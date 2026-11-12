IBIT concentró aproximadamente u$s1.770 millones de las salidas netas de noviembre, equivalentes a cerca del 94% del total del sector

Analistas como Eric Balchunas comparan esta dinámica con el ETF de oro (GLD), sugiriendo un ciclo de mercado similar para Bitcoin.

IBIT concentró u$s1.770 millones de los u$s1.880 millones de reembolsos netos en ETF spot de Bitcoin durante noviembre.

Las salidas del ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) superaron los u$s2.000 millones en nueve ruedas consecutivas.

Las salidas del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin de BlackRock, el iShares Bitcoin Trust (IBIT), alcanzaron unos u$s2.000 millones tras nueve ruedas consecutivas de reembolsos.

La presión se intensificó el 11 de noviembre, cuando el fondo perdió u$s269,7 millones y concentró cerca del 90% de los retiros netos de los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos.

IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock, acumula nueve días de salidas y pierde u$s2.000 millones

La racha comenzó el 30 de octubre y se extendió durante nueve sesiones consecutivas. En ese lapso, IBIT registró salidas netas todos los días hábiles de noviembre, una dinámica que contrasta con la expectativa de que los grandes vehículos de inversión institucional funcionaran como un soporte estable para el precio de Bitcoin.

El 11 de noviembre, los ETF spot de BTC en Estados Unidos registraron salidas netas por u$s299,8 millones, la quinta sesión consecutiva de retiros.

IBIT explicó u$s269,7 millones de ese total, mientras que Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) perdió u$s39,1 millones y otros fondos registraron movimientos menores que abarcaron el total.

IBIT concentró aproximadamente u$s1.770 millones de las salidas netas de noviembre, equivalentes a cerca del 94% del total del sector.

Bitcoin cae y el ETF de BlackRock concentra casi el 90% de los retiros diarios en Estados Unidos

Las dos mayores salidas diarias de IBIT en 2026 ocurrieron en noviembre: u$s405,3 millones el 2 de noviembre y u$s403 millones el 6 de noviembre.

En conjunto, los 11 ETF spot de Bitcoin estadounidenses perdieron cerca de u$s1.880 millones durante el mes, con salidas en siete de las ocho sesiones negociadas.

Los reembolsos de IBIT corresponden a clientes que venden participaciones del ETF, no a una decisión de BlackRock de vender Bitcoin por cuenta propia.

Cuando un inversor redime acciones, los participantes autorizados retiran Bitcoin del fondo para cubrir esa solicitud, un proceso que reduce los activos bajo gestión y puede trasladar presión de venta al mercado subyacente.

La dinámica importa porque IBIT sigue siendo el vehículo dominante de la categoría. A pesar de los retiros recientes, el fondo acumula entradas netas históricas por u$s64.540 millones, mientras que el conjunto de los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos registra en promedio u$s55.171 millones en flujos acumulados.

Las salidas coinciden con una corrección del precio de Bitcoin, que operaba en torno a los u$s73.000 y u$s74.000 a mediados de noviembre.

La debilidad del mercado spot y la reducción de la demanda institucional ayudan a explicar por qué los inversores están reduciendo exposición a través de los ETF en lugar de esperar una recuperación inmediata.

La racha de nueve sesiones de IBIT se acerca a su peor registro del año. Entre el 17 de junio y el 2 de julio, el fondo acumuló salidas por u$s2.200 millones en once días, un récord que la actual racha todavía no superó.

Analista compara la caída de los ETF de Bitcoin con el largo invierno que sufrió el oro

Al respecto de este momento del mercado, Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg Intelligence, comparó la debilidad actual de los ETF de Bitcoin con el prolongado período de baja demanda que atravesaron los fondos de oro tras su pico de 2011.

Para el especialista, la historia de GLD, el ETF de oro de SPDR, es el "análogo más cercano" para entender cómo pensar en los ETF de Bitcoin.

Balchunas recordó que GLD tuvo un impulso inicial muy fuerte y llegó a convertirse brevemente en el mayor ETF del mundo en 2011, con activos bajo gestión de u$s76.000 millones.

Después de ese pico, la demanda se enfrió y alrededor del 40% de los inversores abandonó el producto, un proceso que llevó casi una década para que el ETF recuperara su máximo histórico de activos.

Hoy, GLD administra cerca de u$s190.000 millones, casi tres veces el máximo alcanzado en 2011. Para Balchunas, ese recorrido muestra que un activo puede atravesar un período largo de debilidad y desconfianza sin que eso invalide su eventual éxito como categoría de inversión.

El analista sostuvo que Bitcoin y el oro comparten una característica central: son activos sin flujos de caja. Por eso, su valor depende en gran medida del sentimiento del mercado, la liquidez, las expectativas y la disposición de los inversores a mantener posiciones durante períodos de volatilidad.

"Los activos sin flujos de caja dependen puramente del sentimiento, y este cambia", resumió Balchunas. Su lectura no es que los ETF de Bitcoin estén condenados a repetir exactamente la experiencia del oro, sino que la debilidad actual puede formar parte de un ciclo más largo de consolidación y rotación de capital.

Balchunas también destacó que el dinero no está abandonando los ETF en general, sino rotando hacia acciones. Durante cinco sesiones, los ETF estadounidenses captaron cerca de u$s12.000 millones por día, y los 17 fondos con mayores entradas netas invirtieron en acciones, no en criptoactivos.

"Los inversores de ETF no sólo compraron la caída, la devoraron", escribió el analista. Para él, la diferencia entre los inversores de fondos indexados y los participantes del mercado cripto no impide que ambos compartan una misma lógica operativa: aprovechar las caídas para aumentar exposición.