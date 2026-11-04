Los futuros del Dow Jones suben más de 780 puntos ante la proyección de mayorías demócratas. Vuelan las renovables y bajan los bonos del Tesoro.

La incertidumbre electoral en los Estados Unidos dio paso a un marcado optimismo en los centros financieros internacionales. Este miércoles los mercados neoyorquinos operan con alzas generalizadas tras conocerse las proyecciones de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Los primeros recuentos confirman que el Partido Demócrata recuperará el control de ambas cámaras del Congreso, un desenlace que reduce drásticamente el margen de maniobra unilateral de la administración de Donald Trump.

La reacción bursátil fue inmediata en el mercado de derivados: los futuros ligados al Dow Jones subieron 786 puntos (un 1,52%) hasta los 52.572,70 puntos, el S&P 500 avanzó un 1,13% hasta las 7.654,80 unidades y el índice tecnológico Nasdaq 100 trepó un 0,93% . Según reportó Estrategias de Inversión, la jornada previa en Nueva York había mostrado un comportamiento dispar, pero la confirmación del nuevo mapa parlamentario desató compras orientadas a activos de renta variable .

De acuerdo con las estimaciones legislativas, los demócratas alcanzarán al menos 245 escaños en la Cámara de Representantes -superando con amplitud los 218 requeridos para la mayoría absoluta- y proyectan 54 bancas en el Senado, consolidando una ventaja sobre el piso de 51 bancas.

¿Por qué Wall Street celebra el "bloqueo político" en el Congreso?

Para los operadores de la plaza financiera, la división de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso representa un reaseguro de estabilidad regulatoria y moderación fiscal.

El analista Andrew Slimmon, estratega de Morgan Stanley Investment Management, explicó a la cadena CNBC que el resultado electoral conducirá a un escenario de contrapeso institucional. "A los mercados les gusta el bloqueo político: no les agrada que un solo partido tenga demasiado poder", argumentó el especialista. Según su lectura, un esquema de negociación forzada disminuye la probabilidad de reformas impositivas drásticas o giros imprevistos en la política comercial.

En paralelo, la expectativa de una resolución diplomática en los conflictos de Medio Oriente presionó a la baja los precios de los hidrocarburos. El barril de crudo Brent retrocedió un 1,20% hasta los u$s102,37, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedió un 0,76% a u$s95,37. La retracción del petróleo alivia las proyecciones de inflación global y descomprime la presión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que llevó al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años a descender hasta el 4,933%.

¿Qué sectores ganan con el nuevo mapa político y cuáles sufren caídas?

El reacomodamiento legislativo provocó una fuerte rotación de carteras entre los distintos rubros que cotizan en Nueva York:

Energías renovables y transición verde: Las acciones del sector solar encabezaron las alzas ante la expectativa de que se reactiven los incentivos federales . Los papeles de First Solar treparon un 7,90% en la preapertura, mientras que Enphase Energy avanzó más de un 8% .

Salud y prestadoras médicas: Las grandes aseguradoras registraron avances sostenidos frente a la previsión de mayor cobertura social . UnitedHealth sumó un 1,4% y Molina Healthcare avanzó por encima del 6% .

Infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos: Mostraron retrocesos ante temores a mayores regulaciones técnicas y ambientales. Firmas de infraestructura en la nube (neoclouds) como CoreWeave y Nebius Group cayeron más del 3%. En el caso de Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa ganó la gobernación frente al republicano Greg Abbott tras prometer una moratoria a la edificación de centros de datos, los papeles privados de SpaceX cayeron un 4,7%.

La sesión bursátil también estuvo marcada por balances corporativos de envergadura . El fabricante de microchips AMD trepó cerca del 6% tras superar los pronósticos del mercado: reportó una facturación trimestral de u$s13.380 millones (un alza interanual del 45%), con un negocio de centros de datos que ya explica el 64% de sus ingresos . En tanto, Meta Platforms comunicó la colocación de u$s15.000 millones en bonos y su debut en emisiones denominadas en euros para expandir su capacidad de procesamiento de IA