El fondo cotizado busca ofrecer exposición a las ganancias de BTC hasta un límite determinado, a cambio de una protección parcial frente a caídas fuertes

PBIT busca atraer inversores que priorizan la protección frente a la volatilidad, ampliando la oferta de BlackRock en criptoactivos.

El fondo limitaría pérdidas a un 10% y renuncia a parte de las ganancias, usando opciones sobre IBIT para su exposición.

BlackRock presentó un ETF de Bitcoin (PBIT) con protección parcial ante caídas y ganancias acotadas, enviado a la SEC de EE. UU.

BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un prospecto preliminar para lanzar el iShares Bitcoin Managed Protection ETF, identificado con el ticker propuesto PBIT.

El fondo cotizado busca ofrecer exposición a las ganancias de Bitcoin hasta un límite determinado, a cambio de una protección parcial frente a caídas fuertes del activo.

BlackRock busca atraer a inversores cautelosos con un ETF de Bitcoin que ofrece protección parcial ante pérdidas

El iShares Bitcoin Managed Protection ETF es un producto de resultado definido, diseñado para limitar pérdidas a cambio de renunciar a parte de las ganancias potenciales.

Según el prospecto, el fondo busca exposición al alza del iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) o de activos similares, hasta un tope aproximado, mientras busca ofrecer un nivel de protección ante caídas.

La propuesta contempla que cada tramo inicial busque limitar las pérdidas a aproximadamente 10% antes de comisiones, aunque ese límite no elimina por completo el riesgo de pérdida. A cambio, el fondo renuncia a una parte de las ganancias potenciales de Bitcoin, que quedan acotadas por un tope definido.

PBIT no mantendrá Bitcoin ni acciones de IBIT de forma directa. En su lugar, utilizará opciones sobre IBIT, principalmente opciones FLEX, combinadas con efectivo y bonos de corto plazo.

BlackRock amplía su negocio de ETF con un fondo de Bitcoin protegido bajo el ticker PBIT

El prospecto describe la compra de opciones de compra en tres tramos superpuestos para establecer exposición a Bitcoin. La estructura apunta a generar un perfil de riesgo acotado, con un límite de pérdida y un tope de ganancia durante cada período de vigencia.

La presentación fue realizada el 19 de octubre de 2026 mediante un Formulario 485APOS, una enmienda posterior a la efectividad de un registro existente del iShares Trust. El documento identifica al producto como una nueva serie del fideicomiso y establece un plazo de efectividad de 75 días desde la presentación.

La fecha estimada de efectividad es el 2 de enero de 2027, aunque no constituye una fecha de lanzamiento confirmada. El prospecto permanece preliminar e incompleto, y las acciones no podrán venderse hasta que el registro se vuelva efectivo.

El documento no especifica todavía la bolsa de cotización, la fecha exacta de lanzamiento ni la comisión de administración del fondo. Esos campos permanecen abiertos en el prospecto preliminar y deberán completarse antes de que el producto pueda salir al mercado.

La presentación tampoco confirma una fecha de primera negociación. La SEC deberá revisar el registro y aprobar la efectividad antes de que PBIT pueda comenzar a cotizar.

El lanzamiento de PBIT representaría el tercer ETF vinculado con Bitcoin de BlackRock en Estados Unidos. La compañía busca ampliar su oferta de exposición a Bitcoin con un producto orientado a inversores que priorizan la protección frente a caídas fuertes.

BlackRock suma un ETF de robótica y automatización

En paralelo, BlackRock también lanzó el iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF, identificado con el ticker RBTX, un fondo cotizado de gestión activa que busca invertir en empresas vinculadas con robótica, automatización y tecnologías relacionadas, que comenzó a cotizar el 20 de octubre de 2026 en la bolsa NYSE Arca.

RBTX es un ETF activo que busca maximizar el retorno total invirtiendo en compañías de toda la cadena de valor de la robótica. El fondo apunta a empresas que desarrollan, respaldan, suministran, prestan servicios, habilitan o implementan la automatización de tareas físicas mediante máquinas inteligentes.

A diferencia de un ETF pasivo, RBTX no busca replicar la evolución de un índice específico. La estrategia de gestión activa permite al equipo de inversión seleccionar valores según su exposición al sector y su potencial de crecimiento.

El fondo apunta a compañías que utilizan maquinaria inteligente para optimizar tareas repetitivas en sectores como transporte y manufactura. BlackRock describió la robótica como la próxima frontera de la IA, con un foco en la automatización de tareas físicas.

La estrategia apunta a identificar empresas que puedan beneficiarse de la adopción de robótica y automatización en distintos sectores productivos.

RBTX cotiza en NYSE Arca bajo el ticker RBTX y utiliza el índice MSCI ACWI Net como referencia de desempeño. La comisión de administración del fondo es de 0,65% anual.

El ETF comenzó a operar el 20 de octubre de 2026 con aproximadamente u$s10 millones en activos. La gestión está a cargo de Tony Kim y Reid Menge, quienes buscan identificar oportunidades en la cadena de valor de la robótica.

Para el sector de robótica, la llegada de RBTX puede aumentar la visibilidad y el acceso institucional a compañías vinculadas con automatización. El fondo busca captar demanda de inversores interesados en la convergencia entre IA y economía física.