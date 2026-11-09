Bitcoin perdió terreno y Ethereum cayó más del 4%. Las liquidaciones, las salidas de ETF y las noticias externas presionan al mercado cripto.

La caída fue impulsada por la incertidumbre geopolítica y el escándalo en Nvidia, cuyos activos tokenizados reflejaron el impacto antes de Wall Street.

El mercado cripto sufrió una liquidación masiva de más de u$s1.000 millones en posiciones apalancadas, arrastrado por la alta volatilidad de Ethereum.

Las criptomonedas viven días de volatilidad. Durante las últimas 24 horas se liquidaron más de u$s1.000 millones en posiciones apalancadas de todo el mercado. De ese total, u$s913 millones correspondieron a apuestas al alza, según datos de CoinGlass.

Ethereum acaparó u$s448 millones en liquidaciones contra los u$s272 millones de Bitcoin, es decir que la segunda criptomoneda del mercado acumuló un 65% más de posiciones cerradas por la fuerza que la primera. Y la orden individual más grande del período fue una posición de Ethereum por u$s48 millones.

Estos movimientos se ven reflejados en la pizarra del lunes 9 de noviembre. Bitcoin bajaba alrededor del 1,4% mientras Ethereum perdía más del 4% y quedaba en torno a los u$s2.144, después de haber perforado los u$s2.100. En la comparación semanal la brecha se amplía, con Ethereum acumulando una caída del 7,4%.

El apalancamiento estaba en Ethereum y en las altcoins, no en Bitcoin, y por eso el ajuste fue desproporcionado ahí. El resto del mercado siguió el patrón mencionado, con XRP cayendo más del 5% hasta u$s1,09, HYPE perdiendo 5,42% hasta u$s73,27 y Solana retrocediendo 3,02% hasta u$s86,46. TRX fue la excepción relativa con una baja del 0,96% hasta los u$s0,31.

La capitalización total del mercado perdió más de u$s80.000 millones en un día y quedó en torno a los u$s2,47 billones.

El escándalo de Nvidia y cómo afecta al mercado cripto

Durante el fin de semana se conoció que el directorio de Nvidia abrió una investigación independiente sobre la relación de su director ejecutivo, Jensen Huang, con Alice Huang, una ejecutiva de negocios que según reportes las agencias de inteligencia estadounidenses creen que pasó información a Beijing.

Huang reconoció la relación en un mensaje a los empleados y se disculpó. La compañía afirmó que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos corporativos se hayan visto comprometidos.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que las negociaciones con Irán no habían hecho ningún progreso y calificó las demandas del país como escandalosas. Desde que comenzó el conflicto en marzo, Bitcoin suele caer cuando el precio del petróleo se dispara.

Las dos noticias se conocieron con las bolsas cerradas. Y el mercado cripto, que opera las 24 horas los siete días de la semana, fue el único lugar donde los inversores pudieron reaccionar.

De ahí la verticalidad del movimiento, porque toda la presión vendedora de dos noticias que afectan a los activos de riesgo se descargó sobre un solo mercado y con la liquidez reducida del fin de semana.

La acción tokenizada de Nvidia, que cotiza en plataformas cripto, cayó 3,55% hasta los u$s180,42, mientras el papel real había cerrado el viernes en el Nasdaq a u$s186,64. Es un descuento de alrededor del 3,3% respecto del último precio oficial.

Es decir, el mercado cripto le puso precio al escándalo de una empresa estadounidense antes de que Wall Street pudiera abrir.

Bitcoin quedó encerrado entre dos medias móviles

El mapa técnico se simplificó sustancialmente. Bitcoin está operando en un rango delimitado por dos referencias. Hacia abajo, la media móvil de 200 días en torno a los u$s73.150, que es el indicador que los operadores usan para definir si un activo está en tendencia alcista o bajista de largo plazo. Hacia arriba, la media móvil de 100 días en unos u$s77.430, que funciona como la primera resistencia relevante.

Con el precio cerca de los u$s74.600, eso deja el activo apenas un 2% por encima de su línea estructural. Vale la pena revisar de dónde viene ese número, porque la velocidad del deterioro es el dato. Bitcoin llegó a la jornada electoral del 3 de noviembre un 5,2% arriba de esa media, el rebote del miércoles lo llevó a cerca del 10%, el viernes quedó en torno al 3% y el lunes bajó al 2%. El colchón que sostenía el argumento alcista se fagocitó en menos de una semana.

La consecuencia es que el escenario quedó binario. Si Bitcoin pierde los u$s73.150, entra formalmente en la configuración bajista de largo plazo que tuvo en 2014, 2018 y 2022, un patrón que había roto esta elección como quedó documentado cuando Bitcoin llegó a los medios términos por encima de su tendencia de largo plazo por primera vez desde 2014.

Si recupera los u$s77.430, el movimiento de estos días queda como una corrección dentro de una tendencia intacta.

Un detalle de microestructura que explica la volatilidad de las últimas horas. Alrededor de los u$s75.000 hay concentraciones de órdenes de liquidación en los dos sentidos, lo que convierte a ese nivel en un imán. Cada vez que el precio lo cruza, se ejecutan cierres forzados que empujan en la dirección del movimiento y lo exageran.

Los ETF se llevaron u$s1.280 millones

Los fondos cotizados al contado de Estados Unidos contabilizaron salidas netas cercanas a u$s1.280 millones entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre. El jueves 5 la sangría combinada llegó a los u$s530,1 millones, con u$s430,2 millones saliendo de los fondos de Bitcoin y u$s99,9 millones de los de Ethereum. El viernes 6 se sumaron otros u$s412 millones aproximadamente.

