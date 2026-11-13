Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, analiza por qué BTC se movió en su menor nivel desde agosto, tras liquidaciones por u$s1.470 M

El Bitcoin (BTC) cae alrededor de 3% en la mañana de este viernes y opera cerca de los u$s69.200.

Más temprano, tocó los u$s67.900, su menor nivel desde agosto. La baja se aceleró con liquidaciones de unos u$s1.470 millones en posiciones apalancadas en el mercado cripto, casi el 90% de ellas compradoras.

Cerca de u$s500 millones se liquidaron en el momento en que el BTC perdió los u$s70.000, algo que muestra cuán concentrado estaba el mercado en posiciones apalancadas.

El contexto externo también pesó: las bolsas estadounidenses cerraron en baja ayer, después de que Jensen Huang dejó la conducción de Nvidia, cuyas acciones retrocedieron 4,3%.

El ánimo empeoró, y el índice Fear & Greed cayó de 28 a 20, entrando en la zona de "Miedo Extremo".

La fortaleza del dólar es otro factor de presión. El índice DXY, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, llegó a 103,16, su mayor nivel en 19 meses.

El movimiento refleja la apuesta a que las tasas en los Estados Unidos van a subir: el mercado asigna más de 90% de probabilidad a un alza de la tasa por parte de la FED, y el rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5%.

Con el dólar y los bonos estadounidenses ofreciendo retornos más atractivos, los activos de riesgo sin rendimiento, como el Bitcoin, pierden lugar en la cartera del inversor.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina