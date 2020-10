Trabajo en pandemia y salud mental: cómo atravesaron el confinamiento los líderes de las empresas

Los líderes empresariales buscan un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida privada tras el impacto de la pandemia en la salud mental

El Índice de Bienestar Global de Bupa recibió respuestas de casi 2.000 individuos de alto valor neto (HNWIs) y líderes empresariales con activos de más de u$s 1,2 millones de todo el mundo, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, China y Hong Kong.

La encuesta de la aseguradora reveló que un tercio de los ejecutivos de alto nivel tienen dificultades para hablar de su salud mental, mientras que 9 de cada 10 han dicho que tomarán medidas para mejorar el equilibrio entre su vida laboral y personal haciendo ejercicio con mayor regularidad, pasando más tiempo con amigos y familiares, cuidando su dieta y meditando.

Sheldon Kenton, CEO de Bupa Global, dijo que los líderes empresariales que participaron en la encuesta fueron típicamente "menos comunicativos" acerca de los problemas de salud mental y que su esfuerzo estaba centrado en "mantener la calma y seguir adelante". "Estaban teniendo dificultades para despejar la línea entre el trabajo y la vida privada", explicó.

Trabajo post pandemia

Al ocupar él mismo un puesto directivo en Bupa, Kenton también explicó cómo la salud mental ha sido una prioridad en la empresa durante mucho tiempo: "Antes del COVID-19, Bupa ya estaba en una buena posición respecto a la salud mental".

Además de crear conciencia, Bupa "ha entrenado a un gran número de nuestros gerentes para que estén preparados para lidiar con cuestiones relacionadas con la salud mental".

La pandemia ha sido un catalizador para que las compañías se replanteen la salud mental

Kenton enfatizó que la compañía no quiere volver a la forma en que eran las cosas antes de la pandemia, ya que numerosas tareas suponían un estrés para los empleados, como los viajes al trabajo y las oficinas ocupadas. Bupa aprovechó la tecnología para mantenerse en contacto con el personal durante la pandemia y para estar más presente en todas las áreas de la empresa: "La pandemia ha sido un catalizador para que las compañías se replanteen la salud mental".

Desde un punto de vista personal, Kenton dijo que es importante para él mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada: "He tratado de dejar el hábito de actuar en algo cuando se me ocurre fuera de las horas de oficina. Si envío un correo electrónico a alguien un sábado por la mañana, no quiero que se sienta obligado a responder el mismo día".

¿Chau horario laboral?

GlobalWebIndex realizó una investigación sobre 17.000 profesionales diferentes de entre 16 y 64 años de edad en 10 países, entre ellos Australia, Brasil, Francia, India, Reino Unido y Estados Unidos. Sus estadísticas mostraron que el equilibrio entre el trabajo y la vida privada se ha desbaratado desde el comienzo de la pandemia, ya que las personas trabajan más horas y aceptan más trabajo.

En Reino Unido, el 60% de los líderes empresariales son más propensos a decir que "siempre" trabajan horas extras, o más tarde, que el personal de menos categoría de su empresa, según la encuesta.

Un buen equilibrio entre trabajo y vida privada no significa atenerse a los límites de 9 a 5 cada día

Chase Buckle, director de tendencias de GlobalWebIndex, dijo a Business Insider que "un buen equilibrio entre trabajo y vida privada no significa atenerse a los límites de 9 a 5 cada día". La encuesta mostró que aquellos que son más accesibles fuera de las horas de trabajo tienden a tener un mejor equilibrio entre trabajo y vida porque no hay una semana laboral estricta ni toques de queda de fin de semana.

"Cuando se da a la gente más libertad para trabajar, hay mejoras en el equilibrio entre trabajo y vida privada, y por lo tanto en la salud mental", dijo.

Los datos de GlobalWebIndex también mostraron que los sectores con mayor número de líderes empresariales haciendo horas extras o trabajando hasta tarde —y que revisan los mails fuera de las horas de trabajo— son la educación, la investigación y la salud.