Dentro del detalle del jueves, el FBTC de Fidelity perdió u$s199,9 millones y el IBIT de BlackRock otros u$s105 millones. Son los dos vehículos más grandes del mercado y su comportamiento es la mejor aproximación disponible al apetito institucional.

Los ETF venden en el mercado al contado y las liquidaciones de posiciones apalancadas amplifican esa venta en los derivados. Mientras el primer flujo siga negativo, cualquier recuperación va a depender de cierres forzados de posiciones vendidas, que es exactamente lo que falló la semana pasada cuando el rebote post electoral en EE.UU. duró 48 horas.

El martes 10 de noviembre a las 10.30 de Argentina se publica el índice de precios al consumidor de octubre en Estados Unidos. Es el último dato de inflación antes de la reunión de la Reserva Federal del 9 de diciembre, y el mercado llega descontando una probabilidad cercana al 80% de una suba de tasas de un cuarto de punto en ese encuentro, después de que el informe de empleo del viernes mostrara 165.000 puestos creados contra los 65.000 esperados.

La expectativa para el dato es de un alza mensual del 0,2%, según FactSet, frente al 0,6% que había marcado septiembre. Y acá está el problema. Es una desaceleración enorme la que está puesta en el precio. Septiembre había cerrado con una inflación anual del 3,7%, la más alta desde mayo, y un núcleo que subió 0,3% mensual.

Si el dato sale cerca del 0,6% de septiembre, la suba de tasas de diciembre pasa a ser casi un hecho. Si sale en línea con el 0,2% esperado, apenas se remueve un miedo que ya estaba descontado. El mercado tiene mucho más para perder que para ganar con este número.

La dominancia de Bitcoin sigue arriba del 60%

En las últimas horas se difundieron análisis acerca de un supuesto derrumbe de la dominancia de Bitcoin, el indicador que mide qué porcentaje de la capitalización total del mercado representa la principal criptomoneda. Una caída fuerte de ese número es lo que el ecosistema interpreta como el inicio de una temporada de altcoins, cuando el capital rota desde Bitcoin hacia los activos más chicos.

El dato real no acompaña ese relato. La dominancia de Bitcoin se ubicaba en torno al 60,2% el 9 de noviembre, un nivel que sigue firmemente en territorio de lo que el mercado llama temporada de Bitcoin. No hay rotación de capital hacia las altcoins, hay liquidación de altcoins apalancadas, que es prácticamente lo contrario.

Los números de liquidaciones de las últimas 24 horas lo confirman. Las altcoins y Ethereum no subieron porque entró capital nuevo, bajaron más que Bitcoin porque tenían más apalancamiento acumulado.

Cualquier lectura de dominancia que surja de un error de visualización en una plataforma de gráficos y no del cálculo real debería tratarse como ruido, y la forma de chequearlo es simple, mirar la capitalización de cada activo por separado en lugar del indicador agregado. En cuanto al resto del mes, hay tres eventos para seguir con atención.

El miércoles 11 por la noche se conoce la revisión de los índices de MSCI, y este es el dato que menos atención está recibiendo pese a su potencial. Strategy y Metaplanet aparecen como posibles exclusiones, y ambas son vehículos de tesorería en Bitcoin. Una salida de índice obliga a los fondos pasivos a vender, de modo que sería un canal de venta forzada que no depende de ninguna decisión discrecional. Los cambios entrarían en vigor después del cierre del 30 de noviembre.

El domingo 15 se libera un tramo de Starknet por 127 millones de tokens STRK, un monto que equivale a más del 14% del volumen de un día de operaciones de ese activo, contra apenas un 2% en el tramo de octubre. El miércoles 11 hay una liberación de Aptos y el lunes 16 otra de Arbitrum por 92,65 millones de tokens ARB. Entre el 15 y el 17 se realiza en Londres el Breakpoint de Solana, la conferencia principal de esa red, donde suele haber anuncios técnicos y de alianzas.

El martes 17 después del cierre reporta Nvidia, y este balance importa doblemente. Por el canal de los mineros reconvertidos a inteligencia artificial y porque llega en medio de la investigación interna sobre su director ejecutivo. El miércoles 18 a las 16 horas se publican las minutas de la reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre, donde se va a poder leer con precisión cuán cerca estuvo el organismo de subir las tasas en ese encuentro.

Más adelante quedan dos fechas estructurales. El miércoles 25 se publica el índice de precios del gasto de consumo personal de octubre, que es el indicador de inflación que la Reserva Federal efectivamente usa como objetivo, junto con la segunda estimación del producto del tercer trimestre. Y el martes 17 Rusia habilita la operación minorista con criptomonedas, con Bitcoin, Ethereum y USDT, por hasta 300.000 rublos anuales por intermediario, con la Bolsa de Moscú sumándose el 1 de diciembre.

Y hay un plazo regulatorio que conviene anotar desde ahora. La Clarity Act vence el 3 de enero de 2027 si el Senado no la aprueba durante el período de sesiones que queda antes de que asuma el nuevo Congreso. Es la norma que define qué criptomonedas quedan bajo la órbita de la Comisión de Futuros y cuáles bajo la Comisión de Valores, y su suerte quedó comprometida después de que los demócratas se quedaran con las dos cámaras y el proyecto perdiera los votos que necesitaba.