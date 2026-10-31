El hackeo a Binance generó preocupación en el mercado cripto, pero especialistas resaltaron que Bitcoin soportó el impacto sin una liquidación masiva

Expertos indican que la resistencia de Bitcoin ante un incidente tan grave en Binance podría señalar el mínimo del ciclo para 2026.

Binance congeló u$s3.000 millones de los u$s6.300M robados y cubrirá las pérdidas restantes con SAFU y fondos propios.

Bitcoin cayó 5% y bajo u$s78.000, pero mostró resistencia ante un incidente de seguridad en Binance, evitando un desplome mayor.

Bitcoin perdió un 5% en las últimas 24 horas y cayó por debajo de u$s78.000, pero mostró resistencia frente al incidente de seguridad reportado en Binance y evitó un desplome mayor pese a la magnitud del episodio.

Distintos analistas destacaron la fortaleza de la criptomoneda frente al episodio y señalaron que la reacción del mercado fue moderada en comparación con otras crisis del ecosistema.

Las pérdidas vinculadas al episodio se estiman en u$s6.300 millones, pero los datos de reservas y la respuesta del exchange dibujan un escenario menos uniforme entre los operadores del mercado cripto internacional durante la jornada.

¿Por qué retrocedió Bitcoin y qué anticipan los analistas?

La caída mostró que el temor no se convirtió, al menos por ahora, en una salida masiva de Bitcoin: varios analistas también destacaron la resistencia del precio frente a un golpe de semejante magnitud financiera.

Michaël van de Poppe calificó el episodio como técnicamente más grave que crisis anteriores y remarcó que BTC retrocedió poco en términos porcentuales; además, sostuvo que superó los u$s78.000 durante buena parte de la jornada.

Willy Woo consideró que Bitcoin cotiza barato en términos locales y dijo que grandes operadores aprovechan la baja para acumular BTC, mientras traders profesionales ajustan sus cuentas de margen en medio de la volatilidad actual.

Ash Crypto comparó el ataque con el colapso de FTX, que marcó el piso del mercado bajista de 2022, y planteó que el incidente podría señalar el mínimo del ciclo de Bitcoin durante todo 2026.

¿Cuánto Bitcoin salió de Binance y qué pasó con sus reservas?

Los retiros permiten medir la reacción inicial: durante el ataque salieron 18.279 BTC de Binance, aunque las reservas totales del exchange apenas retrocedieron un 3,1%, según las cifras recopiladas por CryptoQuant en sus registros on-chain.

Darkfost, analista de CryptoQuant, firma especializada en datos on-chain, indicó que Binance aún conservaba más de 682.000 BTC luego de los retiros, de acuerdo con el balance publicado por la firma tras el incidente reportado.

El especialista describió como moderado el efecto sobre la liquidez de la plataforma, aunque advirtió que los retiros siguen bloqueados y todavía no puede anticiparse la reacción eventual de los clientes cuando finalmente se reanuden.

Por eso, la reapertura será una señal decisiva, ya que el volumen de solicitudes y las salidas posteriores permitirán evaluar si la estabilidad de las reservas se traduce en confianza entre los usuarios de Binance.

¿Qué hizo Binance para recuperar los fondos robados?

En paralelo, Binance afirmó que coordinó con otras compañías del sector el congelamiento de cerca de u$s3.000 millones asociados al robo, mientras los fondos se desplazaban por distintas redes blockchain y plataformas de intercambio internacional.

Del total inmovilizado, más de u$s1.500 millones correspondieron a USDT y otros u$s800 millones a USDC, dos de las principales stablecoins utilizadas en el mercado global, según informó la plataforma.

El exchange aseguró que cubrirá las pérdidas restantes con recursos corporativos propios y con el Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, diseñado específicamente para proteger a sus clientes afectados por el robo.

Binance prometió completar la reestructuración de seguridad y rehabilitar los retiros durante las próximas 45 horas, un plazo clave que ahora funciona como prueba concreta de su respuesta ante los usuarios afectados por el incidente.

Por ahora, la cotización de Bitcoin no refleja una liquidación masiva; sin embargo, los operadores seguirán atentos a la reapertura de retiros y a los soportes técnicos y psicológicos clave de Bitcoin durante las próximas sesiones bursátiles.

Cuáles y cuántas criptomonedas robaron en Binance

Reportes técnicos publicados por las firmas de inteligencia TRM Labs y Elliptic determinaron que la intrusión contra la infraestructura de Binance se concentró de manera quirúrgica en nueve criptomonedas principales, totalizando un desvío multimillonario encabezado por Ethereum y Bitcoin.

El activo que registró el volumen económico más alto fue ether (ETH), la moneda nativa de la red Ethereum. Según el cruce de transferencias on-chain, los atacantes forzaron la salida de 200.630 ETH, una partida que TRM Labs tasó en aproximadamente u$s3.790 millones y que Elliptic elevó hasta los u$s3.800 millones al computar tokens derivados de su ecosistema.

En paralelo, la segunda posición con mayor sangría patrimonial correspondió a Bitcoin (BTC). Los peritajes de ambas consultoras especializadas coincidieron en la sustracción exacta de 18.270 BTC desde las reservas operativas del exchange, lo que representó una pérdida calculada en u$s1.470 millones por TRM Labs y en u$s1.480 millones de acuerdo con las mediciones de Elliptic al momento del ataque.

El resto del botín se distribuyó entre activos vinculados a la paridad con el dólar, redes de contratos inteligentes y protocolos de finanzas descentralizadas:

Stablecoins (USD): El segmento acumuló retiros por más de u$s3.300 millones . De la divisa Tether (USDT) se drenaron 2.487 millones de unidades (1.875 millones a través de Ethereum y 612,7 millones por la red Tron). La sustracción se completó con 823 millones de USDC (Circle) y 88,5 millones de RLUSD (Ripple)

XRP: La moneda emitida por Ripple registró desvíos de entre 233 millones y 233,46 millones de unidades, por una valuación de mercado de u$s296 millones

Solana (SOL): La red sufrió la extracción de 970.500 tokens , equivalentes a unos u$s96 millones

Arbitrum (ARB): Los atacantes transfirieron 74,6 millones de unidades fuera de los balances del custodio

Tron (TRX): El recuento forense detectó la sustracción de 46,4 millones de unidades

A pesar de la magnitud de las transferencias, los emisores centralizados lograron bloquear de inmediato más de u$s2.360 millones en stablecoins tras emitir órdenes de congelamiento preventivo sobre las direcciones receptoras.