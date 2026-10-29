La reunión más esperada de la semana terminó sin sorpresas y el mercado cripto respondió casi con indiferencia. La Reserva Federal mantuvo las tasas en el rango de 3,75% a 4%, exactamente donde quedó después de la subida de septiembre, y Bitcoin se movió apenas 0,48% hacia arriba hasta cotizar cerca de los u$s81.000.

Los números de la jornada fueron elocuentes por lo chicos. Según los datos relevados al momento de la decisión:

Ethereum se movió 0,34% hasta u$s2.349,76

hasta u$s2.349,76 XRP 0,17% hasta u$s1,33

hasta u$s1,33 Solana 1,07% hasta u$s101,92

hasta u$s101,92 TRON avanzó 0,14% hasta u$s0,32

El único grande en rojo fue Hyperliquid, con una baja del 0,91% hasta u$s80,66. El índice CD20, que agrupa a las veinte criptomonedas más grandes, subió 0,32% hasta u$s2.225,56.

Medio punto porcentual después de la decisión del banco central más influyente del mundo es, en términos prácticos, nada. Y el motivo es simple. Antes de la reunión, los mercados asignaban menos del 10% de probabilidad a una subida de tasas en esta instancia. Cuando un evento está descontado en más del 90%, su confirmación no mueve precios.

El contraste con las últimas dos semanas lo deja más claro todavía. El 22 de octubre Bitcoin cayó 3,4% después de los comentarios de Donald Trump sobre Irán. El 15 de octubre perforó los u$s80.000 tras el dato de precios al productor. En los dos casos el movimiento fue siete veces mayor que el de hoy. El mercado cripto está reaccionando mucho más a la geopolítica y a los datos de inflación que a las decisiones de tasas, porque esas últimas vienen siendo las únicas previsibles.

"Siempre es válido recordar que aquello que mueve una cotización no es el dato, es la diferencia entre el dato y lo que se esperaba. Hoy esa diferencia fue cero, y por eso vimos medio punto. El que operó esperando un movimiento grande después del comunicado estaba apostando a la sorpresa, no al fundamento", remarca a iProUP Sergio Bruzzone, analista de mercados y docente de finanzas digitales.

Bitcoin avanzó apenas 0,48% tras la decisión de la Fed, mientras subieron los bonos del Tesoro.

Dos miembros votaron por la suba. Lisa Cook y Beth Hammack propusieron un aumento de 25 puntos básicos que, claro está, no prosperó.

Cómo reaccionaron los bonos a la decisión de la Fed

Si la Reserva Federal no subió las tasas, lo esperable sería que los rendimientos de los bonos bajaran o se mantuvieran. Ocurrió lo contrario. El bono del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos hasta 5,025% y el de 2 años 4,6 puntos básicos hasta 4,78%.

Conviene explicar por qué eso importa para alguien que mira cripto. El rendimiento de un bono sube cuando su precio baja, y el precio baja cuando el mercado espera tasas más altas en el futuro. Es decir que, mientras el precio de Bitcoin subía levemente, el mercado de deuda estaba descontando que el endurecimiento monetario sigue adelante.

El comunicado da los argumentos. La Fed describió una actividad económica que "se expande a un ritmo sólido" y una inflación que "sigue elevada", y agregó que "la acumulación de nuevos datos ayudará al Comité a determinar la postura de política monetaria adecuada" para devolver la inflación a la meta del 2% en tiempo oportuno.

También sostuvo que "el Comité garantizará la estabilidad de precios", una frase que en el lenguaje de los bancos centrales no suele leerse como un gesto de relajación.

Los futuros, en consecuencia, apuntan a una posibilidad considerable de otra subida en diciembre y a una o dos más en 2027. El dato de fondo es que la inflación estadounidense está por encima de la meta del 2% desde hace más de cinco años, y se esperaba que el indicador preferido de la Fed superara el 3% en septiembre sin considerar alimentos ni energía.

Quiénes votaron por subir las tasas y qué dice el contexto político

La votación fue de 10 a 2. Disidieron la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y las dos lo hicieron a favor de una subida de 25 puntos básicos. No hubo ninguna disidencia reclamando tasas más bajas.

El caso de Cook merece su propio párrafo. Fue su primera disidencia desde que se incorporó a la Fed en 2022, y llega de una funcionaria designada por Joe Biden a quien Donald Trump intentó remover en un episodio con disputa legal y política de por medio. En un contexto donde el presidente estadounidense sostiene públicamente que la tasa debería ser mucho más baja, la gobernadora que más presión recibió votó por endurecer.

Hay un movimiento inverso que también vale registrar. Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, y Neel Kashkari, de Minneapolis, que en julio se habían unido a Hammack para oponerse a mantener la tasa, esta vez respaldaron a la mayoría.

El calendario es el elemento que más ruido generó alrededor de esta reunión. La pausa se definió menos de una semana antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Algunos observadores especulan con que ese contexto pudo haber influido en el comité, aunque ni el comunicado ni los funcionarios establecieron relación alguna entre las dos cosas, y los datos de inflación y actividad alcanzan para explicar la decisión sin recurrir a la política.

Lo que sí es un hecho verificable es que el sector cripto está jugando su apuesta política más grande en esa misma elección. Según los registros de la Comisión Federal Electoral presentados el 15 de octubre de 2026, dos comités alineados con la industria gastaron más de u$s52 millones en publicidad contra un solo candidato al Senado.

Qué nivel de precio sostiene a Bitcoin tras la reunión de la Fed

Para el inversor que mira la pantalla hoy, el dato más útil no está en la Fed sino en el nivel donde Bitcoin quedó clavado.

El activo cotiza en u$s80.000-81.000, y esa cifra cae dentro de una banda que tres metodologías distintas identificaron como decisiva. El costo base promedio de los ETF spot estadounidenses está en u$s81.500, según Glassnode, que además ubicó la zona entre u$s80.000 y u$s81.500 como el punto donde se superponen el soporte del libro de órdenes y el on-chain.

La media verdadera de mercado de esa misma firma está en u$s77.500. Y Laura Ventura, analista cripto, marca dos soportes en u$s80.000 y u$s77.000.

Dicho de otro modo, la Fed no movió el precio porque el precio está atrapado en una zona técnica que responde a otras variables. La conferencia de prensa de Kevin Warsh, presidente del organismo, comenzó a las 14:30 de Washington y seguía en curso al cierre de esta nota, por lo que el tono que use sobre diciembre puede alterar el cuadro en las próximas horas.

Agustina Guevara, operadora de derivados de criptoactivos, señala que "el riesgo de hoy (por el miércoles) nunca estuvo en el comunicado, sino en la conferencia. Dos disidencias pidiendo subir y bonos que trepan son dos señales que apuntan al mismo lado".

"Si el presidente de la Fed confirma diciembre con claridad, la liquidez se encarece y los activos de riesgo lo pagan. Para el minorista la recomendación es siempre la misma, no estar apalancado durante una rueda de prensa", completa.

Entretanto, Wall Street operaba con movimientos acotados: Dow Jones +0,14%; S&P 500 +0,16%; Nasdaq -0,01%. Para 2027, el mercado contempla otras dos subas de 25 puntos básicos, a contramano de lo que habían señalado los miembros de la Fed en septiembre.