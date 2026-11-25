El presidente de BitMine sostuvo que ambos activos pueden considerarse así debido a que sus tasas de crecimiento de oferta están en niveles similares

La empresa ya posee el 4,98% del total de ETH, valorado en u$s10.400 millones, cerca de su meta "Alchemy of 5%".

BitMine Immersion, cofundada por Lee, compró más ETH y acumuló 6.085.564 unidades en su tesorería corporativa.

Tom Lee compara a Ethereum y Bitcoin como "dinero duro" por tasas de crecimiento de oferta casi idénticas (0,90% vs 0,82%).

Tom Lee, presidente de BitMine Immersion Technologies y cofundador de Fundstrat, volvió a defender el potencial de Ethereum y planteó una comparación directa con Bitcoin.

El ejecutivo sostuvo que ambas criptomonedas pueden considerarse "dinero duro" (hard money), debido a que sus tasas de crecimiento de oferta se encuentran actualmente en niveles muy similares.

El argumento fue presentado en una actualización difundida por BitMine el 23 de noviembre. Según Lee, desde el 30 de junio de 2025, cuando la compañía adoptó su estrategia de acumulación de Ethereum, la oferta de ETH creció un 1,26% en términos acumulados, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,90%.

En el mismo período, la oferta de Bitcoin registró un crecimiento anualizado de 0,82%. Para Lee, la diferencia entre ambos porcentajes es lo suficientemente reducida como para ubicarlos dentro de una misma categoría monetaria.

"ETH y BTC tienen esencialmente la misma tasa de inflación y ambos son dinero duro si se mide el crecimiento de su oferta", sostuvo el directivo en el comunicado.

La comparación también incluyó a otras criptomonedas relevantes del mercado. En opinión de Lee, estos niveles reflejan una expansión monetaria considerablemente mayor que la de Bitcoin y Ethereum. De acuerdo con las cifras presentadas por BitMine:

Solana (SOL) registra un crecimiento anualizado de su oferta de 7,6%

Ripple (XRP) alcanza el 5,4%

Cardano (ADA) roza el 2,9%

Tom Lee compara la escasez de Bitcoin y Ethereum y plantea un nuevo escenario para el mercado cripto

Bitcoin y Ethereum, dos modelos monetarios diferentes: la visión de Tom Lee

La tesis de Lee pone el foco en la escasez relativa de los activos digitales, una característica que suele utilizarse para evaluar su capacidad de funcionar como reserva de valor.

En términos generales, el concepto de "dinero duro" hace referencia a un activo cuya oferta crece a un ritmo limitado y previsible, algo que podría contribuir a preservar su poder adquisitivo a largo plazo.

Sin embargo, Bitcoin y Ethereum tienen mecanismos de emisión diferentes. Bitcoin cuenta con un límite máximo establecido en su protocolo de 21 millones de unidades y su emisión disminuye periódicamente mediante los eventos conocidos como halving, que reducen a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar bloques.

Ethereum, en cambio, no tiene un tope máximo de emisión. Su política monetaria combina la creación de nuevos ETH para recompensar a los validadores que participan en el mecanismo de consenso proof of stake con la quema de una parte de las comisiones de transacción, implementada a partir de la actualización EIP-1559.

Este último mecanismo hace que la evolución de la oferta de Ethereum dependa, entre otros factores, de la actividad de la red. Cuando aumenta el volumen de operaciones y las comisiones, también puede crecer la cantidad de ETH que se destruye. Si la quema supera la emisión, la oferta total puede reducirse; si ocurre lo contrario, aumenta.

Por eso, aunque las cifras actuales de crecimiento de oferta sean similares, no significa que ambos activos tengan el mismo modelo de escasez. En Bitcoin, el límite de 21 millones está incorporado en las reglas del protocolo y en Ethereum la evolución de la oferta depende de variables que pueden cambiar con el tiempo.

BitMine acelera su apuesta por controlar el 5% de la oferta de Ethereum

Las declaraciones de Lee se conocieron junto con una nueva actualización de las tenencias de BitMine, que informó haber adquirido otros 7.819 ETH durante la semana previa al 23 de noviembre.

Con esa operación, la compañía elevó sus reservas a 6.085.564 ETH, equivalentes al 4,98% de la oferta total de Ethereum, estimada en 122,2 millones de unidades.

La posición estaba valuada en aproximadamente u$s10.400 millones, tomando como referencia un precio de u$s1.713 por ETH al 22 de noviembre.

De esta manera, BitMine quedó a un paso de alcanzar su objetivo de controlar el 5% de la oferta de Ethereum, una meta que la empresa denomina Alchemy of 5%.

La empresa también informó que tenía 5.227.037 ETH depositados en staking, equivalentes a unos u$s9.000 millones.

Según sus estimaciones, esa posición podría generar ingresos anualizados cercanos a los u$s245 millones, calculados sobre un rendimiento de referencia del 2,74%.

Si logra colocar la totalidad de sus tenencias en staking, la cifra proyectada podría ascender a u$s286 millones anuales.

En conjunto, los activos digitales, el efectivo, los valores negociables y otras inversiones de BitMine alcanzaban los u$s11.100 millones. La cartera incluía, además de Ethereum, 216 Bitcoin y participaciones en otras compañías.

La estrategia de acumulación de ETH comenzó el 30 de junio de 2025 y, según la firma, mantiene compras semanales desde entonces. BitMine se posicionó así como la mayor tesorería corporativa concentrada en Ethereum y una de las compañías con mayor exposición institucional al mercado de criptomonedas.