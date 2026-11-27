Un nuevo producto de Deel permitirá a estos profesionales gastar ese saldo en cualquier lugar donde se acepte Visa, con hasta 1,5% de cashback

La plataforma Deel lanzó su Deel Card, permitiendo a usuarios de dólares digitales gastar o guardar saldos DLUSD directamente.

Argentina lidera el uso de stablecoins entre freelancers, con 1 de cada 9 eligiéndolas para retiros, 3.8 veces el promedio global.

La Argentina lidera el uso de stablecoins entre freelancers: Uno de cada nueve profesionales activos en el país retira su dinero en estos activos, una proporción 3,8 veces mayor al promedio global de la plataforma y 2,6 veces mayor al promedio de América Latina.

A cuatro meses del lanzamiento de la billetera, el 8% de contratistas activos en Argentina ya adoptó criptomonedas estables como su moneda preferida, cuatro veces el promedio global de los mercados elegibles, según datos de Deel.

En este contexto, la plataforma lanzó su nueva Deel Card, que permite a los contratistas gastar directamente desde su saldo en DLUSD o cobrar, guardar y gastar dicho saldo desde la plataforma.

La nueva tarjeta de Deel está disponible en dos opciones. La versión estándar no tiene costo adicional e incluye 0,5% de cashback, extracciones en cajeros automáticos de todo el mundo y protección en los consumos elegibles realizados con la tarjeta.

La versión premium tiene un costo único de u$s99 y ofrece una tarjeta Visa de metal sólido con 1,5% de cashback y mayor cobertura, como u$s10.000 de protección de compras y u$s5.000 de cobertura por cancelación de viajes y pérdida de equipaje.

También incluye datos móviles gratuitos en todo el mundo, entre otros beneficios. Las tarjetas virtuales ya están disponibles, y las físicas llegarán en las próximas semanas.

Uno de cada nueve freelancers argentinos cobra en stablecoins y ahora podrá gastarlas con la nueva tarjeta de Deel

"El pago de un freelancer tiene que estar listo para usar en el momento en que llega. Los freelancers argentinos vienen resolviendo esto por su cuenta desde hace años, con exchanges y billeteras separadas, para proteger lo que ganan", comentó Thierry Edde, Head de Cripto en Deel.

Henri Stern, Head de Crypto y Stablecoins de Stripe, expresó que las stablecoins deberían ser tan fáciles de gastar como de enviar, y servir en todos lados, como cualquier otro formato de dinero. La infraestructura de stablecoins de Stripe les permite mantenerlas en el mismo lugar donde cobran y usarlas para compras cotidianas, en cualquier lugar donde se acepte una tarjeta".

Crece el uso de stablecoins para pagos transfronterizos entre empresas argentinas

Durante los últimos años, las stablecoins ganaron terreno entre freelancers y profesionales argentinos que trabajan para el exterior y buscan alternativas para recibir sus honorarios.

Ahora, los dólares digitales comienzan a avanzar sobre un negocio de mayor escala: pagos internacionales entre empresas. Y la Argentina aparece como un mercado atractivo para esta nueva etapa, por la combinación de un comercio exterior en expansión y una fuerte adopción de criptomonedas.

De acuerdo con Chainalysis, Argentina registró una actividad cripto de u$s88.500 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 15,3%, por encima del promedio regional del 9,8% y frente a una caída del 1,6% en Brasil. El país se consolidó así como el segundo mayor mercado cripto de América Latina, detrás de Brasil, por volumen de actividad.

La combinación de un mayor intercambio comercial con el exterior y una creciente adopción de activos digitales abre una oportunidad para las fintech que buscan llevar las stablecoins del uso individual a las operaciones empresariales.

A medida que más compañías operan internacionalmente, también crece la necesidad de contar con alternativas para transferir dinero entre países de manera más rápida, con menores costos y sin depender de múltiples intermediarios bancarios. La diferencia está en la escala y en las necesidades de cada operación:

Un freelancer necesita recibir el pago de un cliente

Una empresa exportadora debe administrar cobros y pagos internacionales, gestionar diferentes monedas y proteger sus márgenes frente a comisiones, costos cambiarios y demoras de las transferencias

"Argentina reúne dos condiciones que hacen especialmente atractivo este mercado: un comercio internacional en crecimiento y una adopción de dólares digitales que ya forma parte de la vida financiera de muchas personas", sostuvo Jeremy Almond, cofundador y CEO de Paystand.

"Las stablecoins demostraron su utilidad entre profesionales que trabajan para el exterior, pero el siguiente paso es llevar esa tecnología a las empresas, para que puedan operar internacionalmente de manera más rápida, eficiente y sin perder competitividad por los costos de transferir dinero", añadió.

La compañía comenzó a profundizar su presencia en este segmento en 2025, cuando adquirió Bitwage, plataforma especializada en pagos internacionales de honorarios con criptomonedas y stablecoins.

"Latinoamérica ha estado a la vanguardia de la adopción del dólar digital, pero su infraestructura de pagos internacionales todavía no se ha puesto al día", resumió Almond. "El dinero debería moverse como el software: de manera instantánea, global y a muy bajo costo", completó.