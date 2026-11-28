El broker de seguros amplió su prueba empresarial con stablecoins y confirmó que dos de tres primas se pagaron en Solana durante su piloto

Evalúa gobernanza y riesgos en un marco regulatorio (GENIUS Act, OCC) que acompaña el creciente uso de stablecoins en pagos empresariales.

El piloto de Aon, con Coinbase y Paxos (emisor de PYUSD), explora liquidaciones con stablecoins para clientes empresariales.

Aon completó tres pagos de primas de seguros con stablecoins, dos liquidados en Solana, extendiendo su prueba empresarial.

Aon, una de las mayores corredoras de seguros del mundo, confirmó tres pagos de primas mediante stablecoins y dos se liquidaron en Solana, ampliando una prueba empresarial iniciada en marzo.

La compañía comunicó el avance el 27 de noviembre, en un video difundido por Solana, donde un representante detalló cuántas operaciones completaron hasta ese momento y qué red concentró las liquidaciones.

¿Qué operaciones con stablecoins completó Aon sobre Solana?

Aon no identificó al cliente del pago adicional, el activo digital utilizado, el monto transferido ni la fecha de esa operación, datos que siguen sin conocerse desde el anuncio público.

En la grabación, el representante afirmó: "Hemos completado tres nosotros mismos, dos de ellos en Solana", y aclaró así la distribución de las liquidaciones entre ambas redes en las operaciones anunciadas hasta ese momento, y precisó el balance del piloto.

El recuento permite reconstruir la secuencia: el piloto de marzo incluyó una operación en Ethereum y otra en Solana, mientras el anuncio reciente agregó una liquidación adicional sobre esta última red.

Aon coloca más de u$s375.000 millones en primas cada año, pero ese indicador describe el tamaño de su negocio asegurador y no el volumen procesado mediante stablecoins en estas pruebas.

La operación realizada sobre Ethereum utilizó USDC, emitida por Circle, mientras que la liquidación ejecutada en Solana empleó PYUSD, la stablecoin de PayPal, según los detalles publicados entonces por Aon.

¿Qué evaluaron Aon, Coinbase y Paxos en el piloto?

La prueba de concepto fue impulsada por la práctica de activos digitales de Aon y buscó estudiar cómo ofrecer liquidaciones con stablecoins a clientes, manteniendo controles de gobernanza y riesgos.

Coinbase aportó infraestructura institucional vinculada con pagos y custodia, mientras Paxos participó como emisor de PYUSD, la stablecoin denominada en dólares utilizada en la operación sobre Solana para clientes empresariales.

Brett Tejpaul, entonces codirector ejecutivo de Coinbase Institutional, señaló en marzo que Coinbase había utilizado USDC para liquidar primas de seguros, describiendo una aplicación concreta en pagos corporativos del sector.

Adam Ackermann, responsable de tesorería y gestión de cartera de Paxos, presentó el piloto como una demostración de que una compañía podía integrar PYUSD en su tesorería y gestión financiera.

Tim Fletcher, entonces director ejecutivo del grupo de servicios financieros de Aon, dijo que el ejercicio ayudaría a asesorar clientes sobre riesgos y gobernanza de pagos digitales para empresas también.

John King, tesorero de Aon y responsable de estrategia de cartera corporativa, explicó que la firma examinaba cómo circula el dinero entre las partes involucradas en los seguros y sus obligaciones de pago.

Ese análisis pone el foco en la coordinación financiera entre empresas, aunque Aon no detalló cambios operativos, ahorros ni tiempos de liquidación atribuibles a las pruebas que realizó con stablecoins hasta ahora.

¿Cómo se relacionan las stablecoins con pagos empresariales?

El caso de Aon se inscribe en el uso empresarial de stablecoins, aunque su objetivo fue cubrir primas de seguros y no reemplazar el mecanismo de cobro de consumidores o comercios.

En otro sector, Visa anunció en diciembre de 2025 que Cross River Bank y Lead Bank comenzaron a liquidar con ella en USDC sobre Solana, incluso durante fines de semana y feriados.

En ese esquema, el cliente paga en dólares y el comercio recibe dólares según su calendario habitual, mientras el banco liquida por separado con Visa mediante USDC sobre la blockchain.

Visa informó que el volumen mensual de liquidaciones con stablecoins alcanzó al 30 de noviembre de 2025 un ritmo anualizado superior a u$s3.500 millones, según datos difundidos entonces por la compañía.

En una actualización posterior, Visa comunicó que ese ritmo anualizado superó u$s25.000 millones, aproximadamente diez veces más que un año antes, en un indicador de su propia red de pagos.

¿Qué regulación acompaña el uso de stablecoins en seguros?

Aon vinculó su prueba de concepto con el marco federal establecido por la GENIUS Act, aprobada en julio de 2025, que define requisitos para emisores de stablecoins destinadas a pagos.

La ley exige reservas elegibles de al menos uno a uno frente a los tokens en circulación y publicación mensual de información sobre la composición de los respaldos por los emisores.

Entre los activos admitidos figuran dólares estadounidenses y títulos del Tesoro con vencimiento restante de 93 días o menos, según los criterios establecidos para respaldar stablecoins destinadas a pagos empresariales.

Además, los emisores deben informar mensualmente la cantidad de tokens circulantes y publicar información sobre la composición de las reservas, como parte de las obligaciones de transparencia previstas por la ley.

En octubre, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) finalizó reglas para emisores supervisados y ciertas actividades de custodia de stablecoins, con vigencia prevista desde el 18 de enero de 2027.

La OCC indicó que sus requisitos abarcan reservas y reembolsos de tokens por dólares, mientras las exigencias contra el lavado de dinero y sobre sanciones siguen un proceso regulatorio separado.