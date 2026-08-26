Robbie Mitchnick, jefe de activos digitales, indicó que Bitcoin puede ganar atractivo como alternativa ante la creciente preocupación fiscal en EE.UU.

BlackRock evalúa si este rol de BTC frente a la deuda de EE. UU. puede sostenerse en el tiempo.

Robbie Mitchnick, de BlackRock, ve a BTC y oro como herramientas de diversificación ante dudas financieras.

La deuda de EE. UU. fortalece la demanda de Bitcoin (BTC) y oro como alternativas, según BlackRock.

Las preocupaciones por la deuda y el déficit de los Estados Unidos pueden fortalecer la demanda por Bitcoin (BTC) y oro como alternativas a los activos tradicionales, según Robbie Mitchnick, jefe global de activos digitales de BlackRock.

Bitcoin llegó a registrar su mayor rally de tres días desde 2023 y, aunque luego retrocedió por debajo de los u$s$80.000, el movimiento reinstaló el debate sobre su función como reserva de valor.

Según Mitchnick, cuando aumentan las dudas sobre las finanzas públicas estadounidenses, algunos inversores buscan activos con características diferentes a las acciones y los bonos.

En ese contexto, BTC y el oro pueden ganar atractivo como herramientas de diversificación.

El ejecutivo aclaró que BTC no reemplaza a los activos tradicionales, sino que presenta factores de riesgo y retorno diferentes.

La tesis también ganó relevancia por las advertencias de inversores como Stanley Druckenmiller y Ray Dalio sobre el crecimiento de la deuda estadounidense.

Robbie Mitchnick, jefe global de activos digitales de BlackRock

Qué pasa con la Ley CLARITY

Mitchnick subrayó que la Ley CLARITY –que busca establecer un marco regulatorio para las criptomonedas en los Estados Unidos– es menos determinante para BTC que para otros sectores del ecosistema.

El ejecutivo consideró que BTC ya cuenta con suficiente aceptación regulatoria para sostener su desarrollo. En cambio, segmentos como las finanzas descentralizadas (DeFi) podrían beneficiarse mucho más de reglas claras.

Por lo tanto, la incertidumbre sobre el proyecto no elimina los argumentos a favor de BTC, según la visión de BlackRock. La lectura de la firma no significa que la criptomoneda vaya a subir cada vez que aumenten las preocupaciones por la deuda estadounidense debido a que su precio depende también de:

la liquidez

las condiciones macroeconómicas

el apetito por el riesgo

El argumento de Mitchnick es más acotado ya que según él BTC puede funcionar como una alternativa de diversificación cuando crecen las dudas sobre el sistema financiero tradicional, aunque mantiene una volatilidad elevada y no garantiza protección frente a pérdidas.

En este escenario, el atractivo de la criptodivisa para algunos inversores está vinculado a su posible rol frente a los equilibrios fiscales, junto a la regulación y el comportamiento de los mercados.

Para BlackRock, el desafío será determinar si esta narrativa puede sostenerse en el tiempo sin quedar desplazada por otros factores que también impactan sobre el precio de BTC.