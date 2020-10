Los pro y los contra del home office: qué opinan Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon y Tesla de esta modalidad

En un pequeño repaso los máximos responsables de las principales empresas tecnológicas hablaron sobre el teletrabajo y existe una diversidad de opiniones

El 2020 se coronó como el año del teletrabajo. La crisis del COVID-19 está haciendo que la necesidad de cerrar oficinas físicas haga pivotar a todas las grandes empresas tratando de favorecer el trabajo remoto como alternativa para no parar y seguir adelante, ayudando de paso a que sus empleados puedan conciliar la vida doméstica con la laboral.

Sin embargo, no todos los grandes líderes de empresas tecnológicas están contentos con esto, y algunos incluso han dicho que el trabajo remoto es puramente negativo.

Por otro lado, otros le ven puntos positivos sin olvidarse de los beneficios de trabajar en oficinas, y hay empresas que directamente prometen favorecer el trabajo remoto.

Apple

Tim Cook, el CEO de Apple, se ha mostrado impresionado por el teletrabajo y ha pronosticado que algunos hábitos van a permanecer después de la pandemia.

De hecho, ha llegado a decir que vuelvan a cómo eran antes porque han descubierto que "hay algunas cosas que realmente funcionan muy bien virtualmente", y de hecho la empresa ha creado y lanzado nuevos productos como iPads o Apple Watches durante este año.

Cook sigue considerando que el trabajo remoto no se puede comparar con trabajar juntos en la oficina, donde pueden surgir ideas de cualquier conversación, y espera que la mayoría de empleados puedan volver a sus oficinas centrales durante los próximos meses.

No obstante, no se posiciona completamente en contra, y aunque no ha dado detalles sobre ellos, sí parece haber visto algunos beneficios.

Google

Sundar Pichai, CEO de Google, dijo en una entrevista al TIME que ve un futuro más flexible para el trabajo en sus oficinas. En julio anunciaron que extenderían su política de poder trabajar desde casa hasta el verano del año que viene, en parte para apoyar a sus empleados con hijos, que se enfrentan a un año escolar que podría ser mayormente en remoto.

En Google, por lo tanto, parecen tener la mente abierta para dar facilidades a sus empleados, pero tampoco creen que el futuro vaya a ser totalmente remoto, ya que el propio Pichai ha destacado que estar juntos y tener un sentido de comunidad en la empresa ayuda a crear nuevos productos y a resolver los problemas.

Netflix

En una entrevista al Wall Street Journal, ante la pregunta de si le ha visto puntos positivos al trabajo remoto, el CEO de Netflix respondió que no le ve ningún aspecto positivo. Reed Hastings dijo que "no poder reunirse en persona, particularmente a nivel internacional, es puramente negativo", añadiendo que estaba impresionado por los sacrificios que estaban haciendo algunos empleados.

Tampoco se ha mostrado demasiado optimista ante lo que dicen otras empresas de cuánto pueden cambiar las cosas tras el COVID-19, mencionando simplemente que es difícil de saber.

4 en oficina y 1 en remoto

Aun así, dijo que si tuviera que adivinar, diría que las jornadas de 5 días laborales en oficina simplemente pasarían a ser de 4 en oficina y 1 en remoto.

Microsoft

Desde Microsoft dicen que en regiones como Seattle, donde han mandado a muchos empleados a trabajar desde casa, estos mismos empleados preferían tener un espacio de trabajo en la oficina una vez la crisis del COVID-19 desaparezca.

Así lo ha asegurado el propio Nadella, aunque manteniendo que van a seguir queriendo mantener la capacidad de remitir muchas funciones internas de la empresa a poder realizarse desde casa, como ventas remotas, soporte u operaciones.

Nadella no ve que tras la crisis sanitaria se vayan a reemplazar métodos de trabajo. En vez de eso, el CEO de Microsoft ve un futuro en el que las empresas evaluarán la efectividad del trabajo remoto para cada uno de los roles y funciones comerciadas. Vamos, que en algunos puestos podría ser más fácil adoptarla en ocasiones que en otros.

