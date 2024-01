El 2024 será el séptimo año consecutivo en el que los salarios de los argentinos no le puedan ganar a la inflación.

Con números de aumentos de precios para enero que arrancan en un piso del 20%, los sueldos parecen prepararse para la peor paliza de los últimos años.

El último año en el que el país gozó de ingresos superiores a la inflación fue en 2017, previo a las escaladas del dólar de la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri.

Desde ahí todo fue empeorando, con excepción del 2020, que apenas empataron sueldos e inflación, algo muy ligado al freno en la actividad económica que ocasionó la pandemia.

Sueldos 2024: qué harán las empresas

Marcela Angeli, directora de Work & Rewards Willis Towers Watson (WTW), asegura a iProUP que "muchas empresas hablan de cuatro a seis ajustes al año, pero ahora seguramente algunas pasen de seis a ocho. Otras optarán por dar cuatro, pero más suculentos. Aunque no creo que esto sea prevalente".

"El ajuste por inflación se adelanta en muchas compañías: se piensa ya en mensual o bimestral. Esta tendencia ya se disparó en el último trimestre de 2023", detalla a iProUP Patricio Dewey, director de Marketing y Desarrollo Comercial para Adecco Argentina y Uruguay.

Por su parte, Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina, resalta a iProUP que cada organización prepara un plan específico.

"La clave será tener bien identificado el talento y también las áreas más cruciales para la compañía. Sí consideramos que gran parte de ellas buscarán mantenerse comptetitivas frente a la inflación, además de tomar medidas concretas para retener profesionales y cubrir las posiciones con alta demanda en el mercado", asegura.

A su vez, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus colaboradores, desde ManpowerGroup ya están aconsejando a sus clientes a que implementen "revisiones bimestrales en las políticas salariales".

"Esto les permitirá mantenerse alineados con el ritmo de la inflación anual, asegurando que los sueldos se ajusten de manera regular y evitando así la disminución frente a la inflación", complementa.

Matiana Behrends, directora en Human Capital de Grant Thornton Argentina, advierte a iProUP dos cuestiones a analizar:

"Por un lado, se espera una alta suba del costo de vida que requiera de aumentos salariales" más frecuentes

que requiera de aumentos salariales" más frecuentes "Por otro, hay que ver cómo influye en el nivel de actividad de las empresas y la capacidad de absorber la inflación y trasladarla a salarios"

"En esa dinámica se irán acomodando las diferentes iniciativas salariales", completa.

Sueldos 2024: qué pasará con los beneficios

Muchos ejecutivos vienen preguntando si ahora podrán cobrar en dólares. "El interés de los empleados fue aumentando durante los últimos años en paralelo con el aumento del nivel de inflación y las restricciones para adquirir moneda extranjera", dice Andrés Tellado Cañás, Socio de Laboral y Seguridad Social de KPMG Argentina.

En los puestos más críticos, las empresas apelarán a diferentes compensaciones, como pago de bonos en dólares

"En particular, en algunas industrias puntuales, como la tecnológica y servicios al exterior, así como en el caso de ejecutivos de algunas empresas multinacionales que operan en el país se incorporó el pago en dólares de la compensación variable o del salario mensual como un elemento importante de atracción y retención del personal", añade.

Según el experto, "bajo la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, se vuelve al criterio que rigió en el marco de la Ley de Convertibilidad durante la década del noventa, de forma tal que se habilita pactar obligaciones en divisa extranjera, estableciéndose que el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada".

En este contexto los beneficios también juegan un rol central. "Muchas empresas empezaron a utilizar tarjetas de débito prepagadas para compras como beneficio adicional al sueldo, de modo de impactar directamente en el poder adquisitivo de los colaboradores", confía a iProUP Federico Carrera, Co Founder & COO de High Flow.

Pero, lo que sucede según este experto, es que esto sirve "como un parche porque no soluciona el problema de fondo, y como funciona para compras pero no para ahorro ni inversión: no pueden derivarse los fondos y si no se utilizan, se devalúan con el tiempo y el impacto de la inflación".

"Por más beneficios que se inventen, la solución debe ser un paquete de medidas serias, que impacten no solo en el sector financiero, sino que apoyada en el Congreso logren cambiar la realidad, la competitividad de las empresas y llegue a los sueldos de manera concreta", resalta Carrera.

Sueldos 2024: ganadores y perdedores

En este contexto siempre están quienes igualmente ganan. ¿Cuáles serán las industrias que podrán ofrecer sueldos más suculentos?

Los puestos relacionados a la programación, big data e inteligencia artificial serán los más beneficiados

"Las profesiones relacionadas con la tecnología, como ingenieros de software, científicos de datos, y roles especializados en inteligencia artificial, podrían experimentar aumentos significativos debido a la creciente demanda y escasez de talento en estos campos", enumera Carrera.

Además, añade el especialista, "rubros como la salud y la energía renovable también podrían ver incrementos, reflejando las tendencias del mercado".

Alejandro Servide, director de Professionals, RPO & Technologies de Randstad Argentina, revela a iProUP que "en el mercado local encontramos sectores y empresas que en este escenario pueden acompañar a sus colaboradores e incrementar los salarios por arriba del ritmo inflacionario".

El experto remarca que hay compañías que cuentan con "pagos de bonus, premios especiales y montos fijos en dólares para acompañar parte de la diferencia que ocasiona el pago en moneda local, aunque son casos que corresponden a una minoría".

"Por otra vía, hay en empresas de tecnología u orientadas principalmente al mercado externo, una mayor participación de remuneraciones 100% en moneda dura o atadas al dólar", suma Servide.

¿Y quiénes están con más probabilidades de perder? "Probablemente quienes se desempeñen en posiciones operativas y administrativas básicas", indica Adriana Villanueva, gerente de Capital Humano en Grupo Ceta.

"Además, si se toma en consideración la desvinculación masiva que se proyecta para el sector público, esto dará como resultado una amplia oferta en el mercado laboral de perfiles con estas características con baja posibilidad de ser absorbidos por el empleo privado", advierte Villanueva.