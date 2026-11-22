Bitcoin atraviesa jornadas de fuerte volatilidad y Robert Kiyosaki se refirió a las oportunidades que puede ofrecer el mercado en este escenario

Kiyosaki mantiene su interés por BTC debido a su oferta máxima de 21 millones de unidades.

Bitcoin cayó por debajo de u$s56.000 y generó liquidaciones por u$s2.540 millones en 24 horas.

Robert Kiyosaki recomienda esperar a que Bitcoin toque fondo antes de comprar más criptomonedas.

Robert Kiyosaki recomendó esperar a que termine la caída de Bitcoin antes de volver a comprar, aunque aseguró que mantiene su interés por ampliar sus tenencias de la criptomoneda.

El autor de Padre rico, padre pobre publicó esa advertencia el 20 de noviembre, mientras el mercado atravesaba una ola de ventas que arrastró a Bitcoin por debajo de los u$s56.000.

Su postura combina cautela ante la volatilidad inmediata con una convicción de largo plazo basada en la oferta limitada de BTC y sus críticas al sistema financiero estadounidense.

¿Qué recomendó Kiyosaki antes de comprar más Bitcoin?

En un mensaje publicado en X, Kiyosaki advirtió que comprar durante un desplome puede exponer a los inversores a nuevas pérdidas si la cotización todavía no encontró un piso definitivo.

"Nunca intentes atrapar un cuchillo que cae", escribió, y resumió su estrategia con una indicación concreta: "esperar a que termine la caída… antes de comprar".

Ese mismo día, el inversor comparó el retroceso del oro, la plata y Bitcoin, aunque destacó que la baja de la criptomoneda era la que más interés le despertaba como posible oportunidad de compra.

"CAÍDA: ¿buena o mala? El oro, la plata y el bitcoin se desploman. Las manos débiles venden. ¿Las manos fuertes esperan para comprar? Lo que más me entusiasma es la caída del bitcoin. Estoy esperando para comprar más", publicó.

La advertencia coincidió con liquidaciones por u$s2.540 millones en el conjunto del mercado cripto durante las 24 horas previas a la madrugada del 21 de noviembre, de las cuales u$s2.270 millones correspondieron a posiciones alcistas.

A las 20:38 de ese día, hora del Este de Estados Unidos, Bitcoin cotizaba a u$s59.965, con una suba diaria del 1,87%, luego de oscilar entre aproximadamente u$s55.000 y u$s60.660 durante esa jornada de fuertes movimientos.

¿Por qué Kiyosaki mantiene su interés por Bitcoin?

El interés comprador de Kiyosaki se apoya en el límite de emisión de Bitcoin, cuya oferta máxima está fijada en 21 millones de unidades y contrasta con los sistemas monetarios tradicionales.

Hasta ahora se habían minado cerca de 20 millones de BTC, mientras que la recompensa para los mineros se reduce aproximadamente a la mitad cada cuatro años, según el mecanismo previsto por el protocolo.

Ese mecanismo determina el ritmo de creación de nuevas monedas y, según las reglas actuales de la red, la emisión debería finalizar alrededor de 2140, cuando se alcance el máximo previsto.

Kiyosaki reconoció que comprar durante una caída implica incertidumbre, pero sostuvo que la escasez programada justifica seguir interesado en sumar unidades al mercado.

"Con el precio del bitcoin desplomándose, estoy deseando comprar más monedas… simplemente porque solo se minarán 21 millones en total. Podría ser una 'nada de nada'… o el mejor dinero que haya gastado jamás", afirmó.

El escritor también cuestionó a la Reserva Federal, los bancos y los mercados de bonos, y vinculó esas críticas con el aumento de la deuda estadounidense y la emisión de dinero del Gobierno.

¿A qué precios compró Bitcoin Robert Kiyosaki anteriormente?

Kiyosaki recordó que comenzó a comprar Bitcoin cuando cotizaba cerca de u$s20.000, después de una caída anterior, y utilizó esa experiencia para explicar por qué ahora prefiere esperar a que el mercado encuentre un piso.

"Empecé a comprar bitcoins a 20 000 dólares la moneda… tras la última caída", señaló, antes de resumir su postura actual: "Esperaré a que el bitcoin vuelva a tocar fondo".

A comienzos de febrero había dicho que esperaba nuevos mínimos para el oro y Bitcoin antes de ampliar su posición, pero más adelante informó que compró una unidad a u$s67.000 durante otro retroceso.

En esa oportunidad, relacionó la operación con sus preocupaciones por la deuda de Estados Unidos y el dólar, dos asuntos que también aparecen en sus declaraciones más recientes sobre el mercado.

Sus compras posteriores se concretaron incluso a precios superiores: en junio de 2025 comunicó que había adquirido otro bitcoin por más de u$s107.000 y, en julio, ubicó una nueva compra en u$s110.000.

El 4 de noviembre aseguró que había aumentado sus posiciones en Bitcoin, oro y plata mientras otros inversores vendían, y volvió a mencionar la deuda pública y la emisión monetaria como motivos para mantener esos activos.

El material también señala que Bitcoin alcanzó los u$s20.000 en 2023, antes de avanzar hacia cotizaciones superiores, como las que Kiyosaki mencionó al recordar sus adquisiciones realizadas durante 2025.