La firma sostiene que los saldos de 10 criptomonedas están respaldados al 100% y el 5% pendiente corresponde a tokens menos líquidos

Binance reanudó los retiros de fondos el 1 de noviembre, cubriendo ya el 95% de los u$s6.300 millones afectados por el hackeo.

Binance dio un paso clave para cerrar la crisis. El exchange inició la primera fase de los retiros el 1 de noviembre, entre las 06:00 y las 09:00 UTC (de 03:00 a 06:00 en Argentina), tras días de suspensión por el mayor hackeo de la historia cripto. Además, informó que ya cubrió aproximadamente el 95% del monto afectado, frente al 90% de su actualización anterior.

La compañía explicó que la reapertura se hace de manera controlada para que sea segura y que seguirá monitoreando de cerca a medida que los servicios se reanuden por fases. Según el comunicado, los fondos de los usuarios siguen seguros y el servicio de depósitos permanece habilitado, sin afectaciones por el incidente.

¿Cómo es la reapertura de retiros en Binance?

La reapertura llega después del plan de contingencia que difundieron los co-CEO el viernes, que apuntaba a reanudar los retiros en unas 34 horas, con un enfoque por fases y sujeto a que terminaran las verificaciones de seguridad. Richard Teng había anticipado que el objetivo era volver a operar hacia el domingo.

Binance reiteró que los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100% y que los usuarios pueden verificar la instantánea de Prueba de Reservas en el sitio de la plataforma. El 5% pendiente corresponde a tokens que no forman parte de esos diez, tienen menos liquidez en el mercado y llevan más tiempo de conseguir en las cantidades necesarias. Para completarlo, el exchange sigue comprando los activos afectados restantes a través del mercado y de canales OTC.

El avance fue sostenido: la cobertura pasó del 80% informado el viernes a el 90% del sábado y al 95% de este domingo. Para sostener ese esfuerzo, la empresa había apartado más de u$s6.340 millones de fondos propios y ya mantenía u$s5.000 millones en los mismos activos robados. Antes del incidente custodiaba cerca de u$s144.000 millones según DefiLlama, por lo que el robo equivale a alrededor del 4% del total.

El compromiso, según Binance, sigue siendo el mismo: asumirá el impacto financiero de los fondos robados y los usuarios no cargarán con estas pérdidas. En su actualización anterior, el exchange había detallado que lo hará con una combinación de tesorería corporativa, uso parcial del fondo SAFU y una parte del fondo de seguro de Futuros. El fondo SAFU, además, mantiene cerca de u$s1.000 millones en bitcoin como respaldo adicional.

¿Qué se sabe del ataque?

El ataque comprometió las billeteras calientes de Binance el 29 de octubre a las 17:05 de Argentina y dejó un impacto estimado en u$s6.300 millones, más de cuatro veces el robo de u$s1.500 millones a Bybit, hasta ahora el récord. La primera hipótesis apuntó a la notebook de un ingeniero de DevOps, aunque luego la compañía reconoció puntos de intrusión adicionales y dijo no haber encontrado evidencia de filtración de claves privadas. Chainalysis y TRM Labs vincularon el exploit, con alta confianza, a un grupo de hackers norcoreano.

En el frente de la recuperación, unos u$s3.000 millones fueron congelados on-chain y Tether y Circle anunciaron el bloqueo de más de u$s2.360 millones en tokens vinculados al ataque, según Cointelegraph. Un vocero aclaró que las cifras de reservas de Binance no incluyen esos activos congelados o protegidos.

En el mercado local, la calma fue la norma. Lemon no registró retiros ni movimientos atípicos vinculados al incidente y Julián Colombo, director de Bitso, indicó que no detectaron actividad anormal mientras ocurría el ataque. Detrás de esa quietud hay un dato clave: según a16z Crypto con datos de Artemis, el 94% del volumen cripto en pesos argentinos corresponde a stablecoins, por lo que buena parte de los ahorristas usa estos activos como refugio en dólares y tiene pocas alternativas adonde moverse.

En el plano global, el bitcoin llegó a caer por debajo de u$s77.000, su nivel más bajo desde septiembre, y las liquidaciones del mercado rondaron los u$s1.500 millones. El token BNB retrocedió alrededor del 6% en la semana.

Los próximos pasos de Binance tras la reapertura

La propia Binance advirtió que reanudar los retiros es un hito importante, pero que el trabajo continúa: seguirá reforzando sus medidas de seguridad, completando el proceso de recuperación e informando a medida que avance. Quedan pendientes la prueba de conocimiento cero completa, el informe de reservas previsto para el lunes 2 de noviembre, los hallazgos técnicos del incidente y un informe post mortem con las lecciones aprendidas.

El episodio dejó además una agenda para toda la industria. Star Xu, fundador de OKX, pidió estándares de seguridad compartidos, con demoras obligatorias para retiros grandes hacia direcciones desconocidas. Según DefiLlama, en lo que va de 2026 se contabilizaron 322 incidentes confirmados, con pérdidas superiores a u$s8.700 millones, y un solo ataque explica alrededor del 72%. Con los retiros en marcha y la cobertura casi completa, la vara del mercado pasa a ser el cumplimiento de esos hitos.