana Citibanamex. Sin establecer plazos, señaló que el Santander está construyendo una financiera en Argentina, tal y como la que se lanzó en Chile.



Igualmente anunció que la filial brasileña del Santander buscará atraer talento extranjero y puso como ejemplo países como India y Pakistán.



"Queremos iniciar un trabajo de reclutar fuera de Brasil, con el portugués, el español y el inglés como lenguas francas, estamos viendo si traemos gente de India y Pakistán. Queremos atraer no solo talento de Brasil sino el internacional, que no estaba en la agenda de la compañía", afirmó.



A pesar de los obstáculos administrativos, aclaró que es posible importar talento con el actual marco de inmigración de Brasil. "Es cierto que no hay un modelo que facilite, que el proceso tarda tiempo, pero poder se puede", dijo.