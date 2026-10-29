La plataforma blockchain más importante del mundo asegura que está analizando datos sobre la plataforma ante las versiones sobre un robo millonario

Binance salió a responder los rumores que sacudieron al mercado cripto este jueves. El principal exchange de criptomonedas aseguró que los fondos de los usuarios están completamente seguros, mientras sus equipos de seguridad investigan reportes de un potencial incidente.

La preocupación surgió tras transferencias sospechosas desde una billetera de Ethereum vinculada a la plataforma y escaló cuando los dos mayores emisores de stablecoins congelaron cientos de millones de dólares.

¿Qué dijo Binance sobre el supuesto hackeo?

En su cuenta de X, la compañía indicó que sus equipos son conscientes de los reportes de un posible problema de seguridad y que lo están investigando activamente. Según explicó, sus áreas de seguridad revisan "con urgencia" toda la información relevante y compartirán novedades a través de los canales oficiales apenas tengan datos verificados.

El exchange también pidió cautela a los usuarios: recomendó no confiar en enlaces, mensajes ni pedidos de datos de cuenta provenientes de fuentes no oficiales, ya que este tipo de episodios suele ser aprovechado por estafadores.

En un mensaje posterior, Binance informó que su equipo realiza controles de seguridad y que los retiros se reanudarán apenas el problema esté totalmente resuelto. Y reiteró: "los fondos de los usuarios siguen a salvo".

Las alarmas se encendieron por una publicación en X del investigador blockchain Spreek, que al los activos de una billetera de Ethereum asociada a Binance fueron transferidos a una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato, que supuestamente fue financiada a través de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas usado para ocultar el rastro de las transacciones.

"El total congelado es de $2.540 millones. La cifra puede seguir subiendo a medida que nuestros equipos trabajan con las fuerzas de seguridad, emisores, firmas de inteligencia blockchain y y socios de la industria para trazar y congelar activos adicionales", remarcó la firma.

¿Qué pasó con la billetera de Ethereum vinculada a Binance?

Más tarde, el mismo investigador advirtió que las billeteras conectadas con esos movimientos comenzaron a vender Tether (USDT) en exchanges descentralizados, un patrón que suele asociarse con intentos de convertir y dispersar fondos obtenidos de forma ilícita.

Tether y Circle habían congelado unos u$s971 millones y u$s823 millones, respectivamente, es decir, cerca de u$s1.800 millones en total.

Horas después, ambas compañías confirmaron cifras mayores en X. Jeremy Allaire, CEO de Circle, informó a las 17:18 (hora del Este) que la empresa congeló más de u$s800 millones en USDC en coordinación con las autoridades y que seguirá apoyando la investigación. Siete minutos más tarde, Paolo Ardoino, CEO de Tether, anunció el congelamiento de más de u$s1.567 millones en USDT vinculados al posible exploit. En conjunto, los bloqueos superan los u$s2.360 millones.

"Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad", escribió Ardoino.

Tras reportes de movimientos sospechosos en una billetera de Ethereum vinculada al exchange, Binance aseguró que los fondos de los clientes están a salvo. Mientras tanto, Tether y Circle congelaron más de u$s2.360 millones en stablecoins.

¿Están seguros los fondos de los usuarios de Binance?

Hasta el momento, la respuesta oficial es que sí. Binance sostiene que los fondos de sus clientes están a salvo y no confirmó que el incidente los haya afectado.

Sin embargo, conviene tomar el dato con prudencia. La investigación sigue en curso, no hay un informe final verificado y los retiros continúan frenados hasta que se completen los controles. Además, en ningún comunicado se detalló el origen exacto de los movimientos ni cuánto dinero salió finalmente de la billetera vinculada.

Para los usuarios, la clave es seguir las novedades únicamente a través de los canales oficiales de la plataforma. Las crisis de este tipo suelen venir acompañadas de campañas de phishing. Algunas recomendaciones básicas:

No hacer clic en enlaces que lleguen por mensaje, mail o redes sociales, aunque parezcan oficiales

que lleguen por mensaje, mail o redes sociales, aunque parezcan oficiales No compartir claves, códigos de verificación ni datos de la cuenta con nadie que diga ser soporte de Binance

con nadie que diga ser soporte de Binance Ingresar siempre de forma manual al sitio o a la aplicación oficial

al sitio o a la aplicación oficial Desconfiar de promesas de "recuperar fondos" o de "migraciones urgentes" de activos

El mercado sigue atento a las actualizaciones de Binance, al avance de la investigación y a la reanudación de los retiros. También habrá que ver si se confirma el origen de los fondos congelados y cuál fue el alcance real del incidente. Por ahora, el exchange mantiene su mensaje central: los fondos de los usuarios están seguros.