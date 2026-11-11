La oferta de las principales monedas digitales cayó en un mes y quedó por debajo de los u$s 280.000 millones. Qué advierten los analistas

La menor oferta de stablecoins preocupa por la liquidez del mercado cripto, aunque no asegura la caída de otros activos como Bitcoin.

Tether (USDT) y USD Coin (USDC) impulsaron la caída con u$s11.000 millones menos; el volumen total bajó de u$s280.000 millones.

La oferta de stablecoins cayó u$s14.200 millones, la mayor contracción mensual desde 2022, afectando la liquidez cripto.

La oferta de las principales stablecoins del mercado cripto cayó u$s14.200 millones, en su mayor contracción mensual desde el mercado bajista de 2022.

Según datos de Glassnode, el retroceso llevó al volumen total por debajo de los u$s280.000 millones y refleja una menor disponibilidad de liquidez dentro del ecosistema cripto, en un contexto de recuperación estancada de los precios.

La caída estuvo impulsada principalmente por Tether (USDT) y USD Coin (USDC), las dos stablecoins más importantes del mercado, que perdieron en conjunto casi u$s11.000 millones de oferta durante el último mes.

El dato genera preocupación entre los analistas porque estas monedas funcionan como una de las principales fuentes de liquidez para operar con criptomonedas.

Sin embargo, la reducción de su oferta no implica necesariamente que Bitcoin u otros activos vayan a registrar nuevas caídas.

Las stablecoins registran su mayor caída desde 2022

De acuerdo con los datos, la contracción de u$s14.200 millones representa el mayor retroceso mensual de la oferta de las principales stablecoins desde el mercado bajista de 2022.

Las stablecoins sufren su mayor retroceso en capitalización desde el criptoinvierno de 2022

En aquel período, durante junio, la reducción de la oferta en una ventana de 30 días llegó a casi u$s30.000 millones. Cinco meses después, en noviembre de ese año, Bitcoin tocó un mínimo cercano a los u$s15.500.

La comparación permite dimensionar la magnitud del movimiento actual, aunque no significa que el mercado atraviese las mismas condiciones ni que vaya a repetirse aquel escenario.

Una menor oferta de stablecoins puede reflejar que algunos inversores convierten estos activos en dólares y retiran ese capital del ecosistema cripto. Esto reduce la liquidez disponible para comprar Bitcoin y otras criptomonedas.

USDT y USDC concentran la mayor parte de la caída

La reducción de la oferta se concentró principalmente en USDT, de Tether, y USDC, de Circle.

Según datos de The Block, USDT representa aproximadamente el 62,8% de la oferta total de stablecoins, mientras que USDC concentra el 25,1%. Por su peso dentro del mercado, los movimientos de ambas monedas tienen un impacto importante en el indicador general.

Un análisis de medios especializados, también puso el foco en la evolución de USDT. Su capitalización de mercado cayó u$s6.600 millones durante los 60 días que terminaron el 7 de noviembre.

La cifra supera en más del doble la contracción de u$s3.200 millones registrada durante un período similar de diciembre de 2022, después del colapso de la exchange FTX.

El retroceso refleja una reducción importante de la oferta de la principal stablecoin del mercado, aunque los datos no permiten identificar una única causa detrás del movimiento ni determinar por qué los tenedores decidieron reducir sus posiciones.