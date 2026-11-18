La fuerte corrección registrada en el mercado de activos digitales volvió a poner bajo la lupa el peso del endeudamiento para invertir en los mercados internacionales. Mientras los exchanges de criptomonedas liquidaron posiciones apalancadas por cerca de u$s2.000 millones en apenas 24 horas, los préstamos utilizados para comprar acciones en Estados Unidos mostraron una resistencia mucho mayor, abriendo el interrogante sobre si Wall Street podría enfrentar una ola similar de ventas forzadas.

De acuerdo con estadísticas de Coinglass difundidas por Bloomberg, el barrido de posiciones registrado hasta el domingo previo al 18 de noviembre de 2026 golpeó mayoritariamente a operadores que apostaban al alza (posiciones largas), con liquidaciones por u$s774 millones en Bitcoin (BTC) y u$s488 millones en Ethereum (ETH). A esa presión se sumaron salidas netas por casi u$s3.000 millones en los ETF spot de Bitcoin estadounidenses entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, en un contexto condicionado por las expectativas sobre las tasas de interés.

¿Por qué el apalancamiento en acciones de EE.UU. casi no cayó frente al golpe cripto?

A diferencia de la velocidad con la que se ejecutan los cierres automáticos en los mercados cripto las 24 horas, los números del mercado bursátil estadounidense reflejan un desarme mucho más gradual.

Según el reporte mensual de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) correspondiente a octubre de 2026, la deuda de margen —el dinero que los inversores toman prestado dejando sus acciones como garantía— retrocedió u$s32.000 millones respecto de septiembre, una baja de apenas el 2,1% que dejó el saldo total en u$s1,45 billones (frente a los u$s1,48 billones del mes previo). Pese a ese recorte, el endeudamiento bursátil se ubica solo un 3,6% por debajo del récord de junio de 2026 (u$s1,50 billones) y supera en u$s223.000 millones (+18%) la marca de diciembre pasado.

Las cifras de FINRA también muestran que los brókeres mantienen alrededor de u$s423.000 millones en saldos de crédito libre —dinero de clientes disponible sin invertir—, lo que implica una relación de aproximadamente u$s3,40 tomados en préstamo por cada dólar en efectivo.

¿Qué puede ocurrir cuando se conozcan los datos de margen de noviembre?

La diferencia temporal entre ambos mercados explica por qué el termómetro de Wall Street todavía no refleja el impacto de la última sacudida financiera: FINRA mide los saldos de deuda de margen el último día hábil de cada mes, por lo que las cifras de octubre no contemplan las turbulencias de mediados de noviembre. El informe correspondiente a noviembre de 2026 —que se publicará habitualmente durante la tercera semana de diciembre— será clave para comprobar si los inversores bursátiles comenzaron a reducir riesgos o mantuvieron sus apuestas financiadas.

Los antecedentes recientes muestran que el crédito bursátil suele recomponerse rápido tras un ajuste: según datos de CMG, en julio de 2026 la deuda de margen cayó u$s85.000 millones (su mayor retroceso mensual), pero entre agosto y septiembre los operadores volvieron a tomar u$s63.000 millones. Si ese patrón vuelve a repetirse, el apalancamiento en acciones permanecerá cerca de sus máximos históricos; por el contrario, si persisten las expectativas de tasas altas en diciembre, los libros de margen podrían convertirse en una fuente de ventas forzadas de mayor escala que los propios exchanges cripto.