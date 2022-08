Fuga de talentos a full: cuánto creció la contratación de freelancers argentinos y qué piden empresas del exterior

Cobrar en dólares, protegerse de la inflación y elevar la calidad de vida por el tipo de cambio, aparecen como una solución para los argentinos

La fragilidad del peso queda demostrada día a día. Si bien es una realidad que data de hace muchos años, las recurrentes crisis obligan a repensar cómo cuidar el bolsillo.

En este marco, trabajar para el exterior emerge como un oasis en el desierto macroeconómico local. Cobrar en dólares, protegerse de la inflación y devaluación y elevar la calidad de vida gracias a un tipo de cambio muy favorable conforman el nuevo "sueño" argentino.

¿Cuál es el sector que busca profesionales argentinos?

Ante la creciente digitalización, las empresas de la industria del conocimiento se encuentran en una "caza de profesionales" a nivel global. "El dólar alto, la devaluación y la carencia de talentos abren innumerables oportunidades para el profesional argentino", comenta a iProUP Alejandro Servide, Director de Professionals y RPO de Randstad.

En este sentido, un estudio de Deel y Momentive al que accedió iProUP arroja que gracias al trabajo remoto:

Seis de cada diez empleados encuestados tuvieron una mejora en sus sueldos

La mitad de los relevados ahora trabaja bajo un formato más flexible

El 51% incrementó su productividad

"Desde Deel vemos que la búsqueda de profesionales argentinos sigue en alza. En el primer semestre de 2022, el país se ubicó entre los más atractivos para contratar talento desde el exterior, con un crecimiento de casi el 200%", revela a iProUP Natalia Jimenez, gerente Regional de Sudamérica en Deel.

Con un dólar "barato" para las firmas extranjeras y la existencia de profesionales de calidad, ¿Argentina se puede convertir en una "nueva India" y ser proveedora de programadores al mundo?

¿Cuáles son las ventajas para empresas y freelancers?

La post pandemia sirvió como catalizadora del fenómeno freelance, tanto para empresas como para los colaboradores.

"Con el trabajo remoto, no solo el sector informático puede desarrollarse sin perder productividad y eficiencia. Los talentos de otras profesiones, como marketing digital, UX, SEO, traducciones, contenidos, diseño, servicios de soporte y muchas otras -que no requieren presencialidad- pasaron a tener una suerte de pasaporte universal", detalla Servide

El momento delicado de la economía local potencia este sentimiento y abre las puertas a nuevas oportunidades. Las cifras son más que contundentes y, tomando como ejemplo un programador:

Empleado en Argentina: percibe en promedio unos u$s750, según la Cámara del Software (CESSI)

Freelance al exterior: gana hasta u$s3.000 y puede potenciar sus ingresos 30% si habla inglés, según Workana

Los montos varían según las áreas de especialidad y expertise. Según el Salary Insights de Deel, donde se recopilan los datos de más de 100.000 contrataciones a nivel global, los profesionales freelance más buscados en Argentina son los ingenieros en sistemas, quienes pueden aspirar a u$s115.000 al año (categoría seniors).

"Siempre que se trabaja para una empresa extranjera, los profesionales tienen la posibilidad de exponerse a proyectos globales, interactuar con colegas de otras partes del mundo, enriquecerse de nuevas culturas, participar de proyectos integrales, afianzar idiomas y aprender nuevos", detalla Agustín Sedano, director de Experis para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Agrega una cuestión clave: "Desde el punto de vista de la oferta económica, se trata de propuestas que generan una diferencia significativa en la compensación que el talento argentino percibe, producto de la realidad y volatilidad cambiaria del país".

Para estas empresas, la búsqueda del profesionales de calidad es una necesidad constante y el talento local cuenta con diferenciales muy buscados:

Tiene un buen nivel de inglés

Posee adaptabilidad, resiliencia y creatividad en negocios

El huso horario argentino está en el "medio" de EEUU o Europa, lo que facilita la comunicación

"Las empresas del mundo se apoyan en estrategias de globalización para atender las necesidades de los negocios y el talento argentino siempre ha sido muy bien valorado", suma Sedano.

Los freelancers pueden cobrar u$s3.000 en promedio trabajando para el exterior

¿Cuál es el futuro del trabajo freelance?

Dentro de las posiciones más difíciles de cubrir se encuentran las de tecnología de la información (IT) y data, ventas y marketing, operaciones y logística, manufacturas y producción, y atención al cliente.

"Cuando una empresa del extranjero contrata profesionales locales de manera directa como freelance o contratante se ahorra de abonar cargas sociales e impuestos que cualquier empleador local tiene que afrontar, lo que representa al menos un 50%, sin contar la cobertura de prepaga u otros beneficios", comenta el vocero de Experis.

No obstante, la búsqueda de los freelancers argentinos no se reduce a lo económico, sino que también tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos especializados. La problemática de la escasez no es solo local, más bien es un fenómeno global.

Desde Randstad añaden que si bien hay mayores posibilidades de desarrollo profesional, no hay que perder de vista la contracara de este fenómeno. Para Servide, "en Argentina se está produciendo migración virtual, y esto constituye una gran amenaza para la competitividad de las empresas locales".

"A fin de cuentas, es una pérdida de competitividad del país, porque no es otra cosa que una 'fuga de talento': son recursos que por trabajar para afuera dejan de estar disponibles para cubrir posiciones muy necesarias en organizaciones locales", alerta.

Jimenez señala que hay una "enorme cantidad de empresas de todos los tamaños buscando personal calificado para hacer crecer su negocio". En un contexto tan complejo como el actual, los freelancers ven la oportunidad de escapar del "riesgo argentino", cumpliendo el sueño de trabajar para el exterior sin salir del país.