La reacción del inversor argentino al mayor hackeo de la historia del sector fue no hacer nada. Las dos plataformas locales con mayor base de usuarios coincidieron en lo mismo al ser consultadas por iProUP. Lemon no registró retiros vinculados al incidente ni movimientos atípicos, y Bitso no detectó actividad anormal entre sus usuarios mientras el ataque ocurría.

Es un dato contraintuitivo para un episodio que se estima en u$s6.300 millones y que obligó a Binance a suspender los retiros, y admite al menos dos lecturas muy distintas.

La calma puede ser madurez o falta de alternativas

El usuario argentino entendió que el problema era de una plataforma que manejó correctamente la crisis e informó rápidamente la solución. Por lo tanto, el ahorrista local no movió sus saldos de otras exchanges o billeteras. Es exactamente el comportamiento de un inversor informado y lo contrario de lo que ocurrió en episodios anteriores: esta vez no hubo corrida.

"No registramos retiros de fondos por este incidente ni movimientos fuera de lo habitual. Tampoco notamos un aumento significativo de consultas o conversaciones sobre el tema", señalaron desde Lemon.

Julián Colombo, director de Bitso, explicó que ante los primeros reportes revisaron "sus sistemas y no identificamos afectaciones. Mientras ocurría el ataque a Binance, no detectamos movimientos anormales", sostuvo.

"En lo que respecta a la seguridad, ningún exchange debería verlo como un problema ajeno. Es un llamado a revisar controles, accesos internos y protocolos de respuesta", señaló, y reclamó reforzar la colaboración entre plataformas, autoridades y socios de análisis blockchain.

El hackeo a Binance expuso el peso de las stablecoins en los ahorros argentinos

La lectura incómoda es que buena parte del ahorrista local no tiene demasiado adónde ir. Según el análisis de a16z Crypto publicado el 30 de agosto de 2026 con datos de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins, la proporción más alta entre las monedas fiat relevantes de ese relevamiento.

Ese dato cambia el significado de la quietud. Quien tiene su ahorro en USDT o USDC no está invertido en criptomonedas en sentido estricto, está dolarizado. Y moverse implica una de dos cosas: pasarse a pesos, que es precisamente lo que quiso evitar, o pasarse a un activo volátil que no cumple la función que buscaba. Cuando la alternativa a quedarse quieto es peor que el riesgo de quedarse quieto, quedarse quieto no es necesariamente una decisión de confianza.

Hay además una paradoja que este episodio expuso con claridad. Lo que salvó parte del dinero robado fue justamente la capacidad de los emisores de stablecoins para congelar saldos. Alrededor de u$s3.000 millones quedaron inmovilizados con socios de la industria.

Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, explicó a iProUP que los activos inmovilizados "son principalmente criptomonedas como el USDT, USDC, que son estables uno a uno con el dólar y como dependen de empresas que son las que los emiten, pueden congelar la cadena y hacer justamente que los atacantes no se las puedan llevar".

El mismo botón que detuvo al atacante existe para cualquier dirección. Esta vez funcionó a favor del sistema. Conviene saber que el mecanismo está ahí también cuando no funcione a favor del usuario.

El que sí rotó fue el capital institucional

Mientras el minorista argentino no se movía, el dinero global hizo exactamente lo contrario, y el movimiento quedó registrado en dos cotizaciones.

BNB, el token del propio exchange afectado, cayó alrededor del 6% en la semana, desde unos u$s747 hasta u$s699 el 30 de octubre de 2026. Ese precio lo deja cerca de 48% por debajo de su máximo histórico de u$s1.300, alcanzado en octubre de 2025.

En la dirección opuesta, HYPE, el token de Hyperliquid, subió alrededor del 17% en la semana, de u$s78 a u$s92, un movimiento que las coberturas especializadas atribuyen al desplazamiento de capital hacia plataformas descentralizadas, además del impulso propio que recibió el 29 de octubre cuando Intercontinental Exchange, dueña de la Bolsa de Nueva York, firmó un acuerdo para llevar los futuros perpetuos construidos sobre esa red a Estados Unidos.

La diferencia entre las dos plataformas es la que explica la rotación Un exchange centralizado custodia los fondos de sus usuarios, uno descentralizado no los custodia, los activos permanecen en la billetera de cada persona. Cuando el riesgo de custodia se materializa, el capital se mueve hacia donde ese riesgo no existe.

Entretanto, los precios del 30 de octubre (al momento de esta redacción) muestran una caída generalizada que conviene leer con la hora a la vista, porque la jornada fue muy volátil.

Bitcoin operaba entre u$s76.400 y u$s77.400, con una baja que según el momento de la medición fue de entre 3% y 5,3%, después de haber tocado brevemente la zona de los u$s76.000. Ethereum cotizaba alrededor de u$s2.230, con un retroceso cercano al 4,4%, algo más que Bitcoin.

BNB se ubicaba en torno a u$s696,64, con una caída de alrededor del 6,37%. Solana retrocedía a u$s94,31, un 5,45% abajo, sin recuperar la referencia de los u$s100. XRP cotizaba a u$s1,24, con una baja del 3%. HYPE cedía 3,98% hasta u$s90,17 en la jornada, pese a su suba semanal. Y TRX era el único en verde, con un avance del 0,20% hasta u$s0,33.

