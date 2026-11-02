La promesa de paridad uno a uno exige efectivo y activos de corto plazo. Qué evaluar antes de transferir valor en el comercio transfronterizo.

La convertibilidad inmediata a dólares bancarios es vital para pymes que operan en el exterior, evitando riesgos ante posibles corridas financieras.

La solvencia de estas monedas estables requiere reservas auditables en efectivo, segregación patrimonial en bancos y supervisión legal constante.

Las stablecoins ganan terreno en el mercado corporativo, pero su valor depende de un engranaje financiero invisible que los usuarios suelen ignorar.

La utilización de monedas estables en el entramado productivo se consolidó como un recurso habitual para sortear las complejidades del mercado cambiario y agilizar las transferencias internacionales. Sin embargo, detrás de la premisa cotidiana de que un activo digital equivale exactamente a un dólar estadounidense existe un engranaje financiero que muchos usuarios y tesoreros corporativos ignoran al momento de operar.

El especialista en finanzas y tecnología José Luis del Palacio analizó las capas que sostienen esta arquitectura y puso el foco sobre la letra chica de estos instrumentos: "Una stablecoin promete valer un dólar. Pocos preguntan qué hay detrás de esa promesa".

¿Cuáles son los tres pilares que garantizan el respaldo de una stablecoin?

Para que la cotización de paridad resulte genuina y auditable ante situaciones de tensión financiera, la entidad emisora debe ordenar su balance sobre tres requisitos operativos.

En primera instancia interviene la composición de las reservas. Para el especialista, este es el punto de partida ineludible: "Primero, las reservas. En un emisor regulado, por cada unidad emitida hay activos equivalentes: efectivo y activos de muy corto plazo. Si la reserva no alcanza, la promesa se rompe". Dicho encaje, no admite promesas ni instrumentos ilíquidos, ya que cualquier desbalance activa corridas en el mercado secundario.

El segundo componente crítico radica en el resguardo legal de esos activos. Del Palacio puntualizó que los fondos no pertenecen a la caja diaria de la compañía tecnológica: "Alguien tiene esas reservas: un banco o una entidad fiduciaria, separadas del dinero del emisor. Ahí está un punto frágil: quién las guarda y bajo qué supervisión".

La segregación patrimonial constituye la única garantía frente a una hipotética quiebra o inhibición judicial del emisor.

¿Por qué la fluidez del canje resulta determinante para las pymes?

El tercer eslabón es la posibilidad material de transformar los tokens en depósitos bancarios tradicionales dentro de tiempos predecibles.

De acuerdo con el especialista, la garantía se desvanece si no existe una salida directa hacia el circuito financiero.

"El respaldo vale si la stablecoin se puede convertir en dólar bancario a la par y en un plazo definido. Sin rescate fluido, el respaldo queda en teoría", sostiene.

Sin esa convertibilidad inmediata, el valor del token queda sujeto a la especulación de terceros.

Esta advertencia cobra un valor estratégico para las pequeñas y medianas empresas que cancelan importaciones o servicios transfronterizos mediante criptoactivos.

Del Palacio resumió el dilema que deben plantearse los directores de finanzas: "Yo lo bajo a una pyme que paga proveedores afuera: ¿quién guarda los dólares que respaldan lo que usa y quién lo supervisa? Es la capa de la frontera apoyándose en la banca regulada".