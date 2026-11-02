La señal de compra surgió tras una corrección impulsada por preocupaciones sobre el financiamiento de la IA y el alza del precio del petróleo

Wells Fargo prioriza hiperescaladores y software, mientras se suma a las 22 empresas que rechazan la tokenización de sus títulos en la plataforma OKXICE.

El banco sugiere aprovechar el pesimismo excesivo sobre la inteligencia artificial y el petróleo, proyectando históricamente un alza del 6,5% trimestral.

Wells Fargo emitió una señal de compra para acciones estadounidenses tras alcanzar un nivel de -1,0 en su indicador de sentimiento del S&P 500.

Wells Fargo volvió a emitir una señal de compra para acciones estadounidenses por primera vez desde junio de 2025.

Su indicador de sentimiento de mercado alcanzó el nivel de -1,0, un umbral que el banco interpreta como un exceso de pesimismo entre los inversores y, por lo tanto, una posible oportunidad de entrada en el S&P 500.

Wells Fargo anticipa una posible suba en Wall Street

El indicador de sentimiento de Wells Fargo funciona de manera contraria al consenso: cuando los inversores se vuelven demasiado pesimistas, el banco considera que el mercado puede estar cerca de un piso.

La señal de compra surgió tras una corrección impulsada por preocupaciones sobre el financiamiento de la inteligencia artificial y el alza del precio del petróleo.

Según el equipo liderado por el estratega jefe de renta variable Ohsung Kwon, la señal pasó de -0,5 la semana anterior a -1,0.

Históricamente, tras una señal de compra, el S&P 500 subió en promedio 6,5% en los tres meses siguientes en el 89% de los casos.

Wells Fargo ve una oportunidad en Wall Street y anticipa sectores con potencial alcista

La caída reciente de las acciones estadounidenses mejoró las valoraciones relativas de varios segmentos del mercado.

Wells Fargo considera que el pesimismo excesivo sobre la IA y los costos energéticos creó una brecha entre los precios y los fundamentos de las empresas.

El banco sostiene que el mercado puede rebotar desde niveles atractivos, aunque advierte que la recuperación no será uniforme. La señal no implica que todas las acciones suban al mismo ritmo, sino que el conjunto del S&P 500 tiene un sesgo positivo en los próximos meses.

Wells Fargo favorece a los grandes proveedores de nube, conocidos como hiperescaladores, y a las empresas de software de infraestructura.

El banco estima que estos segmentos liderarán la próxima etapa del mercado, mientras que las acciones de semiconductores podrían mantenerse laterales.

En su estrategia semanal, Wells Fargo también recomienda exposición a sectores vinculados a:

Inteligencia artificial

Servicios de Comunicación

Industriales y Materiales

En tanto, la entidad mantiene una ponderación desfavorable para las small caps estadounidenses.

Wells Fargo y otros gigantes buscan frenar la tokenización de acciones en la bolsa

En paralelo, Wells Fargo, junto con otras entidades de peso como Arm Holdings, Intuit, Cisco, Moderna y Marvell Technology, se opusieron a que sus acciones sean tokenizadas en OKXICE, la plataforma conjunta de OKX e Intercontinental Exchange (ICE), la matriz de la Bolsa de Nueva York.

Con estas seis objeciones, el total de emisoras que rechazaron la tokenización de sus títulos alcanzó 22 compañías.

OKXICE es una empresa conjunta entre el exchange de criptomonedas OKX e Intercontinental Exchange, dueña de la NYSE. La plataforma planeaba ofrecer versiones tokenizadas de 63 acciones estadounidenses, permitiendo negociarlas mediante tecnología blockchain.

La tokenización implica representar una acción tradicional mediante un token digital en una blockchain, con activos que permiten negociación continua y reducir fricciones operativas, pero también plantea dudas sobre custodia, gobernanza y control de los emisores.

Las compañías objetoras no quieren que versiones tokenizadas de sus acciones se negocien en la plataforma sin su consentimiento expreso. Bajo las reglas de la SEC, esa objeción impide que los títulos sean incluidos en el listado de OKXICE. Entre los motivos aparecen:

La protección de la marca

El control sobre cómo se negocian sus acciones

La incertidumbre regulatoria y operativa de un mercado basado en blockchain

La sensibilidad por la custodia de activos y el cumplimiento regulatorio

La primera lista de objeciones, difundida el 15 de octubre, incluyó a Cerebras Systems, AppLovin, Applied Digital, Rocket Lab, CoreWeave, Verizon, Applied Optoelectronics, Broadcom y UnitedHealth Group.

El 19 de octubre, el total subió a 16 con la incorporación de Goldman Sachs, Microsoft, Qualcomm, Caterpillar, McDonald’s, Western Digital y Alphabet. Con las seis nuevas objeciones del viernes, el listado llegó a 22 emisoras.

Las objeciones reducen el universo inicial de 63 acciones que OKXICE planeaba tokenizar. La plataforma deberá ajustar su oferta y buscar emisoras dispuestas a participar voluntariamente en el nuevo mercado.