El crecimiento de la actividad minera coincide con el avance del activo y una mayor capacidad informática destinada a reforzar su blockchain

Esta alta rentabilidad fomenta la minería de Zcash, lo que refuerza significativamente la seguridad de su red blockchain.

Zcash genera 4 veces más recompensas que Bitcoin por megavatio-hora, impulsando su actividad minera 2,5 veces este año.

La minería de Zcash ofrece recompensas diarias el doble que Bitcoin por máquina, según análisis de Grayscale.

Zcash atraviesa un momento favorable para la minería, con recompensas diarias por máquina aproximadamente dos veces superiores a las obtenidas actualmente por los equipos dedicados a Bitcoin, según las últimas estimaciones de Grayscale.

La ventaja crece al medir las recompensas por electricidad consumida, mientras el precio de ZEC y la actividad minera avanzan con fuerza durante septiembre, de acuerdo con las estimaciones de la gestora.

¿Por qué es más rentable minar Zcash que Bitcoin?

Zach Pandl, director de investigación de Grayscale, presentó la comparación en un análisis del 11 de septiembre y destacó la relación entre precios, recompensas mineras, potencia informática y seguridad.

La gestora estima que Zcash genera aproximadamente cuatro veces las recompensas de Bitcoin por cada megavatio-hora de electricidad, ampliando todavía más el atractivo económico relativo de la red para sus operadores.

"Con las valoraciones actuales, la minería de Zcash puede resultar muy rentable. Esto está fomentando una mayor actividad minera, lo que a su vez refuerza la seguridad de la red", explicó Zach Pandl.

Ambas redes emplean prueba de trabajo, mediante computadoras especializadas que compiten para conseguir recompensas y añadir bloques de transacciones, vinculando directamente la actividad minera con la seguridad de cada blockchain.

La actividad minera de Zcash aumentó más de 2,5 veces frente a su nivel de comienzos de año, reflejando el crecimiento de los recursos computacionales destinados actualmente a esta blockchain.

¿Qué equipos y cuánto capital se necesitan para minar Zcash?

Para comparar ambas redes, Grayscale tomó como referencia el Bitmain S23 Hydro para Bitcoin y el Bitmain Z15 Pro para Zcash, dos equipos destinados a algoritmos diferentes dentro de sus respectivas redes.

El cálculo supone electricidad a u$s0,05 por kilovatio-hora, funcionamiento permanente y cero comisiones de transacción, utilizando datos correspondientes al 9 de septiembre como base para establecer la comparación entre ambos equipos.

El análisis excluye comisiones de los pools, refrigeración, otros gastos operativos y costos de equipamiento, factores que pueden cambiar significativamente el beneficio final obtenido por un operador según sus condiciones.

Los equipos tampoco pueden alternar entre Bitcoin y Zcash, limitando la capacidad de los mineros para trasladar infraestructura cuando cambian las recompensas, mientras Zcash utiliza minería basada en Equihash dentro de su red.

La documentación de Zcash divide la economía minera entre ingresos, gastos operativos y gastos de capital, mientras un aumento de la dificultad puede reducir los ingresos generados por una máquina determinada.

Minería de Zcash: cuánto pueden ganar los operadores

La mejora económica de la minería coincidió con la aproximación de ZEC a u$s1.000: el 3 de septiembre, el token alcanzó un máximo intradía de u$s979 y la potencia minera permaneció cerca del récord.

Las estimaciones de rentabilidad de equipos de esa fecha utilizaban electricidad a u$s0,10 por kilovatio-hora, el doble del supuesto de Grayscale, mientras ZEC cotiza a u$s1.123,25 al momento de la redacción.

Bitcoin conserva, sin embargo, un fondo de recompensas mucho mayor: Grayscale calcula unos u$s35 millones diarios para sus mineros, frente a aproximadamente u$s2 millones para Zcash.

La diferencia responde al tamaño global del fondo de recompensas de cada red, por lo que una mayor rentabilidad individual por máquina no significa mayores ingresos mineros agregados para Zcash frente a Bitcoin.

The Energy Mag, en un análisis publicado el 25 de agosto, estimó ingresos brutos de u$s727,30 por megavatio-hora para el Z15 Pro de Zcash, frente a u$s222,73 como referencia para informática de alto rendimiento.

Esos valores reflejan los ingresos calculados bajo los supuestos de ese análisis y no equivalen al beneficio final de un operador, porque los costos determinan el resultado económico efectivo de cada operación minera.