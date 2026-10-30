Paso lo que naide (casi) creía que podía suceder. El exchange más grande del mundo fue hackeado y frenó la salida de dinero. Binance suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros mientras investiga lo que describe como un posible problema de seguridad, después de que un investigador detectara transferencias sospechosas desde una billetera vinculada a la plataforma hacia una dirección creada ese mismo día.

La compañía afirmó que cubrirá todas las pérdidas y que los fondos de los usuarios están a salvo. Lo que no hay, todavía, es una cifra confirmada de lo sustraído: sus cálculos afirman que superan los u$s6.300 millones.

Enrique Dutra, experto en ciberdelitos, fue categórico con iProUP sobre el punto en su análisis del incidente. Sobre la estimación más alta, la de u$s5.800 millones en activos bajo seguimiento, señaló que "ese valor no constituye una cifra de robo verificada". Y agregó una precisión: "al momento del análisis, no se había establecido públicamente el vector de intrusión ni confirmado el monto de una eventual pérdida", aunque se sospecha de la laptop de un ingeniero de Binance.

El especialista detalló que hubo transferencias sospechosas desde billeteras vinculadas con Binance hacia nuevas direcciones en Ethereum, se citaron movimientos por más de u$s2.000 millones y hasta u$s6.300 millones en direcciones bajo observación, y se reportó congelamiento de stablecoins por parte de los emisores, aunque sobre este último punto advirtió que "el monto y la relación exacta con el incidente requieren corroboración independiente".

Spreek, el investigador de blockchain que dio la alarma inicial al detectar que los activos se habían movido a una dirección nueva mediante una llamada a un contrato, escribió, primero, que "no está confirmado, pero posiblemente se trate de un hackeo masivo a Binance" y más tarde planteó que podía tratarse de mantenimiento de rutina de billeteras.

Qué dijo Binance y qué prometió

En su primer mensaje, la plataforma informó que está "trabajando sin descanso para resolver este problema" y asumió una obligación explícita. "Binance cubrirá todas las pérdidas", señaló.

Binance congeló fondos tras movimientos sospechosos y prometió cubrir las pérdidas

Sobre la operación, explicó que "como medida de precaución, todos los depósitos y retiros están temporalmente suspendidos" mientras el equipo realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las fuerzas del orden. Y adelantó que va a publicar "un informe completo post-mortem una vez que la investigación esté finalizada", pidiendo a los usuarios confiar solo en los canales oficiales.

La compañía también enmarcó la respuesta como colectiva. "Este es un esfuerzo a nivel de toda la industria, y estamos agradecidos con los socios de todo el ecosistema que han actuado rápidamente para ayudar a congelar los activos afectados", indicó, y cerró con la frase que repitió en cada actualización. "Los fondos de los usuarios están seguros".

Entre ellas, se destaca el rol de Tether y Circle suman en conjunto alrededor de u$s2.367 millones. Si el total verificado congelado es de u$s2.540 millones, hay unos u$s173 millones bloqueados por actores que todavía no se identificaron públicamente.

El congelamiento fue más rápido que el robo

Si hay un dato que define este episodio, no es el monto sustraído sino la velocidad con la que el dinero quedó inmovilizado.

Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, anunció a las 17:18 del jueves que la compañía había congelado más de u$s800 millones en USDC en coordinación con las autoridades, y que iba a seguir apoyando la investigación. Siete minutos más tarde, Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, informó el bloqueo de más de u$s1.567 millones en USDT vinculados al posible exploit. "Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad", escribió.

En cuestión de minutos, dos empresas privadas inmovilizaron miles de millones de dólares pertenecientes a direcciones que ni siquiera habían sido identificadas judicialmente. Funcionó, y probablemente evitó una pérdida mucho mayor. Pero lo que hace posible ese bloqueo es precisamente lo que sus críticos le objetan al modelo.

Una stablecoin emitida por una compañía centralizada tiene un botón de apagado. El emisor puede congelar cualquier saldo, de cualquier dirección, cuando lo decida. En este caso se usó para frenar a un atacante. La capacidad técnica, sin embargo, no distingue el motivo.

Cómo quedaron las principales criptomonedas

El impacto en los precios fue inmediato y desparejo, y los números que siguen corresponden a distintos momentos de una jornada extremadamente volátil, por lo que conviene tomarlos como referencia y no como cierre.

Bitcoin perforó los u$s78.000 y llegó a cotizar en torno a u$s77.090, con una caída cercana al 4,85%, después de haber operado durante el día en el rango de los u$s78.800 y u$s79.957. Ethereum retrocedió hasta la zona de u$s2.209, con una baja de alrededor del 6,05%.

Solana cayó a u$s93,72, un 7,91% abajo, perdiendo la referencia de los u$s100. XRP bajó a u$s1,22, con un retroceso del 7,92%. BNB, el token del propio exchange, cedió alrededor del 6,7% hasta la zona de u$s685. Y AAVE perdió cerca del 8% hasta u$s116,89.

El índice CD20, que agrupa a las veinte criptomonedas más grandes, retrocedió un 7,05% hasta u$s2.079,26.

Donde el daño fue más concreto es en el mercado de derivados. Según datos de CoinGlass, en una sola hora se liquidaron u$s629 millones, de los cuales u$s607 millones correspondieron a posiciones compradoras y apenas u$s21,7 millones a vendedoras. El reparto por activo fue de u$s190 millones en Bitcoin, u$s157 millones en Ethereum y u$s46,8 millones en Solana. En las 24 horas, el total llegó a u$s953 millones, y la liquidación individual más grande fue de u$s11,08 millones en el par BTCUSDT, en Binance.

