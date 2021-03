Ganan hasta u$s3.000 por mes, miran al futuro desde el presente y ahora las empresas se "matan" por conseguirlos

Ya prepandemia era uno de los puestos con mayor proyección, hoy con la incertidumbre reinante lo es aún más. Sueldos y requisitos de un puesto clave

Innovación parece ser la palabra más pronunciada dentro de las empresas. Y no es para menos. Además de verse ante la obligación de reinventarse al ritmo que la pandemia marca, las compañías dieron a sus colaboradores la guía de una nueva modalidad de trabajo: el remoto.

En este contexto, los líderes de innovación no solo se volvieron más indispensables, sino que tienen salarios sumamente atractivos.

Se trata de un puesto que atraviesa totalmente a toda la organización y que debe interactuar con las diferentes áreas. En este momento, innovar no es solo para una gerencia, debe ser una actitud, un cambio de mentalidad o mindset que fluye en cascada desde la dirección hacia toda la organización.

"Ser un líder innovador no significa tener repentinamente una idea única y fantástica. Por el contrario, es ser un buscador de problemas y así poder desarrollar soluciones creativas y efectivas", describe a iProUP Rocío Belfiore, Chief R&D Officer de BairesDev.

Según la experta, "en sus manos queda un proceso de arduo trabajo en el que el problema es tomado como un acertijo a resolver, que llev800a frecuentemente a una solución disruptiva".

Estos líderes deben ser flexibles y tener habilidades de learnability (aprendizaje), ya que adaptarse es parte de la descripción de su puesto. Esto ya era así antes de la pandemia y ahora se acentúa porque es primordial prepararse para cambios imprevistos.

Cuando el plan de acción que se venía desarrollado ya no funciona, se espera de ellos que no tengan miedo a la hora de modificarlo. Incluso, no deben temer a equivocarse y aprender del error. Frustrarse y enojarse son actitudes que no deben estar en su perfil.

"La innovación es un tema profundamente cultural, por lo cual las habilidades soft son esenciales. Un líder de innovación tiene que ser una persona creativa, con mucha capacidad de comunicación y relación entre las distintas áreas, ya que generalmente estos procesos tocan transversalmente a varios sectores a la vez", afirma a iProUP Ezequiel Palacios, Director Asociado de Glue Executive Search.

A esto, Daniel Iriarte, también socio de Glue, suma otras cualidades. "El poder de convencimiento, la capacidad de influir en los demás, de empaparse y entender la realidad que vive cada sector de la compañía, son aspectos muy valorados a la hora de liderar un proceso de estas características", enumera.

Palacios remarca que "la capacidad de escucha, de persuasión y la empatía son imprescindibles para asegurar el compromiso de los ejecutivos o líderes de diferentes áreas, a quienes es fundamental tener a bordo para poder innovar".

"En este sentido, quienes ya hayan pasado por multiplicidad de áreas y conozcan en profundidad la organización, tendrán un gran plus a la hora de ocupar este tipo de posiciones", analiza Palacios.

Por supuesto, otro punto esencial es que tenga sentido común. "Muchas veces se pretende pasar de cero a cien en poco tiempo, cuando la realidad es que la innovación es mayormente un proceso, un camino paulatino", advierte Iriarte.

"Requiere de coordinación y disciplina. Implica un proceso que debe tener objetivo, propósito y planificación. Es preciso que el líder tenga muy claro el propósito", indica a iProUP Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina.

Los líderes de innovación deben tener una actitud de aprendizaje permanente

Para el experto, también es preciso saber cuán madura está la organización en materia de innovación, porque está muy ligada a cómo se gestiona el talento.

"Si no la promovés dentro de tus equipos, todo aquel que tenga naturalmente la habilidad de learnability en algún momento se cansa si no tiene el espacio para desarrollarla. Y hoy perder talentos se paga caro", advierte Aguilera.

