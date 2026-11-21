Bitcoin perforó un soporte clave y el mercado está en modo alerta. Los analistas advierten hasta qué niveles puede caer la divisa digital

La Reserva Federal presiona el mercado con posibles alzas de tasas y el desplome de Anthropic tras su salida a bolsa golpeó el apetito por riesgo.

Bitcoin registró su peor desempeño del año al perforar los u$s57.700, arrastrado por una búsqueda generalizada de liquidez que afectó a otros activos.

Bitcoin cerró la semana en su peor nivel del año y el mercado ya no discute si la caída termina, sino dónde. La principal criptomoneda salió de la zona de u$s60.000 el viernes, tocó los u$s55.500 y perforólos u$s57.700 que marcaron el piso del mercado bajista entre junio y julio. Fue tan grave la jornada que no hubo dónde refugiarse. Cayeron las criptomonedas, cayeron las acciones tecnológicas y también cayó el oro.

El Nasdaq perdió entre 3,5% y 3,8% y el S&P 500 cerca del 2%. El fondo cotizado de semiconductores SOXX se hundió 8%, con Nvidia cayendo alrededor del 7% y AMD cerca del 12%. Broadcom, Marvell y Micron perdieron más del 9% cada una.

Entretanto, los mineros de Bitcoin vinculados a la inteligencia artificial fueron los más castigados, con Hut 8 cayendo casi 15%.

El dato más llamativo fue el del oro. El metal bajó otro 2%, hacia los u$s3.500 por onza, su nivel más bajo desde septiembre de 2025. Cuando el oro cae junto con todo lo demás, no se trata de una rotación hacia activos seguros sino de una búsqueda de liquidez, es decir, de efectivo.

Hubo dos detonantes combinados en la semana que pasó. En paralelo a las pizarras teñidas de rojo, funcionarios de la Reserva Federal discutieron subas de tasas más fuertes para frenar una inflación que no cede, y el gobernador Christopher Waller propuso un aumento de 50 puntos básicos o una señal de ajustes más rápidos.

Waller, recordemos, ya había advertido que, si el índice de precios núcleo de octubre salía cerca del 0,3%, correspondía discutir medio punto. Salió exactamente en 0,3%. El mercado ya da por casi segura una suba en la reunión del 9 de diciembre y ahora evalúa cuán grande va a ser.

Bitcoin enfrenta nuevos pisos y expertos recomiendan compras escalonadas (generado con IA)

El segundo fue el debut de Anthropic, la mayor salida a bolsa de la historia, con más de u$s81.000 millones recaudados a u$s83 por acción. El viernes, en su segundo día de cotización, el papel cayó entre 11% y 14% y borró toda la ganancia desde su debut. Varios analistas habían anticipado que la operación sería el termómetro del apetito por el riesgo, y el resultado fue negativo.

Por qué se desplomó Bitcoin y qué pasó con el mercado cripto

Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron unos u$s1.530 millones en posiciones de derivados de todo el mercado. u$s1.380 millones correspondieron a apuestas al alza y apenas u$s142 millones a apuestas a la baja. Solo en Bitcoin, las liquidaciones superaron los u$s543 millones, de los cuales u$s494 millones fueron posiciones compradas. El fenómeno recuerda a otras liquidaciones millonarias en el mercado cripto.

El resto del mercado cayó más que Bitcoin. Ethereum perdió más del 10% y quedó cerca de los u$s1.550, por debajo de los u$s2.000 que hace apenas dos semanas se señalaban como soporte. Solana cayó cerca del 8% hasta los u$s67,79 y XRP más del 7% hasta los u$s0,89, por debajo del dólar. HYPE perdió 8% y Zcash 14%, en lo que parece el fin de la última rotación defensiva dentro del ecosistema. La tendencia también afecta a otras criptomonedas, como muestra el análisis sobre la caída de Ethereum, XRP y Solana.

El analista cripto Iván Bolé viene sosteniendo una lectura bajista durante todo el año. En declaraciones a iProUP, explica por qué cree que la caída todavía no terminó.

Su primera referencia es un nivel técnico concreto. "El nivel de u$s57.800 es rey puesto, ya que representa el 0,618 de retroceso de todo el movimiento alcista desde los mínimos de 2022 y, no casualmente, es un área de negociación relevante con soportes que datan de 2024", detalla.

El retroceso de 0,618 de Fibonacci es una de las herramientas que más usan los analistas técnicos para estimar dónde puede detenerse una caída.

