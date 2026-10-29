La nueva meta, publicada en su informe anual, implica un retorno anual compuesto de 34,3% durante la próxima década. Los factores que impulsarán a BTC

Bitcoin capturaría 25% del mercado de reserva de valor e inversores institucionales asignarían hasta 5% de sus carteras.

La gestora, que administra u$s14.000 millones, actualizó su informe justificando la suba por el mayor tamaño de mercados.

Bitwise elevó su proyección de Bitcoin a casi u$s1,6 millones para 2036, anticipando un retorno anual del 34,3%.

Bitwise, la gestora de activos, elevó su proyección de largo plazo para Bitcoin (BTC) y ahora estima que la criptomoneda podría cotizar cerca de u$s1,6 millones en 2036.

La nueva meta, publicada en su informe anual "2027 Bitcoin Long-Term Capital Market Assumptions", implica un retorno anual compuesto de 34,3% durante la próxima década.

Una revisión al alza de Bitwise para el precio de Bitcoin

La gestora de activos cripto, que administra unos u$s14.000 millones, pasó de proyectar u$s1,3 millones para 2035 a fijar un escenario base de u$s1.599.766 por BTC en 2036.

El cálculo parte de un precio de referencia de u$s83.557 al 30 de septiembre de 2026.

La revisión representa un aumento de alrededor de 22% respecto del objetivo anterior y eleva la tasa de crecimiento anual esperada desde 28,3% a 34,3%.

Según Bitwise, el cambio no responde a una modificación de su modelo, sino a una actualización de los datos que miden el tamaño de los mercados donde Bitcoin puede competir.

Bitwise cree que Bitcoin podría quedarse con una cuarta parte del mercado de reserva de valor

La gestora sostuvo que Bitcoin podría convertirse en el activo institucional de mejor desempeño de la próxima década.

Su escenario base supone que la criptomoneda capturará 25% del mercado global de reserva de valor y 1% de los activos gestionados por inversores institucionales hacia 2036.

Para llegar a ese resultado, la firma elevó su estimación del mercado mundial de reserva de valor a u$s110 billones en 2036, frente a los u$s91 billones previstos anteriormente.

También aumentó su proyección del mercado de inversión institucional, de u$s216 billones a u$s 303 billones.

La tesis central combina tres factores: la adopción sostenida por parte de grandes inversores, una oferta nueva limitada y predecible, y la creciente demanda de activos que no puedan emitirse libremente frente al aumento de la deuda pública.

Además, Bitwise estimó que los inversores institucionales podrían asignar entre 1% y 5% de sus carteras a Bitcoin en los próximos años.

En su informe, la gestora proyectó una volatilidad promedio de 27,8% para Bitcoin durante la década y una correlación promedio de 0,43 con las acciones estadounidenses.

También anticipó que las asignaciones institucionales podrían ubicarse entre 1% y 5% de los portafolios.

La proyección de u$s 1,6 millones es el escenario central, no una garantía. En el caso bajista, Bitwise prevé que Bitcoin podría cerrar 2036 en u$s130.686, con una participación de apenas 2,5% en el mercado de reserva de valor y un crecimiento anual de 4,6%.

Cathie Wood también espera un alza superlativa para Bitcoin a futuro

Otra gestora que prevé un alza superlativa para Bitcoin es ARK Invest, la firma de Cathie Wood.

Aunque su escenario base para 2030 se ubica cerca de u$s710.000, su proyección alcista llega a u$s1,5 millones si la adopción institucional y el uso de Bitcoin como reserva de valor se aceleran más rápido de lo previsto.

La firma estima que el mercado global de activos digitales podría alcanzar u$s28 billones para ese año y que Bitcoin representaría alrededor de 70% de ese mercado.

En su marco de escenarios, ARK contempla un caso bajista cercano a u$s300.000, un escenario base en torno a u$s710.000 y un escenario alcista de hasta u$s1,5 millones.

La tesis se apoya en que Bitcoin funcione simultáneamente como "oro digital" y como dinero sin permisos, con las stablecoins vistas como complemento y no como competencia.