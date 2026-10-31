Tras subir del 80% al 90% la cobertura de lo robado, la exchange tomó una nueva instantánea de Proof of Reserves y asegura que reanudará los retiros

La plataforma de criptomonedas combina tesorería propia y fondos de seguro para absorber las pérdidas sin afectar a los usuarios.

Binance avanzó en la reparación del mayor hackeo de la historia cripto. Un vocero de la plataforma informó que el exchange ya cubrió aproximadamente el 90% del monto afectado por el incidente de seguridad, frente al 80% de su última actualización, y que los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100%. El ataque comprometió las billeteras calientes de la compañía el 29 de octubre a las 17:05 de Argentina y dejó un impacto estimado en u$s6.300 millones.

¿Cómo está cubriendo Binance las pérdidas del hackeo?

La plataforma combina tesorería corporativa, uso parcial del fondo SAFU y una parte del fondo de seguro de Futuros para reponer lo sustraído. El vocero fue categórico: "Binance absorberá el impacto financiero de los fondos robados, no los usuarios". La compañía agregó que se asegura de que el saldo restante de ese fondo se mantenga por encima de los niveles que exige la gestión de riesgos.

El esfuerzo es inédito. Según el plan que difundieron los co-CEO, la empresa apartó más de u$s6.340 millones de fondos propios y ya mantenía u$s5.000 millones en los mismos activos que fueron robados, entre ellos USDC, USDT, BTC, ETH y BNB. Para dimensionarlo, antes del incidente el exchange custodiaba cerca de u$s144.000 millones según DefiLlama, por lo que la pérdida equivale a alrededor del 4% de ese total.

Más allá de esos diez activos, Binance sigue comprando los activos afectados restantes, que son tokens con menos liquidez, a través del mercado y de canales OTC (operaciones extrabursátiles), hasta alcanzar el 100% de cobertura en todos los tokens. La compañía sostiene que está enfocada en completar el proceso de recuperación, reforzar sus medidas de seguridad e informar a los usuarios con transparencia en cada paso.

¿Cuándo vuelven los retiros y qué es la Proof of Reserves?

Binance ya tomó y publicó una nueva instantánea de Proof of Reserves, el mecanismo con el que los usuarios pueden verificar por sí mismos que sus saldos están respaldados. La prueba de conocimiento cero (zero-knowledge proof) completa estará disponible cuando termine de generarse. Según el plan de los co-CEOs, el informe de reservas quedaría listo el lunes 2 de noviembre.

Respecto de los retiros, la empresa aseguró que sigue en camino de reanudarlos dentro del plazo informado. El plan difundido el viernes apuntaba a hacerlo en unas 34 horas y con un enfoque por fases, mientras que Richard Teng, director ejecutivo de Binance, había anticipado que el objetivo era volver a operar antes del domingo. Los depósitos y los demás servicios no afectados continúan funcionando.

¿Cómo fue el ataque y quién está detrás?

La primera hipótesis apuntó a la notebook de un ingeniero de DevOps como puerta de entrada, aunque luego Binance reconoció puntos de intrusión adicionales. La compañía afirma que no encontró evidencia de filtración de claves privadas y que los hallazgos técnicos llegarían en unas 48 horas. Chainalysis y TRM Labs vincularon el exploit, con alta confianza, a un grupo de hackers norcoreano.

La magnitud no tiene precedentes: el impacto equivale a más de cuatro veces el robo de u$s1.500 millones a Bybit, que hasta ahora era el récord. Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, remarcó que el atacante sacó los u$s6.300 millones en menos de 20 minutos. En paralelo, unos u$s3.000 millones fueron congelados on-chain y Tether y Circle anunciaron el bloqueo de más de u$s2.360 millones,

La hoja de ruta tiene hitos concretos: la prueba de conocimiento cero completa, la reanudación escalonada de retiros, los hallazgos técnicos del incidente y el informe de reservas del lunes. Star Xu, fundador de OKX, pidió que los exchanges trabajen juntos en estándares de seguridad compartidos, como demoras obligatorias para retiros grandes hacia direcciones desconocidas.