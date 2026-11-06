Un especialista proyecta ese precio para fines del próximo año, aunque advierte que todavía faltan señales de una demanda sostenida

La proyección a 2027 depende de mayor liquidez global, demanda institucional y el futuro de las tasas de interés de la Fed.

Expertos dudan de la solidez del último rebote de Bitcoin tras superar u$s80.000, pese a liquidaciones de u$s1.080 millones.

Utkarsh Ahuja (Moon Pursuit Capital) proyecta que Bitcoin podría alcanzar entre u$s120.000 y u$s150.000 hacia fines de 2027.

Bitcoin (BTC) alcanzaría un precio de entre u$s120.000 y u$s150.000 hacia fines de 2027, según Utkarsh Ahuja, fundador y socio gestor de la firma de inversión Moon Pursuit Capital.

El analista consideró que ese escenario es posible si mejoran las condiciones de liquidez y se mantienen las compras de grandes inversores, aunque advirtió que la reciente recuperación cripto no ofrece señales suficientes para confirmar una tendencia alcista sostenida.

La advertencia llega luego de que BTC superara brevemente los u$s80.000, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de los Estados Unidos.

Sin embargo, el impulso perdió fuerza y volvió a poner en duda la solidez del movimiento.

En una entrevista Ahuja indicó que la suba pudo responder a una combinación de compras de oportunidad, cierre de posiciones cortas y una mejora del ánimo de los inversores tras los comicios.

Sin embargo, consideró que ese movimiento no alcanza para confirmar que los compradores hayan recuperado el control del mercado.

Bitcoin: por qué el último rebote todavía no convence

Las liquidaciones de posiciones en criptomonedas llegaron a u$s1.080 millones en 24 horas, según CoinGlass.

El 88,2% correspondió a inversores que apostaban por una suba de los precios y tuvieron que cerrar sus operaciones ante la caída del mercado.

Para Ahuja, este movimiento muestra que todavía hay cautela entre los inversores.

Por eso, no descarta nuevas jornadas de debilidad durante noviembre. Una suba puntual no significa necesariamente que haya comenzado una recuperación.

Para que Bitcoin pueda sostener una tendencia alcista, Ahuja espera tres señales:

Más compras al contado: una demanda sostenida y no solo especulativa

Entradas de capital en ETF: nuevas inversiones en fondos que siguen el precio de Bitcoin

Recuperación del precio: que BTC vuelva a superar niveles que perdió y logre mantenerse

También advierte que un aumento de las apuestas apalancadas puede generar nuevas caídas si el precio vuelve a retroceder. Aunque considera posible que Bitcoin haya tocado un piso, todavía no ve señales suficientes para confirmarlo.

Tasas de interés y empleo: los riesgos para Bitcoin

La economía estadounidense será otro factor clave. En octubre, el país sumó 165.000 puestos de trabajo, frente a los 65.000 previstos, y registró una tasa de desempleo del 4,2%.

Un mercado laboral sólido puede llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas altas por más tiempo, algo que suele afectar a los activos de riesgo. A esto se suman otros factores como:

la inflación

las tensiones geopolíticas

posibles retiros de capital de los ETF.

En el plano regulatorio, la CLARITY Act, un proyecto que busca establecer reglas para el mercado cripto, todavía enfrenta dificultades para avanzar en el Senado.

Sin embargo, para Ahuja la liquidez global, las tasas de interés y la demanda institucional tendrán más peso en el precio de Bitcoin a largo plazo.

Por eso, su objetivo de u$s150.000 para fines de 2027 dependerá de que esas condiciones mejoren y la recuperación logre sostenerse.