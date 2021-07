Este gigante cripto argentino busca cubrir 30 puestos: qué beneficios ofrece y cómo podés aplicar

La plataforma de intercambio y operaciones con criptomonedas nacional, Buenbit, ofrece empleos relacionados con los rubros de tecnología y finanzas

Innovación parece ser la palabra más pronunciada dentro de las empresas. Y no es para menos. Además de verse ante la obligación de reinventarse al ritmo que la pandemia marca, las compañías dieron a sus colaboradores la guía de una nueva modalidad de trabajo: el remoto.

En este contexto, los líderes de innovación no solo se volvieron más indispensables, sino que tienen salarios sumamente atractivos.

Se trata de puestos que atraviesan totalmente a toda la organización y que deben interactuar con las diferentes áreas. En este momento, innovar no es solo para una gerencia, debe ser una actitud, un cambio de mentalidad o mindset que fluye en cascada desde la dirección hacia toda la organización. Además, hoy, existe una guerra global por los talentos en los que las empresas argentinas se ven más desprotegidas.

Es en este marco donde empiezan a surgir compañías que ofrecen puestos de jerarquía para aquellos capacitados en las áreas relacionadas a las profesiones del mañana. Una de ellas es Buenbit, uno de los exchanges líderes en el mercado de criptomonedas argentino, el cual busca profesionales de rubros destacados como IT, desarrolladores web, analistas, ingenieros de calidad y software y experiencia al cliente.

"En Buenbit estamos en un momento de crecimiento y expansión. Hace unos días cumplimos 3 años y levantamos una ronda serie A que nos permite seguir innovando y creciendo. Para lograr esos objetivos es fundamental seguir atrayendo talento, y eso estamos haciendo", asegura a iProUP Malía Cara, Chief People Officer de Buenbit.

Y agrega: "Buscamos en el mercado personas que quieran sumarse a la adrenalina del mundo cripto, apostando a una empresa como la nuestra que nació para ayudar a los latinoamericanos a mejorar sus finanzas. Entrar en Buenbit implica sumarse a un ambiente de creatividad, innovación donde constantemente estamos probando la mejor manera de hacer las cosas, desarrollando productos con las mejores tecnologías. Ofrecemos un ambiente preparado para eso; flexible, cálido, con metodologías ágiles, el aprendizaje como estandarte y personas muy comprometidas."

En línea con lo anterior, Cara remarca que actualmente son 30 las búsquedas abiertas de personal entre Argentina, Perú, Brasil y México, territorios donde opera la plataforma.

Concretamente para Argentina, la firma cripto cuenta actualmente con 9 posiciones abiertas en su página de LinkedIn, las cuáles son:

Analista financiero

Analista de experiencia al cliente

Analista backoffice

Responsable de Corporate Governance y asuntos laborales

Analista de impuestos

Cumplimiento IT

Ingeniero de confiabilidad de sitio

Ingeniero backend senior

Ingeniero de calidad senior

La firma de comercio de criptomonedas argentina, Buenbit, busca 30 empleados para sus oficinas operativas

Analista financiero

Buenbit describe en su página en LinkedIn que los interesados en aplicar a esta posición deben ser graduados de las carreras de Actuario, Economía, Ingeniería o afines (con una deseable Maestría en Finanzas o CFA), y poseer experiencia en entidades financieras y/o corporaciones en el área financiera.

Según datos de Glassdoor, el sueldo promedio nacional para el puesto de Analista Financiero es $90.918 por mes en Argentina.

Los seleccionados para la misma deberán cumplir con las siguientes funciones:

Desarrollo e implementación de nuevos productos financieros.

Seguimiento de resultados de los distintos productos financieros de la compañía.

Reporting de resultados.

Análisis de impactos contables/impositivos/ tecnológicos de los nuevos productos propuestos.

Interacción con otras áreas de la compañía para la ejecución de productos financieros.

Analista de experiencia al cliente

En cuanto al analista de experiencia al cliente, los requisitos que deberán manejar los aplicantes son habilidades de comunicación, manejo de Google Ads y poseer un perfil organizado, para cumplir con estas funciones:

Recepción y respuesta de mails y chat de los usuarios

Analizar incidentes, resolver o escalar según corresponda

Solicitar información completa para escalar

Escalar incidente a los niveles de resolución

Realizar seguimiento de los casos

Detectar y dar aviso de los errores/problemas generales

Tomar los casos de intercom, analizarlos y responderlos acorde a la necesidad del usuario

Completar la información necesaria para el escalamiento de casos

Dar seguimiento de los casos asignados

Detectar y reportar al responsable del área los incidentes que se repiten y podrían ser un problema general

Informar a los usuarios la resolución de los casos.

Para los Customer Analyst Experience, el sueldo promedio nacional para el puesto es de $104.260 por mes.

