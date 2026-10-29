La exchange más importante del mundo investigaba en la madrugada del viernes una brecha de seguridad que podría ascender a los u$s5.000 millones

El suceso desplomó Bitcoin 3,5% y reabrió el debate sobre la custodia de fondos en exchanges, esperando el informe de Binance.

Binance suspendió depósitos y retiros por un incidente de seguridad bajo investigación, con estimaciones de más de u$s5.000 millones.

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, suspendió de forma temporal los depósitos y retiros mientras investiga un posible incidente de seguridad que se calcula en más de u$s6.300 millones, aunque la empresa investiga qué ocurrió con u$s3.000 millones.

El episodio, que de confirmarse las estimaciones que circulan superaría al hackeo a Bybit por casi u$s1.500 millones, disparó la alarma en todo el mercado. Así, Bitcoin se desplomó 3,5% hasta los u$s78.505 y las principales criptomonedas profundizaron sus pérdidas. Mientras la compañía asegura que los fondos de los usuarios están a salvo, crecen las dudas sobre qué ocurrió realmente.

¿Hubo un hackeo en Binance? Lo que se sabe hasta ahora

Binance todavía no detalló el alcance del problema. En sus comunicados habla de un posible incidente de seguridad que sus equipos analizan con urgencia y promete novedades solo por canales oficiales. Pero la señal más fuerte llegó desde el ecosistema: Tether y Circle, los dos mayores emisores de stablecoins, congelaron más de u$s2.360 millones en tokens vinculados al supuesto ataque.

La alerta inicial la dio el investigador de blockchain Spreek, quien advirtió que activos de una billetera de Ethereum vinculada a Binance fueron transferidos a una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato, supuestamente financiada con Tornado Cash. Luego, las billeteras involucradas empezaron a vender USDT en exchanges descentralizados.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance que ya no gestiona el exchange, afirmó que la actividad parecía un hackeo y dijo esperar que los fondos de los usuarios estuvieran totalmente cubiertos. Jeremy Allaire, CEO de Circle, confirmó el congelamiento de más de u$s800 millones en USDC en coordinación con las autoridades, y Paolo Ardoino, CEO de Tether, sumó más de u$s1.567 millones en USDT.

No es un dato menor: Tether y Circle concentran cerca de 85% del mercado de stablecoins, lo que explica su capacidad de respuesta ante incidentes como este.

¿Qué pasa con los fondos de los usuarios de Binance?

El mensaje central de la compañía es que los fondos de los usuarios están a salvo. Un portavoz aseguró a Cointelegraph que no se confirmó ningún impacto sobre los activos de los clientes y repitió la postura ante Investing.com. Además, Binance afirmó que cubrirá todas las pérdidas. Para quienes se preguntan dónde conviene guardar las criptomonedas, el episodio reabre el debate sobre custodia.

Hay, sin embargo, una diferencia entre lo congelado y lo que se estima que salió del exchange. La Nación informó que Binance investiga un posible hackeo tras la salida de miles de millones de dólares, y Coinglass, agregador de datos blockchain, estimó que fueron sustraídos unos u$s5.300 millones en criptomonedas: u$s1.660 millones en USDT, 17.985 bitcoins (cerca de u$s1.450 millones) y u$s767 millones en USDC, además de ether y otras altcoins. Son estimaciones de terceros que Binance no confirmó. Según esa fuente, los saldos de BNB quedaron intactos.

La compañía también prometió un informe posterior completo cuando concluya la investigación, y advirtió a los usuarios que desconfíen de enlaces, mensajes o pedidos de datos de cuentas que no provengan de canales oficiales. Habló además de un esfuerzo de toda la industria para congelar los activos afectados.

Bitcoin se desploma: cómo reaccionó el mercado a la crisis en Binance

El golpe llegó en un momento delicado. Bitcoin ya venía golpeado tras perforar los u$s80.000 y provocar liquidaciones millonarias, y la noticia sumó presión vendedora: cayó 3,6% hasta u$s76.900 y encaminaba una baja de 6,1% en octubre.

Bitcoin: u$s76.975,51 (-3,66%)

Ethereum: u$s2.210,38 (-4,20%)

BNB: u$s708,57 (-5,06%)

Ripple: u$s1,21 (-6,28%)

Solana: u$s94,55 (-5,12%)

Cardano: u$s0,19 (-4,71%)

Polkadot: u$s0,91 (-6,33%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,39%)

Lo que resta es seguir tres señales: si Binance reanuda los retiros, si precisa el alcance real del incidente y cuándo publica el informe prometido. Hasta entonces, la compañía pidió confiar solo en sus canales oficiales.