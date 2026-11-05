El precio de Bitcoin pasó de u$s80.000 a la zona de u$s76.500 en pocas horas, en una jornada en la que los fabricantes de chips arrastraron al Nasdaq

Bitcoin cayó debajo de los u$s77.000 en el mediodía de este jueves arrastrado por una fuerte ola de ventas sobre las acciones tecnológicas de Wall Street, que se trasladó al mercado cripto apenas abrió la rueda en Nueva York. La criptomoneda llegó a cotizar en u$s76.469, con una baja superior al 5% en 24 horas, según CoinMarketCap.

El retroceso desarma el rebote que había llevado a Bitcoin por encima de los u$s80.000 tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Según datos de CoinDesk, la moneda se mantuvo estable en esa zona durante la noche y empezó a deslizarse antes de la apertura de los mercados estadounidenses.

Por qué cayó Bitcoin debajo de los u$s77.000

El detonante de la caída de Bitcoin estuvo fuera del mundo cripto. Las acciones de fabricantes de chips vinculados a la inteligencia artificial encadenaron otra jornada de fuertes bajas y empujaron al Nasdaq a perder casi 4% en la primera hora de operaciones.

La venta arrancó con Qualcomm. La compañía presentó el miércoles sus resultados del cuarto trimestre fiscal y, aunque superó las expectativas de ingresos y ganancias, los inversores castigaron su débil proyección de ventas de chips para celulares, afectada por la escasez de memoria.

Así cotizaban los principales fabricantes de chips en los primeros minutos de la rueda, según CoinDesk:

Qualcomm: -10,6%

AMD: -10%

Micron: -6,8%

Intel: -6%

Broadcom: -4,6%

Nvidia: -3,9%

En ese contexto, Bitcoin volvió a moverse como un activo de riesgo y acompañó la baja tecnológica: pasó de u$s79.600 antes de la apertura a u$s78.850 en los primeros minutos y luego perforó los u$s77.000. Ether también retrocedió y perdía más de 6%, hasta los u$s2.276.

Cómo impactó la caída de Bitcoin en las acciones cripto

La baja de Bitcoin y del Nasdaq también alcanzó a las empresas del ecosistema cripto que cotizan en Wall Street. Robinhood y Circle cedían 10%, Strategy 8,3%, Coinbase 7,8% y Bullish 7,7%.

Las mineras que reconvirtieron parte de su negocio hacia centros de datos para IA sufrieron caídas de dos dígitos: Cipher Mining perdía 14,4%, IREN 14,3%, TeraWulf 13,8% y CleanSpark 13,3%.

Qué soporte vigila el mercado tras la baja de Bitcoin

El mercado cripto ya mostraba señales de fragilidad antes de esta caída. Mientras los precios repuntaban después de las elecciones, los ETF de Bitcoin al contado acumulaban salidas netas por u$s1.157 millones en tres ruedas, según Farside, y el rebote no llegó acompañado de dinero institucional nuevo.

Los operadores ubicaban una zona de resistencia entre u$s80.000 y u$s82.000 y un soporte en u$s75.600, el mínimo que marcó la moneda durante el conteo de votos. Con la baja de este jueves, Bitcoin quedó a menos de u$s1.000 de ese piso.

Cómo pesan los datos de empleo de EE.UU. sobre Bitcoin

Además del contagio desde las tecnológicas, el mercado cripto sigue de cerca la economía estadounidense. Este jueves se conoció que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo bajaron a 189.000 la semana pasada, desde 195.000, cuando los economistas esperaban una suba a 196.000.

Un mercado laboral sólido puede reducir las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal, un factor que ya pesó sobre Bitcoin cuando cerró su peor octubre desde 2014.