El ejecutivo de ManpowerGroup Argentina afirma que esta posición debe contemplar tener tres aspectos clave para los equipos que están encarando los proyectos:

"Educación: deben aprender algo nuevo"

"Experiencia: tener contacto con áreas que no son en las que está formado"

"Exposición: los logros son una manera de dejar en claro las fortalezas de quienes forman parte del proyecto"

Sueldo top

"Dependiendo de la empresa, estos líderes pueden ganar alrededor de 180.000 pesos en una empresa pequeña o mediana, pero en una gran compañía multinacional pueden recibir hasta $700.000. Estas no solo son atractivas por la remuneración, sino porque al contar con un equipo se posee una mejor proyección a futuro", cuenta iProUP Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness Global.

A su vez, una startup, dependiendo del presupuesto, "se pueden estirar hasta los 170.000 pesos, pero en general para esto es un gran esfuerzo. En otros casos, es un rol de u$s1.800 de piso y u$s3.000 de techo. Ya se empieza a estipular estos salarios en dólares porque al tener conocimientos en tecnología, estos talentos tienen proyección al mercado global", agrega Martínez Nigro.

En cuanto a las Pymes, más allá de lo salarial, remarca: "La principal diferencia es que las decisiones sobre innovación suelen estar en manos del dueño y no en una gerencia, son escasas estas posiciones".

Los líderes de innovación pueden ganar entre s1.800 y u$s3.000

"Las iniciativas a veces dependen del número uno acompañado por expertos externos. En estos casos, las decisiones son más rápidas y menos burocráticas, por lo cual las innovaciones pueden ser implementadas velozmente y de manera más sencilla, con soluciones a medida", remarca Palacios.

Iriarte agrega: "En una multinacional, en cambio, los procesos en general son un poco más estructurados. Suelen haber instancias de reporte a un vicepresidente de innovación en alguna sede del exterior y una bajada de línea que seguir o a la cual adaptarse. En este caso, la innovación ya fue definida y planeada: se trata mayormente de implementar".

Post pandemia

Durante el 2020, la pandemia hizo que estos roles cambiaran tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. "Las empresas tuvieron que acelerar sus procesos, incluso destruirlos y crear otros nuevos", revela a iProUP Federico Carrera, Managing Partner de DNA - High Flow, quien asegura que tuvieron dos frentes para atacar:

" Hacia el exterior , se encontraron con un nuevo consumidor, que cambió sus hábitos de consumo y preferencias, exigiendo un proceso creativo distinto para la propuesta de valor de cada empresa, su forma de relacionarse y de brindar el producto o servicio"

, se encontraron con un de consumo y preferencias, exigiendo un para la propuesta de valor de cada empresa, su forma de relacionarse y de brindar el producto o servicio" "Internamente, tuvieron que mostrar habilidades de comunicación para relacionarse más con otras áreas, contener a su gente y entender el contexto, que les demandó la mentalidad de crecimiento necesaria para reinventarse y competir en un nuevo mundo"

María Laura Scarano, gerenta de Selección en Bayton, asegura a iProUP que estos líderes debieron administrar "cambios y la adaptación en la coordinación de personas de forma digital. Hubo que entrenar la habilidad para transformar la realidad, desarrollando las competencias de comunicación y de influencia".

"Más allá de la coordinación de personas a distancia y de manera remota, estos líderes innovadores debieron trabajar duro y rápido en la efectividad organizacional, experiencia del empleado y agilidad para alinearse de manera estratégica a las demandas del mercado y no perder el rumbo ni los objetivos planteados", agrega Scarano.

En definitiva, los expertos coinciden en que es importante que todas las empresas, independientemente del tamaño, cuenten con líderes innovadores y creativos. "Ellos se destacan en áreas de Capital Humano, Procesos, Finanzas, Experiencia Cliente y tecnología", añade Scarano.

Sin embargo, remarca que su éxito "siempre dependerá de dos puntos claves, la velocidad, ya que trabajan por meses y trimestres, no por proyectos anuales; y los datos, otro acelerador clave para el camino a la innovación, utilizando fuentes internas y externas".