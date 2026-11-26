La empresa creó nuevos tokens por u$s1.000 millones en la red, aunque una parte podría quedar en tesorería y no llegar al mercado.

La emisión no asegura un aumento directo de la liquidez: los tokens deben salir de tesorería para impactar a exchanges y usuarios, un dato clave.

Esta emisión se suma a operaciones previas en octubre y noviembre; la oferta total de USDC en Solana oscila entre u$s6.500 y u$s7.100 millones.

Circle emitió u$s1.000 millones en nuevos tokens USDC sobre Solana para ampliar su inventario, buscando atender futuras necesidades de liquidez.

Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, emitió u$s1.000 millones en nuevos tokens sobre la red Solana, en una operación que busca ampliar el inventario disponible para atender posibles necesidades de liquidez.

Sin embargo, la emisión no significa que todo ese dinero ya esté en circulación ni que haya ingresado al mercado.

El movimiento se suma a una serie de operaciones similares realizadas durante octubre y noviembre.

La estrategia busca fortalecer la disponibilidad de USDC en Solana, aunque el impacto real dependerá de cuántos tokens salgan de la tesorería de la compañía y lleguen a exchanges, protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y usuarios.

Circle aumenta la emisión de USDC en Solana

La nueva emisión se produjo después de otras operaciones de gran volumen.

El 2 de noviembre, Circle también creó 1.000 millones de USDC en Solana, distribuidos en cuatro transacciones de 250 millones cada una.

Durante octubre, la compañía había realizado otras cinco emisiones de 250 millones de USDC. Esta frecuencia muestra que la empresa viene ampliando el inventario de su stablecoin en esa blockchain.

A fines de octubre, la oferta total de USDC en Solana se estimaba entre 6.500 y 7.100 millones de tokens.

Por tal motivo, una nueva emisión de 1.000 millones representa un volumen significativo dentro de la red.

Sin embargo, existe una diferencia entre los tokens emitidos y los que efectivamente circulan. Una parte de las nuevas unidades puede permanecer en la tesorería de Circle sin llegar todavía a los participantes del mercado.

Por qué emitir USDC no significa que aumente la liquidez

Un antecedente reciente permite entender esta diferencia. A mediados de noviembre, Circle emitió 500 millones de USDC, pero la oferta circulante aumentó u$s37 millones. El resto quedó destinado a la tesorería de la compañía.

Esto significa que la creación de nuevos tokens no implica necesariamente una mayor disponibilidad inmediata de fondos para operar.

Para que eso ocurra, los USDC deben salir del inventario de Circle y llegar a usuarios, exchanges o plataformas DeFi.

Por ese motivo, el dato clave para medir el impacto de la última operación será la evolución de la oferta circulante durante las próximas semanas.

Si aumenta, podría indicar que los nuevos tokens comenzaron a utilizarse para atender la demanda del mercado.

Circle busca facilitar el acceso institucional a USDC

La operación también coincide con cambios en la infraestructura de acceso a USDC en Solana. Circle simplificó los procesos para que los participantes institucionales puedan emitir y canjear la stablecoin directamente en esa red.

A su vez, BNY Mellon trabaja desde mediados de 2026 en mejoras para facilitar el acceso institucional. Estos avances forman parte del contexto de expansión de USDC, aunque no confirman que el banco haya participado directamente en la última emisión.

En este escenario, Circle busca fortalecer la presencia de su stablecoin en Solana y preparar inventario para posibles necesidades de liquidez. No obstante, el efecto concreto de la operación dependerá de la cantidad de tokens que finalmente ingrese en circulación.