El índice CD20, que agrupa a las veinte criptomonedas más grandes, perdía 5,03% hasta u$s2.093,21.

El daño más concreto volvió a estar en el apalancamiento. Las liquidaciones del mercado alcanzaron alrededor de u$s1.500 millones, con u$s468 millones en Bitcoin y u$s358 millones en Ethereum, y con las posiciones compradoras absorbiendo la mayor parte de las pérdidas. Un caso extremo fue el token FUN, que se desplomó cerca del 90% en las primeras horas del 30 de octubre.

No falló la blockchain, falló una computadora

Este es el punto que más conviene que entienda el lector, y las tres fuentes locales consultadas coinciden en subrayarlo.

Lemon fue explícita al despejar la confusión más común. "Es importante aclarar que no fue una falla de la tecnología blockchain ni una filtración de claves privadas", señaló la compañía, y precisó que "el problema estuvo en los sistemas y procesos internos de la plataforma".

Zatloukal aportó el detalle del vector según la información disponible: el ataque "vendría por haber comprometido una notebook de un ingeniero de alto nivel de la empresa, que por medio de eso pudo entrar a los servidores y a partir de ahí hacer estas transacciones". Y marcó la velocidad, que es el dato más impactante de todo el episodio: "En menos de 20 minutos haber sacado estos 6.300 millones de dólares".

Binance confirmó inicialmente que una notebook comprometida de un ingeniero de DevOps permitió a los atacantes enviar solicitudes de retiro no autorizadas a través de los sistemas internos, y luego reportó puntos de explotación adicionales sin dar detalles. La compañía sostiene que no encontró evidencia de robo de claves privadas de ninguna billetera.

Las firmas de análisis Chainalysis y TRM Labs vincularon el exploit con alta confianza a un grupo de hackers norcoreano, por la sofisticación y la velocidad del ataque. Chainalysis reportó además técnicas de lavado que nunca había visto, con miles de transacciones en poco tiempo y circulación repetida entre billeteras.

Zatloukal agregó un factor que explica por qué estos episodios se están acelerando, y es incómodo. Sobre la frase que circuló en redes de que si hackearon a Binance pueden hackear cualquier cosa, respondió "sí, tal cual", y lo atribuyó al avance de la inteligencia artificial. "No porque la IA ataque, sino porque es una herramienta que tienen los atacantes para poder hacer ataques mucho más rápidos, buscar vulnerabilidades en software que antes no pensaba que existían y simplemente se encuentra estas vulnerabilidades y empieza a atacar", explicó, y advirtió que el fenómeno alcanza a muchas empresas e incluso a internet en general.

Qué puso Binance sobre la mesa y qué falta

La respuesta de la compañía es la más grande que se registró en la historia del sector.

Binance reservó más de u$s6.340 millones de fondos corporativos para restituir los saldos de clientes frente a un robo estimado en u$s6.300 millones. Alrededor de u$s5.000 millones ya los mantenía en los mismos activos tokenizados afectados, y está comprando el resto en mercados públicos y extrabursátiles para que las reservas coincidan con las pérdidas de los usuarios. La compañía insiste en que se trata de dinero corporativo y no de fondos de clientes, y cita además su fondo SAFU, que mantiene alrededor de u$s1.000 millones en bitcoin, como respaldo adicional.

Un vocero de la empresa aclaró que "estas cifras no incluyen activos congelados o protegidos", es decir que los u$s3.000 millones inmovilizados son adicionales a las reservas comprometidas, y anticipó que los fondos de usuarios se verificarán públicamente a través de su Proof of Reserves. "Superaremos esta tormenta", sostuvo.

Operativamente, los retiros siguen pausados y los depósitos permanecen abiertos. La compañía había estimado un plazo de entre 45 y 48 horas y apunta a reanudarlos el domingo.

Lemon resumió la secuencia de medidas en tres pasos: el freno temporal de los retiros, el trabajo con otras empresas del sector y con autoridades para rastrear el dinero, y el compromiso de cubrir las pérdidas con fondos propios y con el fondo SAFU.

Desde la competencia llegó un pedido concreto. Star Xu, fundador de OKX, reclamó que los exchanges trabajen juntos en estándares de seguridad y sistemas de respuesta compartidos, incluidas demoras obligatorias para retiros grandes hacia direcciones desconocidas, y sostuvo que nadie "debería poder eludir estas restricciones de seguridad fundamentales".

Para dimensionar la escala del evento alcanza un número. Según DefiLlama, en lo que va de 2026 se contabilizaron 322 incidentes confirmados en el sector, con pérdidas superiores a u$s8.700 millones. Un solo ataque explica alrededor del 72% de todo lo robado en el año.

El balance práctico para el inversor local es el que dejó Colombo con una frase que vale como conclusión. "La seguridad no es un proyecto con fecha de cierre, sino una obligación permanente". Y la lección específica de este episodio es que el eslabón que falló no fue el más sofisticado del sistema. Fue una computadora.