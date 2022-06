Guía definitiva del freelancer: todo lo hay que saber si querés trabajar para el exterior y ganar en dólares

El fenómeno de los freelancers que trabajan para el exterior tiene varios puntos a tener en; los puestos más solicitados a cómo cobrar en dólares

Dejar la oficina, convertirse en freelancer y cobrar en dólares se ha convertido en el objetivo de muchos y la realidad de otros tantos. Pero no todo es color de rosa y hay que tener en cuenta ciertas cuestiones antes de dar el gran paso.

Según datos provistos a iProUP por Argencon, cámara que reúne a compañías del conocimiento, el boom del trabajo remoto y la brecha cambiaria limitan a las firmas locales a la hora de tener que contratar profesionales en una industria para hacer frente a más proyectos.

Lo mismo señala la Cámara del Software (CESSI), que si bien emplea a 130.000 personas, quedan todos los años casi un 10% de nuevos puestos sin cubrir.

No es algo menor: el sector del conocimiento está tercero en exportaciones, sólo detrás del complejo sojero y la industria automotriz, con u$s6.400 millones en 2021. Además, la actividad informal del conocimiento generó ventas al exterior no registradas por 1.800 millones de dólares durante 2021. Es decir, 30% de las "oficiales".

Por otro lado, un anuncio presidecial podría cambiar la realidad del sector, aunque se deberá esperara para ver cómo avanza: se trata de la nueva medida del Gobierno quien finalmente lanzó el "dólar del conocimiento", para que tanto los trabajadores independientes como las empresas accedan a divisas producto de sus ventas al extranjero.

De esta forma, se permitirá que los freelancers se queden con dólares que cobran del exterior y no los tengan que pesificar, pero solo hasta u$s12.000 por año, cuando en promedio están cobrando u$s3.000 mensuales, por lo que los expertos consideran no tendrá gran impacto.

Sectores y puestos más buscados

Si bien se cree que sólo los programadores pueden trabajar para el exterior y percibir honorarios en moneda dura, Sebastián Siseles, CEO de freelancer.com, revela a iProUP que hay tres grandes disciplinas en las que los profesionales argentinos son más demandados:

Sector IT : se refiere a programación, creación de sitios webs y diferentes tipos de lenguajes como PHP, HTLM, Pyton, desarrollo de apps para teléfonos móviles, etcétera

: se refiere a como PHP, HTLM, Pyton, desarrollo de apps para teléfonos móviles, etcétera Diseñadores : los más buscados son diseño gráfico, web , banners y 3D; ilustradores y editores en Photoshop, entre otros

: los más buscados son , banners y 3D; ilustradores y editores en Photoshop, entre otros Marketing y comunicación: se buscan expertos en crear campañas Facebook y Google, y posicionamiento (SEO) y marketing en buscadores (SEM)

No obstante, Siseles agrega que dentro del campo de la comunicación, se buscan redactores de contenidos, ghost writing, edición, y un fenómeno que crece en Argentina: traductores.

Por su parte, Martin Calzetti, CEO & cofundador de Seeds, señala que en su plataforma los puestos más solicitados corresponden a:

Producto y Diseño

Tecnología y Dato

Consultores de negocios y Project Management

Transformación y gestión del cambio

Además, el ejecutivo comenta que desde Seeds trabajan para los seeders y velan por la experiencia que tienen dentro de la comunidad:

Realizan un acompañamiento y seguimiento en la búsqueda de los proyectos y durante su ejecución

en la búsqueda de los proyectos y durante su ejecución Remuneran al Seeder en tiempo y forma , independientemente de los plazos de pago de los clientes

, independientemente de los plazos de pago de los clientes Brindan acceso a espacios de coworking dentro de algunas ciudades de Argentina

dentro de algunas ciudades de Argentina Los profesionales tienen acceso a eventos virtuales que potencian su networking

Además, los usuarios pueden referir empresas y talentos para que se sumen a la plataforma, validar aptitudes técnicas de postulantes, hacer crecer a la comunidad y ganar dinero por ello.

Además de programadores, empresas del exterior están buscando talento argentino para diseño, redacción y traducciones

"Los seeders forman parte de distintos hubs de talento. Esta etiqueta dinámica permite generar conexiones con otros profesionales que tienen intereses similares para que se establezcan vínculos de impacto", expresa Calzetti.