Dicho de otro modo, el 96% del dinero liquidado en esa hora pertenecía a alguien que apostaba a la suba. No fue una venta de convicción, fue una cadena de cierres forzados.

Por qué HYPE y TRX subieron mientras caía el mercado cripto

Hay un detalle en la tabla de cotizaciones de esa noche que vale más que cualquier análisis técnico y que ninguna cobertura está señalando.

Mientras Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y BNB caían entre 4% y 8%, HYPE subió 12,57% hasta u$s90,13 y TRX avanzó 7,69%. Fueron los dos únicos tokens grandes en verde en la peor jornada del mercado.

El caso de HYPE tiene una explicación de fondo que conecta las dos noticias de la semana. El token venía de saltar 17% el 29 de octubre por la mañana, después de que Intercontinental Exchange, dueña de la Bolsa de Nueva York, firmara un acuerdo definitivo para llevar a Estados Unidos los futuros perpetuos construidos sobre la infraestructura de Hyperliquid. Y Hyperliquid es un exchange descentralizado, es decir una plataforma que no custodia los fondos de sus usuarios.

Esa es la diferencia que el mercado repreció en una noche. En un exchange centralizado, el usuario entrega sus activos a la custodia de una empresa y confía en su seguridad. En uno descentralizado, los fondos permanecen en la billetera del usuario. Cuando el riesgo de custodia se materializa, el capital rota hacia donde ese riesgo no existe.

Qué dijeron los referentes de la industria

Las reacciones se repartieron entre la alarma y la contención.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance, fue el primero de peso en calificar el evento. Escribió que "sí parece un hackeo a Binance", aclaró que ya no gestiona la plataforma y expresó, en su condición de accionista, su expectativa de que los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos. Zhao reconoció además que la pérdida podría ser algo mayor que la cifra que mencionó, sin dar un número.

Ido Ben-Natan, cofundador y director ejecutivo de la firma de seguridad Blockaid, aportó la valoración más fuerte en declaraciones a CoinDesk, al calificar el episodio como el mayor hackeo de la historia del sector cripto.

En la vereda de la contención, Evgeny Gaevoy, director ejecutivo del creador de mercado Wintermute, sostuvo que Binance tiene capacidad para absorber entre tres y cuatro veces la pérdida actual y seguir operando en buena medida intacta.

Los números de balance acompañan esa lectura, con una salvedad. Según datos de DefiLlama, Binance mantenía activos en plataforma por alrededor de u$s144.000 millones antes del incidente, por lo que la cifra en discusión representaría cerca del 4% de esas reservas. El exchange cuenta además con el llamado fondo SAFU, creado en 2018, con aproximadamente u$s1.000 millones en bitcoin. La compañía no confirmó si va a utilizarlo.

Y acá está el punto que conviene no perder de vista. La promesa de cubrir todas las pérdidas se sostiene en el balance de una empresa privada y en un fondo de u$s1.000 millones frente a un evento estimado en varios miles de millones. No hay garantía estatal detrás, ni seguro de depósitos, ni un prestamista de última instancia. En la banca tradicional existen las tres cosas. Acá la garantía es la solvencia del custodio y su voluntad de honrarla.

Lo que todavía no se sabe y define el tamaño real del problema

El análisis de Enrique Dutra enumera con precisión los puntos que siguen abiertos, y son los que determinan si esto fue un incidente grave o un evento sistémico.

Al cierre de esta edición, no está confirmado si hubo compromiso de claves privadas o mecanismos de firma, ni explotación de contratos inteligentes o fallas de infraestructura. Tampoco el monto definitivo sustraído ni el alcance real sobre los fondos de clientes.

Sobre la secuencia técnica, el especialista reconstruyó cuatro pasos a partir de lo reportado:

El origen en billeteras operativas asociadas con Binance

Las transferencias on-chain de ETH y stablecoins entre direcciones

El destino en direcciones receptoras señaladas como sospechosas

La respuesta de seguimiento en blockchain y congelamiento de tokens

Hubo también una mención a una posible relación de ciertas operaciones con Tornado Cash, el servicio de mezcla de transacciones que, según reportó Spreek, habría financiado la llamada al contrato que originó el movimiento. Dutra puso un límite claro a esa inferencia. "Su uso o vinculación no prueba por sí mismo un mecanismo de intrusión ni la identidad del responsable", señaló.

Su recomendación sobre cómo debería avanzar la investigación es específica. Priorizar la identificación de las direcciones y los hashes de transacción, el control de claves y autorizaciones de firma, la revisión de eventos de custodia y la reconciliación entre movimientos legítimos y no autorizados. Sin esos elementos, advirtió, atribuir un vector de ataque sería especulativo.

Dos datos laterales completan el cuadro de la jornada. Una cuenta de X identificada como MonetSupply reportó que se tomaron prestados al menos 20.000 WETH, unos u$s44 millones, en el protocolo Aave, usando USDT presuntamente sustraído como garantía. Y el mismo día, Polymarket informó una brecha a través de un proveedor externo, con pérdidas de usuarios por menos de u$s3 millones, un episodio independiente del de Binance.

Para el usuario que tiene fondos en la plataforma, la situación práctica al cierre de esta nota es que no puede retirar ni depositar, que la compañía afirma que su dinero está seguro y que se comprometió a cubrir cualquier pérdida. La verificación de esas tres afirmaciones va a llegar con el informe post mortem que Binance prometió publicar. Hasta entonces, lo único confirmado es la suspensión.