Bitcoin perforó los u$s70.000 el viernes 13 de noviembre y durante el fin de semana cayó a la zona de u$s62.000, su mínimo intradiario desde julio. El retroceso desde el máximo del 4 de noviembre rondó el 24% en la serie de Binance que publica CoinGlass.

Tras rebotar hacia los u$s65.000, el lunes volvió a operar cerca de los u$s64.000, en una rueda de bajas tecnológicas en Wall Street, acumula seis semanas de caídas y pierde alrededor de 17% en noviembre, según Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina.

Por qué Bitcoin baja: las razones

Entre las razones del derrumbe, los analistas citan en primer lugar a los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin, que ayudaron que el año pasado el activo trepara a su máximo histórico de u$s126.000, hoy colabora para que cotice a casi la mitad.

Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, calcula las salidas netas de las dos semanas bursátiles del 2 al 13 en unos u$s2.350 millones. El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock explicó u$s1.416 millones de los rescates durante las siete ruedas consecutivas, el 74% del total de la racha.

"Esto es especialmente relevante porque estos instrumentos fueron una de las principales fuentes de demanda de Bitcoin durante su último ciclo alcista", explica Chaves.

En segundo lugar, la inflación de Estados Unidos subió 0,4% mensual en octubre y la núcleo, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3%. Ambas cifras superaron en una décima el consenso del mercado.

Bitcoin cayó hasta u$s62.000 por cuatro factores (generado con IA)

Chaves pone el foco en la expectativa de una suba en diciembre, mientras Gama apunta al efecto sobre las carteras. El dólar se fortaleció y el bono del Tesoro a diez años rinde 5,14%: con tasas más altas, aumenta el costo de mantener un activo sin rendimiento corriente como Bitcoin.

En tercer lugar, la analista remarca que "contrario a lo que algunos esperaban, no estamos viendo una rotación de capital desde el sector de inteligencia artificial hacia las criptomonedas, sino una reducción generalizada de la exposición al riesgo".

El lunes se mantuvo la tendencia: el Nasdaq Composite perdía 2,4%, el S&P 500 cedía 1,9% y Nvidia caía 4,6%. Ethereum perdió los u$s2.000 durante el fin de semana y Solana volvió a cotizar cerca de u$s70. Para Gama, el balance de Nvidia, previsto para el martes 17 después del cierre, será "un termómetro del apetito por riesgo en tecnología".

Por último, hay menor liquidez en el mercado cripto. La oferta conjunta de USDT, USDC y DAI cayó u$s11.500 millones en 30 días, la mayor contracción de su serie para estas tres stablecoins. Esos tokens se usan para operar y como garantía, por lo que su menor oferta reduce una fuente de fondos para comprar activos digitales.

Gama agrega que el índice Fear & Greed cayó a 10 puntos, su menor nivel desde junio, frente a 29 una semana antes.

Análisis técnico de Bitcoin: soportes clave y niveles de precio

El analista de mercado Iván Bolé apunta que el ajuste empezó a gestarse cuando los compradores no lograron llevar a Bitcoin por encima de u$s87.500. Tras una etapa en la que el precio osciló entre u$s81.000 y u$s84.000, el experto ve una confirmación bajista en la pérdida de la media móvil exponencial de 55 semanas a comienzos de noviembre.

CoinGlass registró cerca de u$s1.960 millones en liquidaciones cripto en una ventana de 24 horas del domingo, de los cuales cerca de u$s600 millones eran apuestas alcistas en Bitcoin. Cuando falta garantía, las plataformas pueden cerrar esas posiciones automáticamente y sumar ventas en plena caída. Y BTC subió levemente y se estabiliza en u$s65.000.

"Si bien este movimiento permitió depurar parte del exceso de apalancamiento, el rebote que estamos viendo no necesariamente responde a una recuperación de la demanda, sino que puede obedecer al agotamiento de las liquidaciones", dice Chaves.

Bolé coincide en que la desaceleración todavía muestra pocas señales de demanda. En el gráfico horario, sigue los u$s64.800, zona que concentró el mayor volumen negociado. "No vemos un rechazo en 'V' ni una entrada masiva de compradores", sostiene. Su escenario inicial es que el precio se mueva lateralmente antes de un eventual rebote.

Hay dos fechas en el calendario de los inversores cripto:

El martes 17 se conocen el balance de Nvidia y el informe de ventas minoristas de octubre en Estados Unidos

El miércoles 18 salen las actas de la última reunión de la Fed

"Con el sentimiento en su punto más bajo, una sorpresa positiva, ya sea de Nvidia o un tono más moderado de la Fed, puede impulsar una recuperación. En cambio, las señales de tasas más altas por más tiempo tienden a prolongar la corrección", comparte Gama. Por su parte, los flujos de los ETF mostrarán si se corta la racha de retiros.

A la baja, Bolé y Coinbase Institutional ponen el foco en los u$s62.000. Si ese nivel cede, los u$s60.000 son la referencia psicológica inmediata. El estratega ve riesgo de que la caída supere el mínimo previo de su serie, de u$s57.750.

Chaves sigue un umbral cercano, en u$s57.800. "No obstante, una ruptura de este nivel nos obligaría a cuestionar por completo nuestra tesis de posicionamiento de largo plazo en Bitcoin y a reevaluar su estructura de precio", explica.

Al alza, Bolé ve margen para un rebote acotado y marca tres referencias: u$s67.300, dentro de la banda de u$s66.000 a u$s68.000 que sigue Coinbase Institutional, u$s70.200 y una zona entre u$s72.800 y u$s73.000, cerca de la media móvil de 200 días.

Bolé considera poco probable por ahora un regreso a u$s75.000, cerca de los u$s75.600 que Glassnode calcula como costo promedio de los compradores de corto plazo. Si el precio vuelve a esa zona, parte de esos tenedores podría vender para recuperar lo invertido.