Analista backoffice

Para la posición de analista backoffice se busca un empleado con buen manejo de datos, con requisitos tales como: Disponibilidad Full Time, preferentemente experiencia previa (no excluyente), terciario en curso, análisis de datos, atención al detalle, trabajo en equipo, búsqueda de mejoras.

Mientras que el sueldo promedio nacional para el puesto es de $61.994 mensual, las funciones a cumplir son:

Habilitación de cuentas de usuarios

Verificación manual de imágenes y datos proporcionados

Relevamiento de casos potencialmente sospechosos

Detectar y dar aviso de los errores/problemas generales

Habilitación de cuenta de usuarios de forma manual, conforme a las políticas de KYC

Criterios de aprobación de imágenes

Análisis de NDA

Verificación de datos personales

Atención a posibles casos sospechosos

Dar seguimiento a verificaciones en curso

Detectar y reportar al responsable del área de Compliance de los incidentes potencialmente sospechosos.

Detectar y reportar al responsable del área de incidentes que se repiten y podrían ser un problema general

Responsable de Corporate Governance y asuntos laborales

Entre los empleos ofrecidos por Buenbit, el Responsable de Corporate Governance y asuntos laborales es uno de los que más funciones tiene asignado. Entre varias, se destacan el manejo de herramientas en tres áreas: Corporate Governance, Societario General y Relaciones laborales. Los requisitos son:

Entendimiento de las métricas del negocio

Capacidad de llevar proyectos de punta a punta

Conocimiento profundo en derecho societario argentino y bases del derecho societario anglosajón

Manejo de software de gestión

Excelente nivel de inglés

Analista de impuestos

Otro de los puestos en el sector de administración y finanzas es el de analista de impuestos. Esta vacante requiere de personas que cuenten con un perfil orientado a resultados, proactivo e independiente, con clara analítica de resolución y destacando el interés por las criptos como un plus. El sueldo mensual para el puesto ronda los $86.473 por mes.

Mientras que los requisitos incluyen:

Ser graduado de la carrera de contador público

Experiencia mínima de cinco años

Es condición tener excelente manejo de relaciones interpersonales, ser proactivo y tener clara iniciativa de resolución

Analista de IT Compliance

El exchange argentino busca profesionales en el área tecnológica para cubrir el puesto de analistas de IT compilance, con amplía variedad de funciones para el contratado, que incluyen la asistencia al Departamento de Compliance y PLA/FT, relevamiento, análisis, planificación y ejecución de los procesos de contingencia de sistemas, análisis de procesos de IT en base a normativas vigentes, elaboración de metodologías de análisis de riesgos IT y controles necesarios, diseño e implementación de controles, entre las principales.

El sueldo promedio nacional para el puesto de Analista es $80.000 mensual en el país. Por otra parte, las condiciones requeridas son las siguientes:

Estudiante de la carrera de Analista en Sistemas o afines

Conocimiento sql

Alguna experiencia armando reportes

Alguna skill de diseño para poder presentar los reportes de forma apropiada, preferentemente conocimiento de alguna tool para esto, Tableau o equivalente

Manejo de sheets/excel, herramientas similares

Dispuesto a aprender temas de actualidad en ciberseguridad

Análisis de casos, reportes, postmortem

Buena comunicación oral y escrita.

Perfil perfeccionista en lo operativo.

Enfoque flexible para satisfacer las necesidades del equipo IT y Producto

Comunicación empática y adaptabilidad del estilo.

Conocimientos sobre buenas prácticas de seguridad

Capacidad de resolver problemas, aprender y trabajar en equipo

Inglés Intermedio/Avanzado (Escrito y Oral)

Excelentes habilidades para la resolución de problemas y posibilidad de evaluar los riesgos de seguridad proponiendo controles y soluciones

Excelentes Competencias para la gestión de equipos y de sinergia y empatía de cara al negocio

Además cita como requisito no excluyente conocimientos de python o similar para automatizar algún reporte, o recolectar alguna data pero no programarás

Ingeniero de confiabilidad de sitio

El ingeniero de confiabilidad de sitio es una de las posiciones más requeridas por Buenbit, en la que se busca que los contratados desarrollen herramientas y automatización de monitoreo para mantener una experiencia de primer nivel para el usuario, promueva una mentalidad de crecimiento, construir relaciones sólidas, identifique las lagunas en el conocimiento, las herramientas y los procesos y trabaje con su equipo para abordarlas.

El sueldo promedio nacional para el puesto es uno de los más altos que se ofrecen, siendo de $192.634 promedio por mes. Los requisitos son:

Experiencia con arquitecturas de nube escalables utilizando AWS, administración de API, sin servidor, orquestación de contenedores (es decir, Kubernetes), microservicios, etc.

Conocimiento profundo del sistema operativo Linux.

