Llega el "dólar del conocimiento" pero ¿alcanza?: cómo aplicar y qué ventajas tendrán empleados y freelancers

El Gobierno empieza a blanquear que las actividades de economía del conocimiento son globales y están dolarizadas por la competencia con el exterior

Ante el reclamo constante de las empresas exportadoras de servicios para poder competir contra la caza global de talento freelance, el Gobierno finalmente lanzó el " dólar del conocimiento " , para que tanto los trabajadores independientes como las empresas accedan a divisas producto de sus ventas al extranjero.

De esta forma, permitirá que los freelancers se queden con dólares que cobran en el exterior y no los tengan que pesificar, pero sólo hasta u$s12.000 por año, cuando en promedio están cobrando u$s3.000 mensuales, por lo que los expertos consideran no tendrá gran impacto.

Sin embargo, también se permitirá a las compañías de la economía del conocimiento pagar parte del sueldo en dólares (hasta el 20%) y esto es considerado como una ventaja para el sector.

"Mediante la Comunicación A 7518, el Banco Central admite que la empresa del exterior le deposite al exportador de servicios de Argentina, persona física o empresa, los dólares en un banco local, y que el beneficiario retire en dólares. Por ejemplo, comprando bonos para pasarlos a pesos al valor del dólar MEP", señala a iProUP Sebastián M. Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

Por otra parte, el experto remarca que "las actividades no se limitan al desarrollo de software y otras vinculadas a la informática, si no otras de la economía del conocimiento, como publicidad o servicios jurídicos, contables y gerenciales. Y no es necesario que el exportador esté inscripto en el registro de economía del conocimiento".

Así, asegura que "los freelancers podrán ingresar las divisas por una cuenta en dólares local en cuanto los bancos adecuen sus sistemas, pero para las empresas faltan más definiciones".

¿Qué deberán hacer los freelancers para cobrar en dólares?

"Los freelancers, es decir, personas físicas, que exporten servicios pueden ser monotributistas y utilizar este mecanismo hasta una suma de u$s12.000 por año calendario. Si tienen ingresos por exportación mayores a ese monto, deberá liquidarlos al tipo de cambio oficial", precisa a iProUP el experto Marcos Zocaro.

Zocaro, advierte que esta medida "quizá le sirva a los pequeños exportadores de servicios, pero hay muchos freelancers dentro del rubro informática cuyos ingresos en el exterior superan los u$s3.000 mensuales en promedio. Para ellos, el beneficio es poco interesante".

En la misma sintonía, Mariana Ghirardotti, del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, asegura a iProUP que "el problema es más grave de lo que se está planteando".

Además, remarca que "en los mercados, Argentina está caída del mundo: nunca puede igualar lo que pagan en el exterior a los programadores, por ejemplo, con los dólares puestos en cuenta afuera más un bono".

Lo expertos piden llevar el límite de 1.000 a 2.500 dólares mensuales para freelancers

"¿Se soluciona el problema con estas normas? No, sólo se lo atenúa: el que gana dinero en el extranjero y no declara su ganancia, excepto que pueda tener algún régimen similar al Monotributo y se le deje remesar más dólares, no va a traer su dinero para pagar un 35% de Impuesto a las Ganancias y convertirlo al dólar oficial", plantea.

En este sentido, la experta coincide con Zocaro en que "el permiso para traer u$s12.000 anuales puede servir para un pequeño exportador de servicios, que traiga esos dólares y luego haga operaciones MEP para devolverles su valor adquisitivo", remata.

Domínguez precisa que "el límite es bajo para personas humanas" y recomienda que se permita "obtener por lo menos u$s2.500, que son aproximadamente $300.000, ya que en julio aumentan las categorías del Monotributo y el techo para servicios va a quedar cerca de $352.000".

¿Cómo funcionará el "dólar del conocimiento" para las empresas?

Ghirardotti remarca que "cada vez es más palpable entre las empresas de IT que se pierden empleados todos los meses porque los contratan del exterior. Las compañías argentinas no tienen absolutamente nada que hacer para competir, ya que las regulaciones cambiarias y la presión tributaria hacen que las propuestas de afuera sean absolutamente imbatibles".

"Por este motivo, dependiendo de los montos involucrados, para las empresas la nueva norma es algo más interesante, porque les da la posibilidad de entregar dólares al personal y, de ese modo, acotar la tentación de trabajar para el exterior", completa.

Por otro lado, afirma que "esos pagos van en dólar oficial, con lo cual no generarían un aumento en el Impuesto a las Ganancias que pagan todos los meses, obteniendo la posibilidad de negociarlos en el mercado bursátil y obtener un rendimiento extra exento del tributo".

Por su parte, Claus Noceti, director gerente de Legales de PwC Argentina, resalta a iProUP que "la mayoría de las compañías de tecnología tiene la situación que los empleados valiosos piden parte del salario en dólares, por lo que la norma les sirve para cumplir con esas pretensiones".

Domínguez puntualiza que, además, las firmas pueden abonar en moneda estadounidsen "hasta el 20% del sueldo, tal como dice la Ley de Contrato de Trabajo para el pago 'en especie', a todos sus empleados, no sólo a los de IT. Un estudio contable que exporte servicios podría abonar en dólares a los contadores o personal administrativo sin restricción en función del puesto".

¿Cuáles son las actividades que están exentas de liquidar dólares al precio oficial?

Noceti enumera las actividades que quedarán exentas de liquidar las dividas en el Mercado Unico Libre de Cambios (MULC) al tipo de cambio oficial:

Mantenimiento y reparaciones

Construcción

Telecomunicaciones

Informática y s ervicios de información

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

Investigación y desarrollo

Servicios jurídicos, contables y gerenciales

Publicidad

Investigación de mercado y encuestas de opinión pública

Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

Servicios relacionados con el comercio

Servicios audiovisuales y conexos

Otros servicios empresariales; personales, culturales y recreativos; y de salud

¿Cuáles son los requisitos para que los freelancers accedan a dólares libres?

"Los freelancers no podrán haber efectuado operaciones de compra de dólares a través de la Bolsa, 90 días antes de la solicitud, pero tampoco 90 días después", aclara Zocaro.

Noceti aclara que el banco local que intervenga "deberá recibir una declaración jurada del exportador en la que deje constancia de que no supera el límite anual de $12.000 y que cumple con la prohibición de comprar dólares por MEP".

Además, Domínguez sostiene que "el trabajador freelance o el empleado de una empresa argentina que cobre parte de su sueldo en dólares podrá ahorrarlos o convertirlos a pesos a través del MEP: comprando bonos con dólares para pasarlos a pesos. La diferencia cambiara a favor está exenta en Ganancias y no se computa para el Monotributo".

Además de software, el beneficio aplica a otros servicios exportables

"Los freelancers pueden ser monotributistas y, una vez que accedan al dólar, deberán realizar una declaración jurada en el banco, contratar una ALyC (agente de Bolsa), comprar títulos públicos sin parking y obtener un cambio de $207. Así obtienen un beneficio de $87.000 exento de Ganancias", considera.

¿Cuáles son los requisitos para las empresas que quieran aplicar al "dólar del conocimiento"?

Noceti revela que las personas jurídicas que deseen aplicar al beneficio deberán contar con una "certificación de aumento de los ingresos de cobros por exportaciones de servicios en el año 2022".

Este documento deberá ser emitido por una entidad financiera local nominada por el exportador, que deberá confirmar que se verifiquen los siguientes datos:

El exportador liquidó por el mercado de cambios cobros de exportaciones de servicios por los conceptos anteriormente enunciados durante el año 2021

anteriormente enunciados durante el año 2021 El valor de tales ventas que ingresaron por el mercado de cambios en el año 2022 es superior al valor de sus cobros de exportaciones ingresados en todo 2021

que ingresaron por el mercado de cambios en el año 2022 es ingresados en todo El monto de las certificaciones emitidas, incluyendo la que se solicita emitir, no superael equivalente en moneda extranjera de:

a) El 50 % del valor en que los ingresos de exportaciones de servicios en 2022 superan al monto correspondiente al año previo

b) El monto en moneda extranjera equivalente al 20% de los salarios brutos abonados el mes calendario previomultiplicada por lacantidad de meses que restan hasta finalizar el año, incluyendo el mes en curso

"El banco deberá contar con una declaración jurada del exportador en la que se compromete utilizar los montos en moneda extranjera no liquidados para pagar remuneraciones netas de trabajadores esa divisa dentro del límite del 20% que establece la Ley de Contrato de Trabajo. También a liquidar el remanente en el caso que dichos montos no hayan sido utilizados en su totalidad, al 31.12.22", señala Noceti.

Además, el experto resalta que "el exportador deberá también declarar bajo juramento que a la fecha de emisión no registra incumplimientos en materia de ingreso y liquidación de cobros de exportaciones de servicios, y que en los 90 días anteriores y subsiguientes a la utilización del mecanismo no compró dólar MEP".

¿Qué función tendrá la AFIP en el control del dólar del conocimiento?

Según Domínguez, "AFIP sólo va a fiscalizar la parte tributaria, no la liquidación de divisas. Pero es más probable que la gente que hoy no declara traiga dólares en negro a que regularice su situación".

"Tienen ventajas poder blanquear. Esto traerá nuevos inscriptos en la AFIP y un aumento de la recaudación, seguramente. Hay personas que no tienen cómo justificar de qué viven y, si logran regularizar, podrán ahorrar y comprar algún bien. Por este motivo, sería importante que el límite sea mayor", completa.

De esta forma, las empresas del conocimiento tendrán otra herramienta para atraer talentos, mejorar su competitividad y seguir consolidando un sector que exportó por u$s6.500 millones en 2021, sólo detrás del cerealero. Aunque los freelancers, por el momento, tienen poco para festejar.