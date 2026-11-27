La exchange anunció una recompensa para quienes aporten información que permita identificar, detener y condenar a los responsables

El incidente expone a usuarios a ingeniería social; Coinbase estima costos de hasta u$s400M y reforzará la seguridad.

Ciberdelincuentes accedieron a nombres, direcciones y datos bancarios de clientes vía soborno a empleados de atención al cliente.

Coinbase rechazó una extorsión de u$s20 millones por robo de datos de clientes y ofreció la misma suma como recompensa.

Coinbase rechazó una extorsión de u$s20 millones luego de que un grupo de ciberdelincuentes consiguiera información confidencial de sus clientes mediante el soborno de empleados y contratistas externos.

En lugar de pagar el rescate, la empresa de criptomonedas anunció una recompensa por el mismo monto para quienes aporten información que permita identificar, detener y condenar a los responsables.

El episodio fue informado el 15 de mayo de 2025, después de que la compañía recibiera una amenaza por correo electrónico días previos. Los atacantes aseguraban tener datos de usuarios y documentación interna de la empresa, y exigían el pago para evitar que la información se hiciera pública.

Según explicó Coinbase, los delincuentes consiguieron acceso a través de un pequeño grupo de trabajadores de atención al cliente radicados fuera de Estados Unidos.

A cambio de dinero, los empleados utilizaron sus permisos internos para copiar información de los sistemas de soporte de la plataforma. La firma estimó que el incidente afectó a menos de 1% de sus usuarios activos mensuales.

El objetivo de los atacantes no era necesariamente ingresar en las cuentas para retirar criptomonedas, sino reunir información suficiente para llevar adelante campañas de ingeniería social y hacerse pasar por representantes de Coinbase.

Qué información robaron los atacantes de Coinbase

Los datos sustraídos incluían nombres, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo. También quedaron expuestos los últimos cuatro dígitos de algunos números de seguridad social estadounidenses, identificadores bancarios parciales, imágenes de documentos oficiales (como pasaportes y licencias de conducir) y registros de actividad de las cuentas (saldos y operaciones).

Además, los delincuentes obtuvieron documentación corporativa limitada, como materiales de capacitación y comunicaciones a las que tenían acceso los agentes de atención al cliente.

Sin embargo, Coinbase aclaró que los atacantes no consiguieron contraseñas, códigos de autenticación de dos factores ni claves privadas.

Tampoco tuvieron capacidad para mover fondos de las cuentas comprometidas ni acceder a las billeteras de la compañía o a los servicios institucionales de Coinbase Prime.

La diferencia es importante porque el riesgo principal estaba relacionado con la posibilidad de utilizar los datos personales para engañar a los usuarios.

Con información sobre sus identidades, saldos y movimientos, los delincuentes podían construir comunicaciones convincentes, simular alertas de seguridad y presionar a las víctimas para que transfirieran sus criptomonedas a billeteras controladas por los atacantes.

Hackers intentaron extorsionar a Coinbase por u$s20 millones, pero la empresa decidió no pagarles. (Imagen creada con IA)

Coinbase rechazó pagar el rescate y ofreció u$s20 millones a quien identifique a los hackers

La respuesta de la empresa fue rechazar la exigencia económica. En lugar de transferir los u$s20 millones solicitados, anunció la creación de un fondo de recompensa por el mismo monto para obtener información que conduzca al arresto y la condena de los responsables.

"Nos negamos", resumió la compañía en el comunicado publicado en su blog oficial. También confirmó que colaboraba con las fuerzas de seguridad estadounidenses e internacionales para avanzar con la investigación y perseguir penalmente a los involucrados.

Como parte de las medidas inmediatas, Coinbase despidió a los empleados implicados y reforzó los controles sobre sus operaciones de atención al cliente. La empresa también anunció la apertura de un nuevo centro de soporte en Estados Unidos y mayores inversiones en sistemas de detección de amenazas internas.

En paralelo, implementó medidas adicionales para proteger a las cuentas potencialmente afectadas, como verificaciones de identidad para determinados retiros de gran volumen, alertas sobre posibles estafas y controles reforzados sobre operaciones consideradas de riesgo.

La plataforma también informó que reembolsaría a los clientes minoristas que hubieran transferido fondos a los delincuentes como consecuencia directa de las maniobras de ingeniería social relacionadas con el incidente, una vez verificados los casos.

El costo millonario del ataque a Coinbase

Aunque la empresa rechazó el rescate, el incidente podía representar un impacto económico mucho mayor. En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Coinbase estimó que los gastos vinculados con la investigación, la reparación de los sistemas y los reembolsos voluntarios podían ubicarse entre u$s180 millones y u$s400 millones.

La compañía aclaró que se trataba de una estimación preliminar, sujeta a cambios a medida que avanzara la investigación y se determinaran las pérdidas definitivas, eventuales indemnizaciones y posibles recuperaciones.

El caso también generó cuestionamientos sobre los controles de seguridad de los proveedores externos. Una investigación publicada por Reuters en junio de 2025 vinculó parte de la filtración con personal de una empresa de servicios tercerizados en India.

Según fuentes consultadas por la agencia, Coinbase habría conocido incidentes de acceso indebido a información de clientes desde enero de ese año, varios meses antes de hacer público el ataque.

La investigación detalló que empleados de ese proveedor habrían fotografiado información de sus computadoras de trabajo y que más de 200 trabajadores fueron despedidos como parte de las medidas posteriores.

Coinbase, por su parte, afirmó que había detectado accesos sin justificación comercial, despedido al personal involucrado y reforzado sus controles.