La gestora analiza los ciclos de Bitcoin y advierte que el mercado bajista podría no haber terminado, pese al fuerte repunte de agosto

Recomiendan a inversores una visión a largo plazo, ya que la adopción de Bitcoin en oleadas prolonga sus ciclos.

Fidelity basa su postura en ciclos históricos de 4 años, proyectando un posible nuevo piso de precio en noviembre de 2026.

Fidelity Digital Assets advierte que el ciclo bajista de Bitcoin no terminó, pese al repunte de agosto 2026 que superó los u$s81.000.

El repunte de bitcoin durante agosto de 2026 fortaleció las expectativas de recuperación, aunque Fidelity Digital Assets advirtió que todavía no existen certezas suficientes para dar por terminado el mercado bajista.

La firma de inversión puso el foco en los ciclos históricos de la criptomoneda y señaló que noviembre podría convertirse nuevamente en un mes clave para definir el rumbo del precio.

¿Por qué Fidelity cree que el ciclo bajista de bitcoin no terminó?

Bitcoin pasó de cotizar cerca de los u$S64.000 a superar los u$s81.000 hacia finales de agosto, en lo que representó su primer mes de agosto positivo desde 2021.

"A pesar del reciente empujón al alza en el precio, no hay garantía de que el mercado bajista haya terminado", sostuvo la gestora.

El argumento central de Fidelity está relacionado con la periodicidad histórica del protocolo, que mostró una separación cercana a cuatro años entre sus principales pisos bajistas y techos alcistas.

"Durante la mayor parte de su historia, bitcoin ha formado suelos de mercado bajista (y techos de mercado alcista) con una separación aproximada de cuatro años", explicó la institución.

El mínimo anterior se produjo en noviembre de 2022, por lo que la repetición de ese comportamiento situaría el próximo posible piso alrededor de noviembre de 2026, aunque la propia compañía evita presentarlo como una predicción.

"Con base en esta lógica, el siguiente suelo de mercado bajista podría situarse en algún momento de noviembre de 2026 si estos ciclos siguen materializándose", explicaron desde la entidad.

¿Qué escenarios analiza Fidelity para el precio de bitcoin?

El análisis de Fidelity no descarta que el mínimo ya haya quedado atrás, pero tampoco elimina la posibilidad de que bitcoin atraviese otra corrección antes de iniciar una recuperación sostenida durante los próximos meses.

"Dado el desempeño reciente de bitcoin, el suelo ya podría haber ocurrido en julio. También podría volver a caer para marcar otro mínimo nuevo en noviembre o más tarde", indicó la gestora.

La firma remarcó: "Los ciclos históricamente no han durado precisamente cuatro años, así que no son fiables para temporizar el mercado".

En el ámbito financiero, temporizar significa intentar determinar exactamente cuándo comprar o vender para maximizar los resultados, una práctica que Fidelity considera "extraordinariamente difícil".

¿Qué recomienda Fidelity a los inversores de bitcoin?

Chris Kuiper, vicepresidente de investigación de Fidelity Digital Assets, destacó que la adopción de bitcoin se desarrolla mediante oleadas y que ese comportamiento puede contribuir a prolongar los ciclos.

"El punto más importante para los inversores es que la adopción de bitcoin ha ocurrido en oleadas, lo que puede perpetuar los ciclos", afirmó Kuiper.

El ejecutivo sostuvo que "tener una perspectiva de largo plazo y un período de tenencia es lo que históricamente ha sido más beneficioso para los inversores", postura respaldada por ciclos bajistas anteriores.

La firma recordó que los anteriores mercados bajistas concluyeron después de períodos caracterizados por una volatilidad reducida, seguidos posteriormente por una expansión del precio hacia nuevos máximos.

Entre junio y mediados de agosto, bitcoin atravesó justamente una etapa de baja volatilidad, mientras los vendedores parecían haberse agotado y la cotización se ubicaba en el extremo de "valor" frente a métricas anteriores.

Kuiper también destacó la resistencia mostrada por bitcoin ante noticias adversas recientes, entre ellas el incidente de seguridad de Coldcard y el estancamiento de la Ley CLARITY.

"Esto podría fortalecer aún más el caso de que bitcoin puede estar cerca del fondo y ahora busca el siguiente catalizador positivo", finalizó el ejecutivo.