¿Cuánto cobra un freelancer argentino?

En lo que respecta a los cobros por estos trabajos, el CEO de Freelancers, primero expresa que en argentina tienen actualmente alrededor de 650.000 usuarios y que el ticket pomedio ronda los u$s161 por proyecto.

"Antes estaba en u$s212, pero con el tema de la pandemia hubo un vuelco significativo de freelancers y empresas a nuestra plataforma y el ticket promedio bajó por la alta demanda y la cantidad de proyectos. Igual esto es algo positivo ya que introdujo a, por ejemplo, la NASA, que actualmente está buscando personal dentro del sitio", revela.

En sintonía, Calzetti agrega que desde Seeds pueden hablar de un rate de horas, que se fija entre u$s25 y u$s70, y depende mucho de los perfiles; el nivel de seniority, las habilidades y experiencias.

Regulaciones de AFIP y cómo se cobra en dólares

La idea de cobrar en dólares siempre es muy tentadora. Sin embargo, se deben tener bastantes cosas en cuenta si se desea cobrar en visas extranjeras.

El contador Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, enumera a iProUP qué pasos se deben tener en cuenta según las diversas regulaciones del sistema tributario argentino.

1. Régimen

En primer lugar, Domínguez señala que los freelancers deben tener en cuenta que tienen dos opciones para inscribirse ante el organismo tributario: como monotributistas o bajo el régimen general.

En el caso de optar por el monotributo, existe una cuota integrada, que es la cuota impositiva previsional y de obra social conforme la tabla.

"También puede incluirse la cuota de Ingresos Brutos, depende si la provincia en la que reside el freelancer está adherida, como Buenos Aires o Córdoba. También hay algunas en las que están adheridos los municipios y ahí se paga una cuota por la tasa municipal, que esta iría por separado", completa.

Además, el Monotributo simplifica las tareas administrativas, ya que solo se está obligado a realizar la recategorización semestral, siempre que se pueda mantener dentro del mismo.

Este sujeto no presenta declaraciones juradas mensuales, salvo en Ingresos Brutos: si la jurisdicción donde reside no está dentro del régimen o sí lo está pero el freelancer no se adhirió.

"Si la persona vive en ciudad de Buenos Aires puede entrar al régimen simplficado, que no es un monotributo pero es similar, por lo cual evita las declaraciones juradas mensuales y paga una cuota fija", enfatiza.

El freelancer debe emitir facturas C para operaciones locales, pero si exporta servicios deberá entregar facturas E (de exportación). Además, los ingresos están exentos de IVA y Ganancias, porque con la cuota integrada impositiva está cancelando los impuestos nacionales correspondientes.

3. Divisas

Domínguez afirma que, de acuerdo con la normativa cambiaria, hay obligación de liquidar divisas en el mercado oficial cuando se realiza una exportación de servicio. Así, el problema que tienen casi todos los freelancers es que si cobran en dólares deberían canjearlos en el mercado único y libre de cambios.

"Muchas veces, este cobra en una cuenta en el exterior. En este caso, según la normativa del Banco Central, dentro de los cinco días debería girar esos fondos a la Argentina y liquidarlos. Si no los hace, estaría incumpliendo con las normas de la entidad", ejemplifica.

También conforme a las normas del BCRA, hay que liquidar divisas cuando el cliente sea no residente. "Si el freelancer afirma que viajó a Uruguay y prestó el servicio allá, deberá liquidar divisas también porque no importa el lugar desde el que se prestó el servicio", agrega.

4. Criptomonedas

Domínguez comenta que en el caso de cobrar con criptomoendas, hay argumentos para sostener que no se tendría que liquidar divisas, porque no se cobra en dólares.

"Quienes apliquen este criterio, más allá de que el BCRA dejó en claro que cobrar en cripto también implica liquidación de divisas, debería cobrar en criptos que no sean stablecoins, ya que estas tienen el subyacente que es el dólar. Si se quiere conservar esta postura, no se deberían usar ese tipo de monedas, aunque al usar criptomonedas cuenta con el riesgo de la volatilidad de los mercados", concluye el contador.