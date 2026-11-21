Un reconocido analista sostiene que Bitcoin nunca terminó un gran ciclo alcista sin registrar una caída de al menos 75% desde su máximo
21.11.2026 • 07:58hs • Mercado cripto
Mercado cripto
Bitcoin podría caer hasta los u$s31.500 si repite un patrón histórico, según gurú cripto
Bitcoin retrocedió desde su máximo de octubre de 2025 y una observación de Peter Brandt reabrió el debate sobre cuánto podría profundizarse la corrección actual de la criptomoneda en el mercado.
El trader, con cinco décadas de experiencia en los mercados, sostiene que todos los grandes ciclos alcistas de Bitcoin terminaron con pérdidas de al menos 75% desde sus máximos parabólicos.
¿Por qué Peter Brandt advierte sobre una posible caída de Bitcoin?
Brandt publicó en X un gráfico semanal de largo plazo del par BTC/USD para respaldar su análisis, con rallies parabólicos, retrocesos posteriores y datos sobre volumen y duración de cada ciclo.
La comparación muestra que las primeras grandes subas de Bitcoin terminaron con desplomes de entre 80% y 90%, o incluso superiores, mientras los ciclos posteriores registraron ajustes menos pronunciados en esos períodos.
Pese a esa moderación, Brandt señala que todos los grandes mercados alcistas observados hasta ahora concluyeron con una corrección mínima del 75% desde sus respectivos máximos, un patrón que considera recurrente.
El gráfico incluye una anotación sobre un retroceso del 70% que ubicaría el precio cerca de u$s37.629, una referencia que vuelve a cobrar interés ante la debilidad reciente del activo.
Peter Brandt compara ciclos históricos de Bitcoin y señala una posible caída del 75%
¿Qué precio podría alcanzar Bitcoin si repite la caída histórica?
Bitcoin cotiza actualmente alrededor de u$s61.650, aproximadamente 51% por debajo del máximo registrado en octubre de 2025, de acuerdo con los datos incluidos en el análisis compartido por Brandt en el mercado.
Si desde aquel pico se repitiera una corrección del 75%, el cálculo ubicaría a la criptomoneda cerca de u$s31.500, aunque ese escenario no constituye una predicción confirmada por el trader.
El planteo tampoco anticipa necesariamente un colapso inminente, sino que recupera un comportamiento del pasado y lo propone como referencia para interpretar el movimiento actual del mercado de Bitcoin y sus posibles consecuencias.
Entre los operadores sigue abierta la discusión sobre si la baja vigente representa el comienzo de un ajuste más profundo o si podría moderarse antes de alcanzar nuevos mínimos de precio en el corto plazo.
Crypto Rover, analista seguido por más de 1,6 millones de usuarios en X, sostuvo que Bitcoin podría caer a u$s55.000 este año tras perder un nivel de soporte relevante. Ese precio representaría una baja adicional cercana al 11% respecto de las cotizaciones actuales.
En una posición diferente, Michael Saylor mantuvo su perspectiva favorable sobre Bitcoin durante una sesión de preguntas y respuestas para inversores, difundida el 20 de noviembre.
El empresario se refirió a la posibilidad de comprar durante períodos prolongados de caída y administrar los riesgos, además de financiar dividendos y generar valor para los accionistas.
Sus declaraciones se alinean con una estrategia de acumulación sostenida, mientras Saylor continúa siendo el mayor tenedor corporativo de Bitcoin.