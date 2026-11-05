El banco también prevé mejora en las reservas internacionales, que pasarían de u$s49.000 millones a fin de 2026 a u$s55.000 millones al cierre de 2027

Implica apreciación real del peso, reservas a u$s55.000M para 2027 y volatilidad política por año electoral.

La entidad revisó sus pronósticos a la baja y anticipa el dólar a $1.938 y 21% de inflación para 2027.

Morgan Stanley proyecta dólar mayorista a $1.633 y 29,7% de inflación anual en Argentina para 2026.

Morgan Stanley, una de las entidades bancarias más importantes del mundo, proyecta que el dólar mayorista cerrará 2026 en $1.633 y que la inflación anual terminará el año en 29,7%.

Para 2027, el banco anticipa una desaceleración de los precios hasta 21% y un tipo de cambio de $1.938 a diciembre, con una suba nominal de 18,7% respecto del cierre previsto para este año.

Morgan Stanley cambió su pronóstico para el dólar y la inflación en Argentina

La estimación de $1.633 para diciembre de 2026 implica una apreciación real del peso frente al dólar, ya que la suba nominal proyectada queda por debajo de la inflación esperada.

Morgan Stanley considera que el tipo de cambio se mantendrá relativamente estable durante el cierre del año, en línea con la administración de la banda cambiaria y la intervención del Tesoro y el Banco Central.

La proyección representa una revisión a la baja frente al escenario que el banco había anticipado en septiembre, cuando estimaba un dólar de $1.671,10 para fin de 2026.

Por aquel entonces, la entidad proyectaba una inflación de 29% y un tipo de cambio de $1.983,20 para diciembre de 2027.

Morgan Stanley anticipó qué pasará con el dólar y la inflación en Argentina de cara a 2027. (Imagen creada con IA)

En cuanto al avance de los precios, para 2026, Morgan Stanley espera una inflación acumulada de 29,7%, por debajo del 31,5% registrado en 2025.

La desaceleración continuaría durante 2027, cuando la inflación anual se ubique potencialmente en 21%, aunque seguiría siendo alta en términos históricos.

El banco sostuvo que la desinflación se volvió más evidente en la segunda mitad de 2026. Ese proceso, sin embargo, convive con una inflación mensual que aún ronda 1,8% y con expectativas de mercado que ubican el cierre de 2026 cerca de 30% interanual.

Qué espera Morgan Stanley para 2027 en la economía argentina

Para el próximo año, Morgan Stanley proyecta que el dólar llegará a $1.938 en diciembre de 2027. Ese avance nominal de 18,7% seguiría por debajo de la inflación estimada de 21%, lo que implicaría una nueva ganancia de competitividad cambiaria en términos reales.

La entidad también prevé una mejora en las reservas internacionales, que pasarían de u$s49.000 millones a fin de 2026 a u$s55.000 millones al cierre de 2027.

Ese aumento dependerá, entre otros factores, de la evolución del comercio exterior, la liquidación de exportaciones y la confianza de los inversores en un año electoral.

Morgan Stanley advirtió que la trayectoria de los flujos de divisas hacia 2027 estará marcada por la volatilidad política y anticipa que habrá demanda de dólares en el mercado local antes de las elecciones.

Esa presión podría complicar el cumplimiento de la meta cambiaria si no se acompaña de un ingreso sostenido de divisas.

El banco también observó señales de mejora en la economía argentina, aunque advierte que la recuperación se ve desacelerada por factores internos.

Sus proyecciones de crecimiento ubican la expansión del PBI en 2,8% para 2026 y 2,7% para 2027, cifras moderadas que reflejan un proceso de estabilización todavía frágil.