"¿Quiere decir que para de caer en u$s57.800? No. Significa que luego los ojos habrá que ponerlos u$s5.000 más abajo, en u$s52.800, ya que ese es el siguiente soporte relevante y casi el último antes del siguiente nivel crítico de Fibonacci, el 0,786, en u$s39.210", agrega Bolé.

El experto hizo una lectura de lo que pasó en los últimos meses, cuando Bitcoin tuvo dos subas que llevaron el precio a cerca de u$s84.000 en mayo y a u$s87.000 en septiembre.

Según el entrevistado, esos picos no fueron el comienzo de un nuevo ciclo alcista sino parte de una de "las estructuras de mercado más tramposas y confusas que existen, la plana expandida". En términos simples, es un patrón en el que el precio rebota con fuerza, incluso supera un máximo anterior y parece cambiar de tendencia, para después retomar la caída.

"Nadie puede sentirse mal trader si no la pudo ver. Era una chance de baja probabilidad, súper engañosa, y se dio, punto", sentencia.

Su conclusión sobre el ciclo es clara. "Un mercado bajista no termina hasta que termina. Y recién ahora entramos en la pata final del bear market iniciado el 6 de octubre de 2025", asegura, en referencia a la fecha del máximo histórico.

Sobre dónde puede terminar esa última fase, Bolé entrega un objetivo y una advertencia. "Un posible objetivo para terminar esta fase, el mejorcito de los peores, es u$s52.850 a u$s52.900, pero no hay promesas ahí tampoco".

El motivo es que el precio quedó por debajo de la línea de tendencia alcista que se formó en noviembre de 2022 y entró en lo que llama "un furibundo gap de volumen". "Hay un bolsón vacío de operaciones que puede hacer de imán para que el precio caiga muchísimo más. Incluso hasta u$s39.200 y, para los heréticos, hasta u$s27.000", concluye sobre este punto.

El próximo nivel y la estrategia a seguir

La zona de u$s57.700 a u$s57.800 tiene un peso especial porque coinciden ahí referencias de analistas que piensan muy distinto. Es un escenario que ya había sido analizado en la nota sobre los niveles que pueden definir el mercado bajista.

Es el retroceso de 0,618 que marca Bolé. Y perdió los u$s57.000 que el trader y analista Norberto Giudice, conocido como criptonorber, definió en su último video como el nivel cuya pérdida invalidaría su tesis alcista. Giudice, que mantiene estrategias apalancadas a la suba, aclaró que una mecha breve por debajo de ese nivel no cambiaría su lectura, pero que un cierre semanal debajo de los u$s57.000 sí lo haría.

Que un analista bajista y un trader alcista miren casi el mismo número indica que el mercado llega a un punto de definición. Si Bitcoin defiende esa zona, puede formarse un doble piso con el mínimo de julio, una figura que suele anticipar un cambio de tendencia.

Si la pierde con un cierre semanal, se confirma un nuevo mínimo del mercado bajista y se abre el camino hacia la zona de u$s52.800. La vela semanal cierra el domingo a las 21 de Argentina, y con el volumen bajo de los fines de semana cualquier movimiento puede ser más brusco.

Pese a la lectura bajista de corto plazo, Bolé plantea una mirada de largo plazo. "Ahora, mente fría y calma. El futuro de Bitcoin sigue siendo el mismo". Y pone un ejemplo concreto. Con Bitcoin a u$s59.000, una centésima parte de una unidad cuesta u$s590. A u$s53.000 costaría u$s530 y a u$s46.000, u$s460. "Son oportunidades de acumulación controlada, fría y racional. No se puede adivinar el mínimo de este ciclo, pero se puede organizar la oportunidad con compras escalonadas", analiza.

Es decir, en lugar de intentar comprar en el punto exacto más bajo, la estrategia es dividir la compra en partes a distintos precios. "Si al final del camino hay Bitcoin a u$s97.000 o u$s100.000 en 2027 o en 2028, ¿no vale la pena considerarlo? Son decisiones personales. Lo concreto es mercado bajista vivo, movimiento bajista no terminado, ojos puestos en u$s57.800", asegura el experto.

Las compras escalonadas tienen sentido con dinero propio, sin apalancamiento y con montos que no se necesiten en el corto plazo. La misma caída que para un ahorrista puede ser una oportunidad, para quien opera con dinero prestado termina en liquidación, como volvieron a mostrar los más de u$s1.300 millones en posiciones compradas cerradas por la fuerza este viernes.