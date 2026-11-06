Los fondos de Bitcoin perdieron aproximadamente u$s430 millones, mientras que los de Ethereum sufrieron salidas cercanas a u$s100 millones

El desplome del Nasdaq Composite del 5,5% en Wall Street causó la aversión al riesgo que impactó al mercado cripto globalmente.

Los fondos de Bitcoin perdieron u$s430M y los de Ethereum u$s100M, con Fidelity y BlackRock entre los más afectados.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum sufrieron retiros por u$s530 millones el 5 de noviembre, revirtiendo ganancias post-elecciones.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) estadounidenses de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) registraron retiros netos por unos u$s530 millones en una sola jornada, en medio de un fuerte derrumbe de Wall Street que borró las ganancias posteriores a las elecciones legislativas.

Los fondos de Bitcoin perdieron aproximadamente u$s430 millones, mientras que los de Ethereum sufrieron salidas cercanas a u$s100 millones.

Wall Street se desplomó y los ETF cripto sufrieron retiros por más de u$s530 millones

La caída se produjo el jueves 5 de noviembre, cuando el Nasdaq Composite retrocedió 5,5%, su mayor caída diaria desde abril de 2025.

El desplome de las acciones tecnológicas y de semiconductores arrastró a los activos de riesgo y borró cerca de u$s3 billones de capitalización bursátil en Wall Street.

Bitcoin cayó más de 5% y llegó a operar por debajo de u$s76.000, su nivel más bajo en casi tres meses. Ethereum también retrocedió con fuerza, hasta los u$s2.200 por unidad, en línea con la aversión al riesgo que se extendió desde las bolsas estadounidenses hacia el mercado cripto.

Los 12 ETF de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos registraron salidas netas de u$s430,2 millones. Ninguno de los fondos captó dinero ese día, un dato que refleja la amplitud de la presión vendedora sobre el segmento.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum revirtieron sus ganancias y perdieron u$s530 millones

Fidelity lideró los retiros con u$s199,87 millones de su FBTC, seguido por BlackRock, cuyo IBIT registró salidas por u$s104,97 millones. Grayscale también sufrió redenciones por u$s49,9 millones, según los datos relevados por The Block.

En Ethereum, los fondos sufrieron salidas por unos u$s99,98 millones. Los mayores retiros correspondieron a los productos de BlackRock, ETHA y ETHB, que concentraron buena parte de las redenciones del sector.

La salida de u$s530 millones revirtió los u$s128 millones de entradas netas que habían registrado los ETF el miércoles, cuando Bitcoin llegó a superar brevemente los u$s80.000 tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término.

En lo que va de noviembre, los ETF de Bitcoin acumulan salidas netas de u$s869,8 millones, a las que se suman u$s515,9 millones que abandonaron los fondos durante octubre.

El IBIT de BlackRock acumula más de u$s1.000 millones en retiros desde el 30 de octubre, tras cinco jornadas consecutivas de salidas netas.

La correlación entre los ETF de criptomonedas y las acciones tecnológicas volvió a quedar en evidencia. La caída de los chips y del sector tecnológico elevó la aversión al riesgo, provocó liquidaciones por más de u$s1.000 millones en posiciones apalancadas y empujó a los inversores a reducir exposición a activos volátiles.

Cómo reaccionaron los ETF de las demás altcoins

Además de los retiros masivos de los ETF de Bitcoin y Ethereum, la jornada del 5 de noviembre mostró una reacción desigual entre los demás fondos de criptomonedas cotizados en los Estados Unidos.

Los ETF de Solana, Avalanche, Hyperliquid, Zcash y NEAR sufrieron salidas netas, mientras que los de Hedera fueron los únicos en captar dinero y varios productos de XRP, Dogecoin, Chainlink y Litecoin quedaron sin movimientos.

Los ETF de Solana registraron salidas netas por unos u$s1,18 millones, luego de tres sesiones consecutivas sin movimientos. La cifra fue pequeña en comparación con los retiros de BTC y ETH, pero rompió una racha de estabilidad en el segmento.

Los retiros se concentraron en dos fondos. El Grayscale Solana Trust (GSOL) perdió u$s815.136 y el Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) registró salidas por u$s 360.941.

Los ETF de XRP no registraron entradas ni salidas netas por tercer día consecutivo. Ese resultado contrasta con la presión vendedora que afectó a los productos de Bitcoin, Ethereum y Solana.

Los ETF de Zcash fueron los más golpeados entre los activos alternativos, con salidas netas de unos u$s11 millones. También sufrieron redenciones los fondos vinculados a Avalanche, Hyperliquid y NEAR, aunque en montos menores.

Los ETF de otras altcoins también sufrieron salidas de capital en la jornada del jueves 5 de noviembre

Los productos de Hyperliquid perdieron aproximadamente u$s3 millones, mientras que los de Avalanche y NEAR registraron salidas de menor escala. El patrón muestra que la aversión al riesgo no se limitó a BTC y ETH, sino que se extendió a los fondos de activos digitales de menor capitalización y mayor volatilidad.

Los ETF de Hedera (HBAR) fueron la excepción de la jornada, con entradas netas por u$s278.241. Fue el único segmento de ETF de altcoins que cerró con captación neta durante el derrumbe generalizado.

Los ETF de Litecoin, Dogecoin, Chainlink, Polkadot, BNB y TRON no registraron flujos netos el 5 de noviembre. En el caso de Litecoin, el Canary Litecoin ETF (LTCC) cerró sin movimientos tras una salida neta el día anterior.