Facebook

En Facebook van todavía más lejos. Su máximo responsable, Mark Zuckerberg, aseguró en mayo que su empresa adoptará permanentemente el trabajo remoto, incluso después del Coronavirus. Esto, según Zuckerberg, ayudará a acelerar la diversificación geográfica del sector tecnológico, alejándolo de Silicon Valley.

No sólo eso, sino que llegó a asegurar que iban a abrir "agresivamente" la contratación remota. La idea en este aspecto no sería la de crear oficinas, pero sí crear algún tipo de espacio físico en diferentes ciudades donde puedan reclutar a cientos de ingenieros.

Por lo tanto, ya no es tanto trabajo remoto desde casa, sino deslocalizar la empresa y crear pequeños grupos remotos de trabajo.

Twitter

Pero antes de que Facebook anunciase su estrategia, Twitter fue una de las primeras empresas tecnológicas que anunció un cambio de filosofía, justo eso que otros como Microsoft ya dijeron que no veían tan factible. Según Jack Dorsey, CEO de Twitter, la red social quiere que sus empleados puedan trabajar desde donde se sientan más creativos y productivos.

Así pues, su idea es que incluso cuando todas las oficinas comiencen a reabrir, los empleados sigan teniendo la opción de trabajar desde casa si piensan que así van a trabajar mejor.

Aseguran que el COVID-19 les está haciendo aprender sobre la marcha los beneficios del trabajo remoto, y que seguirán intentando hacerlo.

Alibaba

Jack Ma, CEO de Alibaba, también está apostando pro el trabajo remoto. La diferencia es que China ya pasó otra epidemia en 2003 con el SARS, por lo que empresas como la suya ya están mejor preparadas para este tipo de deslocalización y mandar a sus empleados a casa.

De hecho, aprendieron de crisis sanitarias pasadas y recalcan la importancia de tener la empresa preparada para que los empleados puedan trabajar desde casa incluso con un aviso repentino.

La empresa también apunta a que algunos puestos de trabajo como el desarrollo de software podrían seguir trabajando remotamente tras la crisis

Sin embargo, también avisan de que hay ciertos entornos en los que podría ser necesario volver al trabajo presencial por la comodidad de poder reunir a varias personas frente a frente para trabajar mejor.

Amazon y Tesla

Ni Jeff Bezos ni Elon Musk han hecho declaraciones sobre qué les parece el trabajo en remoto, aunque eso no está evitando que ante la crisis sanitaria hayan favorecido el que sus empleados puedan trabajar desde casa.

Pero no se han limitado sólo a eso, ya que también están contratando empleados que trabajen específicamente en remoto para añadirlos a sus filas en diferentes ciudades.

Por ejemplo, en agosto Amazon anunció una contratación masiva, con apertura de 3.500 nuevos puestos de trabajo remotos en seis ciudades de los Estados Unidos. Mientras, Tesla también está contratando a gente para trabajar en remoto, concretamente para sus secciones de atención al cliente por varios canales digitales.

Por ahora son todo son intenciones

En cualquier caso, no podemos olvidar que todas estas declaraciones son simplemente eso, declaraciones de intenciones. Ahora, con una crisis en las que muchos equipos están teniendo que trabajar en remoto, es normal que muchos empleados le vean ventajas.

Pero sólo el tiempo acabará diciendo si se queda solo en palabras o si empresas como Facebook o Twitter realmente fomentan el trabajo remoto una vez pase todo.

Hay otras que es evidente que no van a apostar por ello, y que intentarán seguir como funcionaban hasta ahora. Mientras, otros como Apple o Google dicen que sí, que tiene ventajas trabajar desde casa, pero sin olvidarse de las muchas otras ventajas que tiene trabajar en las oficinas donde cualquier conversación o reunión puede hacer que surjan nuevas ideas.

Hay muchos otros líderes de empresas punteras en todo el mundo con todo tipo de opiniones, desde algunas que opinan que sólo el 60 o 70% de los empleados trabajarán en la oficina, y que el resto rotará para hacerlo desde casa, hasta otros que realmente rechazan que trabajar remotamente sea una decisión fiable a largo plazo.