Demostrar sólidos fundamentos de ingeniería de software

Experiencia de proceso ágil con la capacidad de trabajar en un inicio rápido con varios equipos Experiencia práctica en el desarrollo y diagnóstico de seguridad, rendimiento y escalabilidad.

Capacidad para codificar o automatizar scripts en al menos un lenguaje (Python, Go, Ruby, Java, Bash, etc.) en plataformas Linux. Familiarizado con las tecnologías CI / CD (por ejemplo, GitHub Actions, CircleCI, Jenkins, etc.)

Experiencia con Infraestructura como tecnologías de código (Terraform, Ansible, Cloud Formation, Chef, Puppet, etc.)

Deseable tener Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería o campos relacionados

Experiencia con proyectos fintech, blockchain o cripto Fuertes habilidades de comunicación

Liderazgo, guiando a otros miembros del equipo hacia el logro de un objetivo común

Ingeniero backend senior

"Como ingeniero de backend de Buenbit, deberás ser un programador inquisitivo, curioso y apasionado. Debe ser un experto en la creación de arquitecturas y servicios de backend, con una fuerte orientación a la calidad del código. Debe estar dispuesto a resolver problemas de una manera óptima y estar ansioso por crear productos asombrosos en un entorno que mejore el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo", destaca Buenbit en LinkedIn.

El mismo deberá cumplir tareas como: Diseñar y crear nuevos productos y funciones en la plataforma de Buenbit. Diseñar y desarrollar servicios backend seguros, de alta calidad y escalables en una plataforma de computación en la nube. Adoptar la calidad primero, escriba código limpio y reutilizable siguiendo las mejores prácticas y estándares de calidad en la industria del software.

Mensualmente, el sueldo promedio para el puesto de Senior Backend Engineer es de $181.204.

Mientras que entre los requisitos se resaltan:

Conocimiento y comprensión profundos de Python, Java, C / C ++ / C #, Ruby, PHP o algún otro lenguaje backend

Experiencia práctica en la creación de servicios web y API REST

Tener sólidos fundamentos de CS, programación orientada a objetos, algoritmos y estructuras de datos.

Competencia en frameworks como Django, Spring o Rails y bases de datos SQL / NoSQL

Experimente la creación de software con calidad (pruebas unitarias, TDD, linting, etc.) Familiarizado con el trabajo con su terminal, git y GitHub

Ingeniero de calidad

El ingeniero de calidad tendrá entre sus principales funciones diseñar y desarrollar estándares de calidad para nuestros productos y plataforma, ayudar a coordinar las prioridades entre los equipos de ingeniería de software, datos y pruebas manuales y automatizados para aumentar el impacto inmediato de los entregables, realizar planes de prueba para probar componentes frontend y backend, asegurando la calidad del producto, entre otras.

El sueldo promedio nacional para el puesto de Ingeniero De Calidad es $123.903 por mes en el país.

Las condiciones que precisa Buenbit para el puesto son:

Demostrar sólidos fundamentos de ingeniería de software

Experiencia práctica con metodologías de prueba manuales y automatizadas

Experiencia de proceso ágil con la capacidad de trabajar en un inicio rápido con varios equipos

Gran atención a los detalles y la capacidad de resolución de problemas

Familiarizado con las tecnologías CI / CD (por ejemplo, GitHub Actions, CircleCI, Jenkins, etc.)

Práctico, confiable y eficiente, sobresale en convertir ideas en acciones, organizando y rastreando el trabajo hasta su finalización

Beneficios que ofrece

"Tenemos beneficios que apuntan al bienestar y al desarrollo de las personas, dos pilares claves para nosotros. Para potenciar el crecimiento profesional tenemos matrices de desarrollo por área y equipo para que cada uno sepa en qué debe capacitarse o formarse para seguir creciendo. Acompañamos con propuestas de capacitación. Y para el bienestar estamos lanzando nuevos beneficios que apuntan a acompañar a las personas en sus comidas y salud", sintetiza Malía Cara de Buenbit.

La firma cripto describe que los beneficios que ofrece para los aspirantes a los trabajos de Analista financiero, analista de experiencia al cliente, analista backoffice, responsable de Corporate Governance y asuntos laborales, analista de impuestos y cumplimiento IT se detallan a continuación:

Bonos anuales de hasta 3 salarios

Capacitaciones in-house en criptomonedas y temas relacionados.

3 semanas de vacaciones + día libre por cumpleaños

Osde para titular y grupo familiar primario

Una increíble oficina en Palermo + home office

Eventos regulares de formación de equipos y actividades de bienestar

Plan de carrera, eventos, cursos y capacitaciones

Beneficios para los puestos de ingeniero

En cuanto al resto de los puestos que se detallan, uno de los hechos más sobresalientes es el pago en dólares y clases de inglés ofrecidas por la misma empresa. En síntesis, estas son: