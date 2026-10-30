Los co-CEOs de la plataforma detallaron cómo repondrán los fondos robados, cuándo volverán los retiros y qué pasará con los u$s3.000 M congelados

Binance activó un plan de contingencia en cuatro frentes tras el mayor hackeo de la historia cripto. El ataque comprometió sus hot wallets el 29 de octubre a las 20:05 UTC (17:05 de Argentina) y dejó un impacto de unos u$s6.300 millones en activos tokenizados.

En un comunicado difundido este viernes, los co-CEOs de la compañía prometieron que el Hackeo a Binance: el plan para cubrir u$s6.300 millones y reabrir los retiros. El anuncio llega después de una caída del bitcoin y una ola de liquidaciones que sacudió al mercado.

¿Qué pasó en Binance y por qué es el mayor hackeo de la historia?

Durante las últimas 24 horas, los equipos de la plataforma contuvieron la infraestructura comprometida, revocaron las autorizaciones afectadas e implementaron controles adicionales para frenar más actividad no autorizada. La magnitud es inédita: el impacto estimado equivale a más de cuatro veces el de Bybit, es decir, el robo de u$s1.500 millones a Bybit que hasta ahora era el récord.

Sobre el origen, la primera hipótesis apuntó a la notebook de un empleado como posible puerta de entrada. Sin embargo, Binance reconoció que la investigación posterior descubrió puntos adicionales de vulneración. Por ahora, la compañía no encontró evidencia de que las claves privadas de las wallets hayan sido filtradas. Los hallazgos técnicos llegarían en unas 48 horas, una vez verificados y siempre que su difusión no comprometa la investigación.

¿Cómo cubrirá Binance las pérdidas de los usuarios?

El primer eje del plan es financiero. La empresa afirmó que cubrirá todo lo sustraído con el fondo SAFU y su tesorería corporativa. Lo resumió así: "Binance absorberá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios".

Ya apartó más de u$s6.340 millones de fondos propios y mantiene u$s5.000 millones en los mismos activos que fueron robados, entre ellos USDC, USDT, BTC, ETH y BNB. Con eso cubrió cerca del 80% del monto afectado, mientras compra el 20% restante en el mercado y a través de canales OTC. Para dimensionar el esfuerzo, antes del incidente el exchange custodiaba cerca de u$s144.000 millones según DefiLlama, por lo que la pérdida equivale a alrededor del 4%.

Según Richard Teng, las criptomonedas pasan de las billeteras frías a la infraestructura operativa solo cuando los usuarios piden retiros, y esa separación permitió que Binance absorbiera el impacto con dinero de la compañía.

¿Se pueden recuperar los u$s3.000 millones congelados?

Binance informó que unos u$s3.000 millones fueron congelados on-chain, casi la mitad del impacto total. Para rastrear el resto trabaja con fuerzas del orden, firmas de inteligencia blockchain, emisores de activos y otros exchanges, y prometió agotar todas las vías para identificar a los responsables.

Los emisores de stablecoins fueron clave: Tether y Circle anunciaron el congelamiento de más de u$s2.360 millones en tokens vinculados al ataque, según Cointelegraph. El mecanismo no es nuevo, ya que Tether ya había congelado cuentas de USDT por decisión propia en otras ocasiones.

El antecedente invita a la cautela. Cuando el FBI identificó a los autores del robo a Bybit, apenas se había congelado cerca del 3% de lo sustraído. Binance, en cambio, ya inmovilizó una porción mucho mayor, aunque aclaró que los esfuerzos de recuperación continuarán.

¿Cuándo vuelven los retiros en Binance?

La plataforma suspendió temporalmente los retiros mientras realiza revisiones de seguridad adicionales y valida la integridad de los sistemas afectados. Los depósitos y los demás servicios no afectados siguen operativos. El equipo técnico apunta a comenzar a reanudar los retiros en aproximadamente 34 horas, con un enfoque por fases y sujeto a que terminen las verificaciones. Teng había anticipado que el objetivo era reanudar el servicio antes del domingo.

Prueba de Reservas y post mortem: cómo buscará recuperar la confianza

El segundo pilar es la transparencia. Binance ejecutará una instantánea inicial de Proof of Reserves en 12 horas y tendrá el resultado listo para el lunes 2 de noviembre. El informe mostrará las tenencias de la plataforma y el respaldo de los balances de los usuarios, que podrán verificar sus saldos por sí mismos. Es una herramienta que el exchange ya había impulsado con la fase de transparencia basada en árboles de Merkle.

Los dos ejes restantes son recuperar los fondos congelados y publicar un informe post mortem con lo ocurrido, las lecciones aprendidas y las salvaguardas adicionales. Para recibir novedades verificadas, la empresa pidió seguir únicamente sus canales oficiales o el soporte al cliente oficial.

Cómo reaccionó el mercado y qué dicen los expertos

El bitcoin cayó por debajo de u$s77.000, su nivel más bajo desde septiembre, y Paolo Ardoino, CEO de Tether, informó el congelamiento de más de u$s1.500 millones en stablecoins. Para Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, el caso golpea la confianza en la custodia centralizada y podría acelerar la adopción de la autocustodia, aunque también mostró que la intervención de los emisores ayuda a limitar pérdidas.

Para quienes operan desde Argentina, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de contraparte: aunque Binance asegura que los fondos están cubiertos, mantener activos en un exchange implica depender de su capacidad de respuesta ante un incidente.

La hoja de ruta de Binance tiene hitos concretos: la instantánea de Proof of Reserves en 12 horas, el reinicio escalonado de retiros en unas 34, los hallazgos técnicos en 48 y el informe de reservas el lunes. Su cumplimiento será la vara con la que el mercado medirá si el plan de contingencia alcanza para recuperar la confianza.